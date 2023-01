von sk

Ein Feuer im Schilfgürtel: Das entdecken Passanten am Reichenauer Yachthafen am Samstagmorgen, 7. Januar. Also riefen sie die Feuerwehr zur Hilfe. Die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Reichenau wurden laut einer Pressenotiz dann um 9.46 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Brandeinsatz alarmiert. Doch schon beim Eintreffen der Feuerwehr zeigte sich: Hier wurde ein kontrolliertes Gartenfeuer abgebrannt. Die 20 Einsatzkräfte konnten mit ihren zwei Fahrzeugen wieder einrücken beziehungsweise die Bereitschaft im Gerätehaus beenden. Um 10.10 Uhr war alles schon wieder vorbei.