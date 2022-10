Strom sparen! Das gilt nicht erst seit der aktuellen Energiekrise. Die Gemeinde Reichenau will ihre Anstrengungen dabei nun allerdings verstärken und bei der Straßenbeleuchtung ein innovatives neues Konzept erproben. Das soll nicht nur Strom sparen, sondern auch umweltschonender sein, weil die Lampen weniger die Umgebung anstrahlen. Stichwort Lichtverschmutzung.

Laternen früher aus Unabhängig vom neuen Konzept für die Straßenbeleuchtung, das mittelfristig gedacht ist, wird die Gemeinde Reichenau ab sofort die Laternen weniger lang brennen lassen, um wegen der Energiekrise Strom zu sparen. Dies kündigte Bürgermeister Wolfgang Zoll im Gemeinderat an. Die Straßenbeleuchtung werde nun bereits um 24 Uhr und damit eine Stunde früher als bisher ausgeschaltet. Morgens gehe sie aber weiter um 5 Uhr an, weil dann zum Beispiel schon Pendler oder Zeitungsausträger unterwegs seien. Zoll fügte aus aktuellem Anlass an, dass die Laternen am 10. Oktober den ganzen Tag brannten, was offenbar etliche Bürger irritiert habe. Dies sei wegen Wartungsarbeiten nötig gewesen, erklärte das Gemeindeoberhaupt. In der Weihnachtszeit werde die Gemeinde in diesem Jahr auch auf die Beleuchtung der Rathausfenster verzichten. Was man aber beibehalten wolle, seien die beleuchteten Weihnachtsbäume an sechs Standorten. „Irgendwie muss man den Eindruck bekommen, dass es eine Perspektive gibt für die Überwindung der Krise“, begründete Zoll.

Bürgermeister Wolfgang Zoll verspricht: „Wir werden behutsam vorgehen. Man kann am Hafen mal erste Schritte gehen.“ | Bild: Thomas Zoch | SK-Archiv

Der Anfang sollte am Yachthafen gemacht werden, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll im Gemeinderat. Und weil Straßenbeleuchtung für viele Bürger ein heikles Thema ist, versprach er: „Wir werden behutsam vorgehen. Man kann am Hafen mal erste Schritte gehen.“ Und dann müsse man abwarten, was es an Rückmeldungen gebe.

Die Vorarbeit für das neue Konzept hat ein Team von Architekturstudenten unter der Leitung des Professors Bernd Jödicke von der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) geleistet. Es untersuchte am Yachthafen, ob auch mit geringerer Lichtausstrahlung die Wegesicherheit gewährleistet bleibt. Und dies erfolgreich, wie Jödicke und der junge Architekt Simon Wolf nun im Gemeinderat berichteten.

Simon Wolf sagt: „Das menschliche Auge passt sich an.“ | Bild: Thomas Zoch

Bernd Jödicke betont: „Die Sicherheit ist gewährleistet wie zuvor.“ | Bild: Thomas Zoch

Ziel sei es zudem gewesen, dass die Leuchten nicht blenden und weniger Insekten anziehen. Die Lichtquelle sollte gar nicht zu sehen sein. An drei Laternen habe man im Test Blenden aus Pappe befestigt, sodass diese nur noch den Weg beleuchteten. Denn, so betonte Wolf, „sie strahlen schon sehr auf den See und in Richtung Bäume und Parkplatz ab“.

Dann habe man die Beleuchtungsstärke und die Leuchtdichte gemessen. Mit dem Ergebnis, dass der Weg weiter hell genug beleuchtet werde, der Rest aber verdunkelt sei. „Die Sicherheit ist gewährleistet wie zuvor“, sagte Jödicke, und dies bei weniger Lichtverschmutzung. Vielleicht ergebe sich sogar mehr Qualität für die Menschen, weil sie dann wieder die Sterne sehen könnten.

Lichtreduzierung ist schon lange Thema

Wolf merkte an, dass unabhängig von den Messungen die Lichtstärke von Menschen subjektiv empfunden werde. Aber er meinte: „Das menschliche Auge passt sich auch an.“ Der wissenschaftliche Begriff für die Reduzierung der Beleuchtung auf das Nötigste heißt Suffizienz. Damit befasst sich Jödicke zusammen mit Studierenden der HTWG schon seit Jahren.

