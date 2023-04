Da war ganz schön was los auf dem Gnadensee: Bei Regen sowie starkem Wind und Wellengang hat sich am Samstag, 1. April, ein Boot in der Nähe des Reichenauer Sandseele festgefahren. Das ist einem Einsatzbericht der DLRG Bodensee-Konstanz zu entnehmen. Neben der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DRLG) waren auch die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr im Einsatz.

So hatte sich das Boot mit einer Person an Bord gegen 14.30 Uhr am Samstagmittag bei einer Wassertiefe von nur 40 Zentimetern kurz vor dem Ufer der Insel festgefahren. Aufgrund des starken Wellengangs habe man das havarierte Boot jedoch nicht anfahren und freischleppen können.

Laut dem Einsatzbericht wurde daraufhin ein Rettungsschwimmer mit Neoprenanzug zur Person auf dem havarierten Boot geschickt. Der Bootsführer konnte zum Rettungsboot gebracht und an Bord genommen werden. Die Person war laut Angaben der DLRG leicht unterkühlt, ansonsten jedoch glücklicherweise unverletzt.

Die Einsatzkräfte von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr beschlossen zu diesem Zeitpunkt, das Boot aufgrund des starken Wellengang erst einmal nicht zu bergen. Die gerettete Person wurde nach Allensbach gefahren und dort an Land abgesetzt. Der Einsatz endete um 16 Uhr.