Gegen 8.30 Uhr ist es zwischen Konstanz und Reichenau im Bereich, wo die Kindlebildstraße über die L221 führt, zu einem Unfall zwischen einem 44-jährigen Fußgänger und einem Kleinlaster gekommen, wie die Polizei in einer Pressemeldung schreibt. Der 44-Jährige war demnach auf dem Gehweg neben der Kindlebildstraße Richtung Konstanz-Wollmatingen unterwegs, als er unvermittelt auf die Fahrbahn der Straße trat.

Trotz Ausweichmanövers erfasste ein in Richtung Reichenau fahrender Kleinlaster den Mann auf der Kindlebildstraße mit der linken Fahrzeugfront. Beim Zusammenprall erlitt der 44-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei weiter schreibt. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Klärung des genauen Unfallhergangs übernommen.