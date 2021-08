von Thomas Zoch konstanz.redaktion@suedkurier.de

Einen besonderen Inselfeiertag feierten die Reichenauer an Mariä Himmelfahrt. Zum einen fand zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder eine Prozession statt. Und es gab einen Wechsel an der Spitze der Bürgerwehr. Kommandant Willi Haselberger übergab nach elf Jahren den Degen an Klaus Deggelmann.

Das Zeremoniell nahm der Landeskommandant Hajo Böhm vor. Insgesamt habe er 47 schöne Jahre in der Bürgerwehr erlebt, sagte Haselberger. „Der schönste Moment war vielleicht, wenn morgens die Sonne schien und ein vielfaches ,Morgen, Herr Hauptmann‘ erklang“, sagte er. Er dankte den Reichenauern, dass sie ihre Tradition bewahren, sowie den Mitgliedern der Trachtengruppe und der Bürgerwehr für das stets kameradschaftliche Wirken.

Am Inselfeiertag Mariä Himmelfahrt auf der Reichenau ehren Landeskommandant Hajo Böhm (links) und der örtliche Kommandant Willi Haselberger zahlreiche verdiente langjährige Mitglieder der Trachtengruppe sowie von Bürgerwehr und -musik. | Bild: Zoch, Thomas

Bürgermeister Wolfgang Zoll, zugleich Vorsitzender der Bürgerwehr, würdigte Willi Haselbergers Engagement. Eigentlich sei sein Nachfolger schon 2019 einstimmig gewählt worden. Weil die Übergabe aber erst jetzt stattfinden könne, habe er das Amt weiter übernommen.

Und er habe in seiner Zeit Verantwortung übernommen und aus der Gruppe eine Gemeinschaft, Kameraden geformt. „Sie sind ein Hauptmann gewesen, der klare Ansagen machen konnte“, meinte Zoll. „Aber Sie waren auch jemand, der freundlich war, verständnisvoll.“

Landeskommandant Böhm meinte, man habe an diesem Feiertag gesehen: „Tradition lebt.“ Es sei eine Ehre, dass die Bürgerwehr dabei eine tragende Säule sein dürfe. Der neue Kommandant Klaus Deggelmann sagte: „Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben, die wir zusammen bewältigen werden.“ Er konnte auch gleich ein paar neue Kameraden in Wehr und Musik begrüßen.

Langjährige Mitglieder der Trachtengruppe sowie von Bürgerwehr und -musik bekommen Auszeichnungen. | Bild: Zoch, Thomas

Willi Haselberger hatte zuvor einige langjährige Mitglieder verabschiedet und etliche verdiente Kameraden und Trachtenfrauen geehrt, allen voran für 40 Jahre Mitgliedschaft Ines Happle-Lung und Andrea Peter. Für 25-jährige Zugehörigkeit ehrte Haselberger Simone Baumer, Tamara Beck, Yvonne Wiedmann und Christina Heckmann sowie aus dem Spielmannszug Sebastian Böhler und Thomas Baumgartner.

Aus der Wehr ehrte er für 40 Jahre Bruno Blum, Roland Böhler und Kurt Weltin sowie für 25 Jahre Pirmin Beck, Clemens Blum, Klaus Huber, Jürgen Wehrle und Markus Weltin.