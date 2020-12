Wohnraum ist auch in der Gemeinde Reichenau eher knapp. Dennoch will die Gemeinde nun die zwei Wohnungen im Obergeschoss und Dachgeschoss des Hauses Burgstraße 3 in Büros umwandeln. Diesem Vorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Das Ganze habe schlicht finanzielle Gründe, erklärte Bürgermeister Wolfgang Zoll.

Zuschuss bei öffentlicher Nutzung

Das Haus steht in Mittelzell in dem Bereich, für den das Städtebauförderungsprogramm des Landes gilt. Und bei einer öffentlichen Nutzung der oberen Geschosse könne die Gemeinde nachträglich bis zu 50 Prozent des Kaufpreises als Zuschuss bekommen, erklärte Zoll. Denn das Land sage, dass man mit diesen Fördermitteln nicht in den Markt eingreifen dürfe. Der Zuschuss aber würde den Gemeindehaushalt in einem Maß entlasten, wie es durch die Vermietung als Wohnungen nicht erreichbar wäre.

Britta Sauer-Böhm, Freie Wähler: „Wir verdienen mit dem Gebäude nichts.“ | Bild: Optik Photo Hepp

Es ist das ehemalige Haus Keller

Die Gemeinde hat das ehemalige Haus Keller mit dem Laden am Kloster direkt gegenüber dem Rathaus im Jahr 2019 für rund 1 Million Euro gekauft und mittlerweile komplett saniert. Seit September ist dort im Erdgeschoss das Café am Kloster ansässig. Als mögliche Büronutzer nannte der Bürgermeister zum Beispiel den Gemeindevollzugsdienst, der bisher nicht richtig untergebracht sei im Rathaus und der vermutlich auf zwei oder drei Kollegen aufgestockt werde. Weitere Möglichkeit: Wenn für das Neubaugebiet Lindenbühl-West eine Wohnbaugesellschaft in öffentlicher Hand gegründet würde, bräuchte diese eine Geschäftsstelle. Und die Verwaltung habe ebenfalls Raumbedarf, wenn – voraussichtlich in ein paar Jahren – der Südflügel des Rathauses saniert werde.

Schäden entdeckt Das Haus in der Burgstraße 3 hat die Gemeinde zwar komplett saniert. Was aber noch fehle, sagte Ortsbauamtsleiterin Bettina Grathwohl im Gemeinderat, sei das Geländer im Treppenhaus und als Brandschutzmaßnahme ein zweiter Fluchtweg. Hierfür werde eine Außentreppe bei der Terrasse gebaut. Diese Schlosserarbeiten vergab der Gemeinderat nach der Ausschreibung an den günstigsten Anbieter, einen Betrieb von der Reichenau, für knapp 30.000 Euro. Allerdings, so fügte Grathwohl an, seien im Haus auch noch ein Schädlingsbefall durch Ameisen sowie ein Feuchtigkeitsschaden festgestellt worden. Dies werde zu Mehrkosten führen bei den Trockenbau- und Zimmererarbeiten. In welcher Höhe, das konnte sie im Gemeinderat noch nicht sagen. (toz)

Das sagen die Lokalpolitiker:

Das wäre besser, als Container teuer zu mieten, sagte Stefan Schmidt (Freie Wähler) im Gemeinderat. Er fand aber auch den Vorschlag von Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) gut, dort vielleicht Dienstwohnungen anzubieten. Zoll sagte, das sei ein neuer Vorschlag, den er erst prüfen müsse. Andere Räte sprachen sich klar für die Büronutzung aus. „Wir verdienen mit dem Gebäude nichts“, sagte Britta Sauer-Böhm (FW), auch bei einer Vermietung nicht. Ralf Blum (CDU) sagte: „Wir haben es gekauft, weil es in prominenter Lage ist.“ Das solle nicht nur für Privatleute sein. Berndt Wagner (CDU) meinte, bei einer Vermietung als Wohnungen wäre eine Ausweichnutzung durch die Verwaltung auf Jahre hinaus unmöglich.

Ralf Blum, CDU: „Wir haben es gekauft, weil es in prominenter Lage ist.“ | Bild: Rainer M. Hohnhaus

Vier Büros möglich

Die oberen Geschosse seien so umgebaut, dass diese für Büro oder Wohnungsnutzung geeignet seien, so Ortsbauamtsleiterin Bettina Grathwohl. Im Obergeschoss gebe es vier Büros sowie je ein Damen- und Herren-WC sowie ein Bad mit Dusche, das noch durch eine Badewanne ergänzt werden könnte. Es seien für die Büros aber auch schon zusätzliche Datenleitungen verlegt. „Diese Wohnung ist sehr flexibel“, erklärte Gratwohl.