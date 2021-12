von Thomas Zoch konstanz.redaktion@suedkurier.de

Etwas besser als noch Mitte November sieht die Finanzlage der Gemeinde Reichenau aktuell aus. Damals hatte Rechnungsamtsleiterin Bettina Meier erklärt, es drohe im Ergebnishaushalt ein Defizit von rund 1,5 Millionen Euro. Dort werden alle Erträge und Aufwendungen der Verwaltung inklusive der Abschreibungen erfasst. In ihrem jetzt im Gemeinderat vorgelegten Haushaltsentwurf ist es nur noch ein Minus in Höhe von 958.300 Euro, was natürlich immer noch viel ist. Aber Bürgermeister Wolfgang Zoll meinte: „Es sah schon mal schlimmer aus.“ Der Gemeinderat soll am 17. Januar über den Haushalt beraten. Vorab können die Fraktionen Änderungsanträge stellen.

2020 und 2021 besser als gedacht

Meier erklärte, zur Verbesserung habe vor allem beigetragen, dass die Gemeinde nach der jüngsten Steuerschätzung eine höhere Schlüsselzuweisung vom Land bekomme. Zudem habe die Verwaltung bei Unterhaltungsmaßnahmen gestrichen. Und der Gemeinderat hatte zuletzt eine Erhöhung der Grund- und Hundesteuer beschlossen.

Rechnungsamtsleiterin Bettina Meier konnte sich freuen. Nach der mehrstündigen Haushaltsberatung im Reichenauer Gemeinderat hat sie nun eine Viertelmillion Euro mehr für Investitionen zur Verfügung. Bild: Thomas Zoch | Bild: Zoch, Thomas

Und erfreulich sei, dass es in den Jahren 2020 und 2021 nicht wie befürchtet ebenfalls Defizite gegeben habe, sondern Überschüsse – vor allem dank mehr Gewerbesteuer. Mit diesen Überschüssen könne man dem nun voraussichtlich anfallenden Defizit 2022 begegnen. Allerdings würden die höheren Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020 auch dazu führen, dass die Gemeinde mehr Umlagen an Land und Kreis zahlen müsse, so Meier. „Es ist sehr knapp im Jahr 2022.“

Das Projekt Neugestaltung des Klostergartens soll im Januar mit dem ersten Abschnitt beginnen. | Bild: Zoch, Thomas

Auch das Investitionsvolumen im Finanzhaushalt ist nun reduziert, von rund drei auf circa 2,6 Millionen Euro. Dies liege vor allem daran, dass nun nur noch 400.000 Euro für die statische Sanierung von Schoss Königsegg vorgesehen seien, so Meier.

Ein Dauerbrenner-Thema: Die Bushaltestelle beim Museum an der Ergat soll im nächsten Jahr endlich ein Häuschen bekommen. | Bild: Zoch, Thomas

Dagegen werde die Sanierung der Karl-Beck-Straße in der Waldsiedlung nun wesentlich teurer als gedacht. Mitte November hatte in der Grobplanung der Schätzwert 250.000 Euro gestanden. Nach der Kostenberechnung des Tiefbauingenieurs soll das Projekt nun 728.000 Euro kosten, weil es nicht nur um die Straße gehe, so Meier, sondern auch um Beleuchtung, Kanäle und Leerrohre.

Seine Sanierung steht schon seit Langem an: das Schloss Königsegg. 2022 will Reichenau damit beginnen. | Bild: Zoch, Thomas

Ein weiterer großer Posten ist der zweite Bauabschnitt für den neuen Klostergarten mit 480.000 Euro, wovon das Land aber 50 Prozent als Zuschuss zugesagt hat. Gemacht werden soll unter anderem zudem der Carport beim Feuerwehrhaus für 180.000 Euro und das Buswartehäuschen mit Barrierefreiheit an der Ergat.

Die Rücklagen schrumpfen

Obwohl das geplante Investitionsvolumen eher gering ist im Vergleich zu den Vorjahren, müsse die Gemeinde zur Finanzierung rund 2,17 Millionen Euro aus den liquiden Mitteln nehmen, also dem Geld, das man auf der hohen Kante hat. Diese finanziellen Rücklagen würden dann bis Jahresende 2022 auf rund 1,7 Millionen Euro schrumpfen. Am Jahresende 2020 lagen diese noch bei 6,1 Millionen.

Kreis Konstanz Der erste Tunnel eröffnet im Frühjahr. Und so geht es beim Bau der B 33 weiter Das könnte Sie auch interessieren

Und Meier mahnte, dass die liquiden Mittel in der mittelfristigen Planung ab 2023 nach heutigem Stand weiter schrumpfen würden, weil einige große Projekte anstehen und finanziert werden müssen. Deshalb sähe es die Rechnungsamtsleiterin gern, wenn beim geplanten Neubaugebiet Lindenbühl-West aufs Tempo gedrückt würde, was den Grundstücksverkauf angeht. Es sollte, so meinte sie, im Jahr 2024 nicht nur die Erschließung beginnen, sondern es sollten auch unbedingt erste Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken fließen. „Sonst ist die Planung nicht darstellbar“, sagte Meier.