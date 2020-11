Ein altes Thema greift die Gemeinde Reichenau nun wieder neu auf. Sie plant fünf Themenwege mit jeweils circa fünf Infotafeln auf der Insel zu den Bereichen Tourismus/Welterbe, Gemüsebau, Fischerei, Naturschutz und Weinbau. Mit der Umsetzung eines ersten Teils wolle er bereits 2021 beginnen, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll im Gemeinderat. Das Gremium stimmte grundsätzlich und einstimmig zu.

Zunächst einmal soll aber noch eine einheitliche Gestaltung der Tafeln gefunden werden. Hierzu veranstaltet die Gemeinde einen Wettbewerb mit vier Grafikbüros. Dabei geht es um Fragen des Schrifttyps und der Lesbarkeit, Größe und Farbe der Schilder, Bilder und Logos darauf und so weiter.

Ähnlich wie die Glasstelen des Leitsystems auf der Reichenau könnten die Themenwege-Schilder gestylt werden. | Bild: Zoch, Thomas

Als Zusatzaufgabe sollen die Büros Vorschläge machen, bei denen die Tafeln nicht fix an einer Stelle stehen bleiben müssen, sondern mobil versetzt werden können. Zudem soll der ehrenamtliche Arbeitskreis Biodiversität in die Entscheidung eingebunden werden. Berndt Wagner (CDU) hatte dies angeregt, nachdem das AK-Mitglied Matthias Middendorf in der Bürgerfragestunde Bedenken geäußert hatte gegen eine dauerhafte Möblierung der Insel mit den Tafeln.

Pro Themenweg habe die Verwaltung rund 20000 Euro veranschlagt, sagte Zoll. Es gebe eine Fördermöglichkeit für solche kleinen Projekte über das Programm Integrierte ländliche Entwicklung mit Zuschüssen bis zu 80 Prozent. Den Antrag für das erste Teilprojekt wolle er bereits im Dezember stellen.

Der Weinbau auf der Reichenau soll in einem der neuen Themenwege vorgestellt werden. | Bild: Zoch, Thomas

„Es ist ein Projekt mit einer langen Vorgeschichte“, erklärte der Bürgermeister. Den Anstoß habe nun der Winzerverein gegeben, der gern einen Themenpfad zum Weinbau einrichten möchte, so Zoll. „Es ist der richtige Weg, sich jetzt über ein Gesamtkonzept Gedanken zu machen“, meinte er. Die einheitliche Gestaltung solle sich an den orange und grün bedruckten Glasstelen des Leitsystems orientieren. Die Texte wollen die beteiligten Gruppen liefern. „Inhaltlich ist so viel vorbereitet, dass man darauf aufbauen kann“, so Wolfgang Zoll.