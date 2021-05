Nachdem der Reichenauer Gemeinderat für den Bereich rund ums Münster im April eine Parkverbotszone beschlossen hat, soll eine solche nun auch am Inselanfang in Oberzell die wilde Parkerei eindämmen. Denn bei schönem Wetter vor allem an Wochenenden sowie in Ferienzeiten stellen viele Tagesgäste ihre Autos an Straßenrändern ab, wo sie keine Parkgebühren zu bezahlen haben. Das ist bislang nicht verboten. Allerdings behindert es oft den Verkehr und ist ein Ärgernis für Anwohner. Gleichzeitig gibt es auf bewirtschafteten Parkplätzen ganz in der Nähe, die die Gemeinde für viel Geld hat bauen lassen, oft noch freie Stellflächen.

Bild: Schönlein, Ute

Man müsse dieser Tendenz auch in Oberzell entgegenwirken, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll im Gemeinderat. Zumal es das Problem schon seit vielen Jahre gebe, wie Maximilian Kofler vom Hauptamt berichtete. Dieser Zustand sei der Lage geschuldet. Diese Bereiche seien erster Anlaufpunkt der Insel. „Ziel ist es, den Parkverkehr zu reduzieren“, sagte er. In einer Parkverbotszone dürfen Autos nur in extra ausgewiesenen Parktaschen abgestellt werden. Wer sich nicht daran hält, riskiert einen Strafzettel.

Bürgerbeteiligung Zur von der Reichenau geplanten Parkverbotszone in Oberzell rund um den dortigen Parkplatz findet demnächst eine Bürgerbeteiligung statt. Zugleich hat die Verwaltung angekündigt, dass sie die Maßnahme vorab mit der Straßenverkehrsbehörde abstimmen werde. Der Gemeinderat soll dann in der Sitzung am 19. Juli unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung über die konkrete Parkverbotszone beschließen. Diese muss dann bei der Verkehrsbehörde beantragt werden.

Der Gemeinderat hat zwar nun einstimmig die Einführung der Parkverbotszone in Oberzell beschlossen. Was aber noch festgelegt werden muss, ist, welche Straßenzüge die Zone umfasst und wo es wie viele Parktaschen geben soll. Hierzu soll es eine Bürgerbeteiligung geben, wie das für den Münsterbereich und für zahlreiche Feldwege, wo das Parken künftig untersagt sein soll, der Fall war, erklärte Kofler. Der Verein ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) soll die Bürgerbeteiligung koordinieren, zumal von den bereit gestellten Finanzmitteln aus der Befragung Anfang des Jahres noch ausreichend Geld übrig sei für eine Neuauflage, so Kofler.

So sieht es oft aus in Oberzell auf der Insel Reichenau, wenn schönes Wetter am Wochenende oder in Ferienzeiten viele Tagesgäste anzieht. In den Straßen rund um den gebührenpflichtigen Parkplatz parken viele ihre Autos kostenlos. | Bild: Zoch, Thomas

Bürgermeister Wolfgang Zoll betonte: „Wir gehen offen in das Verfahren. Es geht darum, zu klären, wo geparkt werden darf.“ Und er verwies darauf, dass die Gemeinde ja schon vor rund zehn Jahren durch den Ausbau des Parkplatzes in Oberzell Parkraum geschaffen habe. Als Geltungsbereich für die Parkverbotszone in Oberzell hat die Verwaltung folgende Straßenzüge vorgeschlagen: Abt-Hatto-Straße, Oberzeller Straße, Zelleleweg, Salensteinweg, Arnenenbergweg und Reutegasse bis zur Kreuzung Arenenbergweg. Wobei die Oberzeller Straße nun komplett umfasst wird auf Vorschlag von Loreen Ratzek (Freie Liste Natur), die Verwaltung hatte den südlichen Teil zunächst ausgespart. Armin Okle (Freie Wähler) unterstützte Ratzek. Ralf Blum (CDU) wollte dagegen den Zelleleweg aussparen. Das dortige Restaurant Kreuz könnte durch eine Einschränkung leiden, sagte er, und: „Ich will diesen Betrieb unterstützen.“

CDU-Gemeinderat Berndt Wagner: „Mich treibt um, dass wir viel Parksuchverkehr kriegen.“ | Bild: Zoch, Thomas

Bürgermeister Wolfgang Zoll erklärte: „Egal, wie weit wir gehen: Es gibt einen Verdrängungseffekt. Es geht darum, den Bereich in den Blick zu nehmen, und dann das Gespräch zu suchen.“ Armin Okle sagte hierzu, der Kreuz-Wirt könnte eventuell froh darüber sein, wenn in seinem Bereich Autofahrer nicht den ganzen Tag parkten. Hauptamtsleiter Maximilian Kofler erklärte zudem, dass der Arenenbergweg aufgenommen worden sei, obwohl dort bisher nicht so viele Menschen ihre Autos abstellten, der Verkehr sich aber dorthin verlagern könnte. Wobei es allgemein so sei, dass der Ausweichverkehr weniger werde, je weiter weg die Straße von einer Sehenswürdigkeit liege. Berndt Wagner (CDU) erklärte: „Mich treibt um, dass wir viel Parksuchverkehr kriegen.“ Stefan Schmidt (FW) dagegen betonte: „Es geht darum, dass der Parkplatz mit Gebühr genutzt wird. Der war oft halb leer.“

Realisierung Eine Umsetzung noch in dieser Saison scheint aufgrund der notwendigen Zustimmung des Landratsamts unwahrscheinlich. Anders sieht es bei der im April beschlossenen Parkverbotszone am Münster aus. Die Verwaltung rechnet mit einer Genehmigung in absehbarer Zeit, und die Umsetzung dürfte nicht lang dauern. In der Burg- und Haitostraße soll es dann nur noch insgesamt zehn Parkplätze geben. Zudem hat der Gemeinderat im April beschlossen, die Wirtschaftswege im Inntal, im Gießen und rund um die Hochwart nur noch für landwirtschaftlichen Verkehr frei zu geben, um auch dort das wilde Parken zu unterbinden.

Was ebenfalls nach der Bürgerbeteiligung noch genau beschlossen werden muss vom Gemeinderat, sind die Modalitäten. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, dass wie im Bereich Münster die Regelung von 9 bis 19 Uhr gelten soll und in den eingezeichneten Parktaschen ein Auto maximal eine Stunde kostenlos mit Parkscheibe abgestellt werden dürfe. Zudem müsse das Landratsamt als zuständige Straßenverkehrsbehörde eine vom Gemeinderat beschlossene Parkverbotszone erst noch genehmigen und anornen, erklärte der Hauptamtsleiter.

Allensbach Achtung Autofahrer: Kein Parken mehr auf der Radolfzeller Straße in Allensbach Das könnte Sie auch interessieren

Auch bei der Zone im Münsterbereich sei dies noch nicht der Fall, der Antrag der Gemeinde liege der Behörde aber bereits vor. Der Leiter der Verkehrsbehörde, Michael Greineck, hatte dem Gemeinderat in einer früheren Sitzung Anfang des Jahres in Aussicht gestellt, dass eine Lösung der Parkprobleme über mehrere solche Zonen denkbar sei.