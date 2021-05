Das jahrelange Hin und Her um das Maurer-Areal auf der Insel Reichenau scheint nun ein gütliches Ende zu finden. „Wir sind intensiv im Austausch gewesen mit dem Eigentümer“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Zoll. „Wir wollten das gemeinsam entwickeln, man hat sich angenähert.“ Das Ergebnis der Verhandlungen lag nun als Antrag auf Bauvorbescheid im Gemeinderat vor.

Bettina Grathwohl, Leiterin des Ortsbauamts, erklärte, es seien drei Wohnhäuser geplant. Zwei davon längs zur Straße mit je drei Wohneinheiten, diese seien praktisch identisch geplant, dazwischen ein etwas größeres Haus mit vier Wohneinheiten und dem Giebel zur Straße. Alle Gebäude seien terrassenförmig im abfallenden Gelände geplant und darunter mit Tiefgarage.

Seit 20 Jahren ist die Premiumlage eine Gewerbebrache

Seit mehr als 20 Jahren ist das Areal an der Oberen Rheinstraße, in bester Lage mit Seeblick, eine Gewerbebrache. Das Ausmaß der baulichen Nutzung sei daher im Rahmen, meinte Zoll. Und der östliche Teil soll unverbaut bleiben, wodurch ein Durchblick von der Straße zum See erhalten werde. „Das war ein Wunsch der Gemeinde“, so Zoll. Grathwohl merkte aber an, dass die aktuelle Planung dort Stellplätze vorsehe, was die Verwaltung nicht wolle.

Die Amtsleiterin berichtete aus dem Gestaltungsbeirat, dass die Fachleute das Bauvorhaben loben würden. Die Gemeinde will die Pläne mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan absichern. Ralf Blum (CDU) betonte: „Ich möchte an die Bauherrschaft appellieren, dass es auch so kommt, wie wir es in langen Verhandlungen besprochen haben.“ Zoll, Stefan Schmidt (Freie Wähler) und Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) schlossen sich ausdrücklich an.

Die Gemeinde hatte ursprünglich ein Hotel gewollt. Doch die Pläne des damaligen potenziellen Investors waren einer knappen Mehrheit im Gemeinderat 2015 zu groß für das Areal und scheiterten daher. Zudem gab es einen neue Eigentümer, und der wollte kein Hotel mehr. Die Gemeinde erstellte dennoch einen Bebauungsplan für ein kleineres Hotel. Doch ein Verwaltungsgericht erklärte diesen Plan für unwirksam.