Wenn die Gemeinde das Konzept schnell umsetzen will, könnte sie an den bestehenden Laternen Blenden aus Metall anbringen lassen, sagte Architekt Wolf. Jödicke empfahl zudem eine neuartige Leuchte, die er zusammen mit einer Fachfirma entwickelt habe. Sie habe weniger Watt als herkömmliche Leuchtkörper und bräuchte daher weniger Strom. „Die Firma würde gern auf der Reichenau Prototypen aufstellen.“ Bürgermeister Zoll sagte, er werde mit der Firma Kontakt aufnehmen und die Modalitäten verhandeln.

Gemeinderätin Kerstin Sauer (Freie Wähler) aus der Waldsiedlung meinte, dass Konzept könnte auch fürs Festland interessant sein. In der Siedlung gebe es unterschiedliche Laternen – auch schon solche, die nur nach unten leuchten. Jödicke bestätigte: „Die Grundidee ist nicht neu.“ Moderne LED-Leuchten seien bereits so ausgerichtet.

Ralf Blum (CDU) bremste etwas die Euphorie. Die Gemeinde habe schon vor etlichen Jahren den Versuch unternommen, die Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Das habe Ärger gegeben. „Wir müssen die Bürger mitnehmen“, forderte er. Die Beleuchtung sei Gewöhnungssache. Dabei spiele auch der Abstand zwischen den Laternen eine Rolle.

Was weitere Räte sagen Auch Loreen Ratzek (Freie Liste Natur) meinte, das Konzept sei ausbaufähig. Ebenso Matthias Graf (CDU), weil es eben Strom spare und die Umwelt schone. „Wir müssen in diese Richtung investieren.“ Als Beispiel nannte er die Laternen in der Haitostraße. Deren helles Licht ziehe viele Insekten an, weshalb es am Seniorenzentrum viele Spinnweben an den Wänden gebe. Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) empfahl, zunächst einen Feldversuch über längere Zeit zu machen und die Rückmeldungen von Bürgern zu sammeln. „Das geht nicht von heute auf morgen.“ Doch er unterstütze das Projekt. Und Sandra Graßl-Caluk (SPD) sagte, gerade weil die Straßenbeleuchtung ein schwieriges Thema sei, sei sie dankbar für das neue Konzept.

CDU-Gemeinderat Ralf Blum warnt: Bei einem früheren Versuch habe es Ärger mit den Bürgern gegeben. | Bild: Nikolaj Schutzbach | SK-Archiv

Im Yachthafen hält Blum es für bedenklich, wenn gar kein Licht mehr auf den See strahle. Dort würden sich auch nachts Leute auf den Stegen aufhalten oder andere mit dem Boot zurück in den Hafen kommen. Daher bräuchte es ein Konzept, bei dem auch die Stege betont werden. Jödicke erwiderte, die Beleuchtung der Stege könnte er sich als Thema für ein weiteres Projekt vorstellen.

Kirchenbeleuchtung entfällt diesen Winter

Der Konstanzer Professor hatte zusammen mit Studenten bereits das neue Konzept für die Beleuchtung der drei romanischen Kirchen auf der Reichenau erarbeitet. Dabei werden mit schwachen Leuchten nur Teile der Kirchen zeitweise in Szene gesetzt.

Ursprünglich wollte die Gemeinde dies nun bei Sankt Georg im Osten der Insel fest installieren und an den anderen beiden Kirchen weiter ausprobieren. Doch das werde man in diesem Winter nicht machen, so Bürgermeister Zoll – um Energie zu sparen, so wie vom Bund gefordert. Hier gehe es ja um eine rein ästhetische Beleuchtung, die nicht für die Sicherheit nötig sei.

Aus dem Konzept für die Kirchenbeleuchtung resultiert nun auch das für die Straßenbeleuchtung. Denn eigentlich wollte Jödicke untersuchen, wie man die Laternen im Umfeld der Kirchen dimmen kann, damit diese nicht die dezente Beleuchtung der Gotteshäuser beeinträchtigen.