Zu einer prominent besetzten Podiumsdiskussion mit dem Thema „Grenzen des Wachstums auf der Reichenau“ laden der SPD-Ortsverein, der Grünen-Ortsverband und die Freie Liste Natur (FLN) am Freitag, 22. September, um 20 Uhr in den großen Sitzungssaal im Rathaus ein.

Allensbach Partylocation oder Lagerhalle – Was wird da bei Allensbach eigentlich gebaut? Das könnte Sie auch interessieren

Auf dem Podium sitzen Gabriele Wütters von der Gewerkschaft ver.di, Bezirk Südbaden-Schwarzwald, die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl, Claudius Marx, der Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, Christian Müller, der stellvertretende Geschäftsführer der Reichenauer Gemüse-Genossenschaft, Johann Roth, früherer Vorstand der Sparkasse Reichenau und zugleich als Vorsitzender des Verkehrsvereins im Tourismus engagiert, Manuel Oestringer von Fridays für Future Konstanz und Stefan Niethammer vom Start-up-Unternehmen „3 Freunde – shirts bio fair“. Moderiert wird der Abend von Jörg-Peter Rau aus der SÜDKURIER-Chefredaktion, der zugleich die Lokalredaktion Konstanz leitet.

Fragen sind willkommen!

Der SPD-Vorsitzende Christian Baranowski sowie der Grünen-Vorstand und FLN-Gemeinderat Gabriel Henkes werden eingangs kurz erläutern, warum sie das Thema für relevant halten. Vor der Diskussion, an der sich Besucher mit Fragen beteiligen können, wird Bürgermeister Wolfgang Zoll sich kurz äußern, warum er das Thema wichtig findet.

„Das begleitet uns permanent in der Kommunalpolitik“, sagte er vorab auf Nachfrage. Mit dem Entwicklungskonzept zum Beispiel regele und begrenze die Gemeinde seit 2014 die Handhabung des Baulands und damit des wertvollen Guts Grund und Boden. Im Tourismus gebe es das klare Ziel einer qualitativen und nicht quantitativen Entwicklung.

Wie viel Platz ist noch?

Für die Veranstalter erklärt Christian Baranowski, man wolle sich in der überparteilichen Runde mit Experten und Bürgern austauschen, wie man sich gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft einsetzen könne. Es gehe darum, den Erhalt der Natur und die wirtschaftliche Entwicklung zu vereinen. Nachhaltigkeit sollte als strategisches Ziel in allen Bereichen der Gemeinde verankert werden. Das betreffe Landwirtschaft im Bereich Düngemittel oder Bio-Anbau sowie andere Unternehmen und Gewerbeansiedlung, einen nachhaltigen Tourismus, den Komplex Verkehr – zum Beispiel mit umweltverträglichen Verkehrsmitteln und intelligenten Mobilitätskonzepten – oder die Schaffung von Wohnraum in Balance mit der Umwelt.

Reichenau Gemüse-Umsatz der Reichenau sinkt leicht. Wo liegen die Herausforderungen? Das könnte Sie auch interessieren

„Dafür müssen wir einerseits die natürlichen Lebensgrundlagen, zum Beispiel das Klima „schützen“, so Baranowski. „Andererseits brauchen wir dafür wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung. Ein Spannungsfeld, das die Diskussion mit konkretem Bezug zu unserer Gemeinde ausloten soll. Durch diese Podiumsdiskussion erhoffen wir uns wertvolle Impulse für unsere kommunalpolitische Arbeit sowie eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern, deren Unterstützung wir für diese Entwicklung in der Gemeinde benötigen.“