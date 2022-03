Wenn sich Britta Sauer-Böhm von den Freien Wählern im Reichenauer Gemeinderat zu Wort meldete, dann konnte man sich ziemlich sicher sein, dass ein fachlich durchdachter und der Sache dienender Wortbeitrag kommt. Zu sehr vielen Themen, allem voran Soziales und der Haushalt, obwohl der Gemeinderätin aus der Waldsiedlung natürlich die Belange des Festlands besonders am Herzen lagen, sie für manche sozusagen als Stimme der Waldsiedlung galt. Doch damit ist nach 18 Jahren nun Schluss.

Bürgermeister Wolfgang Zoll dankte in der Sitzung mit Worten großer Anerkennung und unter dem Applaus der Ratskollegen. „Sie hat viele, viele Jahre ihre ganze Kraft für die Gemeinde eingesetzt. Ich verabschiede Sie schweren Herzens. Ich habe Ihre Beiträge immer geschätzt.“ Britta Sauer-Böhm habe nicht nur das Festland gut vertreten, sondern auch eine Brücke zur Insel dargestellt und vieles erreicht. „Sie werden uns fehlen, Ihr Engagement, Ihre fundierte Kenntnis.“ | Bild: Zoch, Thomas

Zum großen Bedauern von Bürgermeister Wolfgang Zoll, der Ratskollegen und wohl auch vieler Bürger scheidet Britta Sauer-Böhm nun auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. „Der Schritt fällt mir sehr schwer. Ich habe es gern gemacht“, so die 53-Jährige, aber: „Ich schaffe es zeitlich einfach nicht mehr.“ Beruflich habe sie in den vergangenen Jahren immer mehr Verantwortung und Aufgaben übernommen, so die Diplom-Wirtschaftsmathematikerin, die Software-Projekte leitet. „Ich merke, dass es mir an die Substanz geht, an die Gesundheit.“ Sie könne der Sache nicht mehr gerecht werden. „Entweder ganz oder gar nicht“, betont Britta Sauer-Böhm.

Ralf Blum von der CDU, inhaltlich öfter anderer Meinung, sagt: „Wir waren schockiert, als wir von der Entscheidung gehört haben. Eine bessere Gemeinderätin kann man sich nicht wünschen.“ Er lobte ihre fachliche, sachliche, produktive und kompetente Art ebenso wie das Gesellige und Menschliche. „Wir haben viele tolle Momente zusammen gehabt für die Gemeinde.“ Und es habe bisher noch kein Ratsmitglied vom Festland auch auf der Insel so viel Anerkennung gewonnen. „Du hast nicht immer nur Zustimmung gehabt, aber immer Respekt“, sagte Blum. | Bild: Zoch, Thomas

Vieles hat sich getan in der Gemeinde in diesen 18 Jahren. Der Bau der neuen Museumseinheiten, des neuen Strandbads, der Ausbau der B 33, das Gewerbegebiet Göldern, das Entwicklungskonzept für die Insel sind nur einige Beispiele. Und Britta Sauer-Böhm war mit großem Engagement an vielen Entscheidungen maßgeblich beteiligt. „Ich habe einiges bewirken können“, so ihr Fazit. Wobei sie anmerkt: „Alles, was wir geschafft haben, haben wir miteinander geschafft.“ Angetreten sei sie 2004 einst, weil mit Klaus Michel der einzige Vertreter der Waldsiedlung zuvor ausgeschieden war. Und als Mutter kleiner Kinder setzte sie sich zunächst vor allem für den Ausbau der Kinderbetreuung ein.

Armin Okle, Fraktionschef der Freien Wähler (FW), sagte, Britta Sauer-Böhm habe den Grundgedanken der FW verkörpert wie kaum jemand sonst: als Gruppierung von Individualisten, die sich für das Gemeinwohl engagieren, das Vorrang haben soll vor den Interessen Einzelner. Und sie habe es auch ausgehalten, wenn mancher Bürger das anders gesehen habe. Britta Sauer-Böhm habe sich zu jedem Thema eine Meinung gebildet und diese vehement vertreten und dabei nie das Gefühl dafür verloren, was wichtig sei und was nicht. Er hob ihre Beharrlichkeit wie ihre Geselligkeit hervor. „Du wirst den Freien Wählern, dem Gemeinderat, der gesamten Gemeinde fehlen“, so Okle. | Bild: Zoch, Thomas

Ein großes Anliegen war ihr ein besserer Busverkehr, eine bessere Anbindung und Taktung von Insel und Festland. Schließlich mit Erfolg, aber da gebe es weiteren Verbesserungsbedarf. Stark gemacht habe sie sich zudem dafür, dass es in Göldern mit Lidl und dm eine Nahversorgung für das Festland gibt. „Ich war der Meinung, dass wir so was brauchen. Das hat sich auch bewahrheitet.“ Die frühzeitige Öffnung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Waldsiedlung und Lindenbühl war ein weiteres Anliegen, das erfolgreich endete. Oder der Kunstrasenplatz im Zentrum für Psychiatrie, der auch den Fußballern von der Insel zugute kommt.

Gabriel Henkes von der Freien Liste Natur schloss sich dem Bedauern von Ratskollegen an. Britta Sauer-Böhm habe sich leidenschaftlich, mit Gespür und Expertise, für vieles engagiert. Natürlich sei man nicht immer derselben Meinung gewesen, aber sie habe das dann auch klar benannt – und gut begründet. Daher sei ihr Widerspruch für ihn „oft schwer zu ertragen“ gewesen. Henkes meinte: „Eigentlich sollte es immer ums Gemeinwohl gehen. Dafür bist du ein Musterbeispiel.“ | Bild: Claudia Rindt

Aber auch Themen der Insel spielten in der Arbeit von Britta Sauer-Böhm eine immer wichtigere Rolle. Sie sei immer hinter dem Entwicklungskonzept für die bauliche Entwicklung gestanden. Das sei eine wichtige Richtschnur. Aber natürlich auch ein schwieriges Thema, weil das Gremium letztlich entscheiden müsse, ob jemand Millionär werde, sein Grundstück Acker oder Bauland sein soll. „Man muss oft auch unpopuläre Entscheidungen treffen.“ Beim Thema Tourismus war sie als Vertreterin des Gemeinderats im Vorstand des Verkehrsvereins, habe sich als Nahtstelle zur Gemeinde gesehen und dafür eingesetzt, dass alle Gruppierungen und Interessenvertreter an einen Tisch kommen.

Amt bleibt in der Familie Es ist ein kurioser Zufall. Aber das Wahlergebnis von 2019 will es so, dass das Mandat, das Britta Sauer-Böhm nun niederlegt, von ihrer Schwägerin Kerstin Sauer als erste Nachrückerin übernommen wird. Sie ist ebenfalls in der Waldsiedlung aufgewachsen und lebt dort. Kerstin Sauer hat auch bereits ihre Bereitschaft zum Amt erklärt. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte, die offizielle Verpflichtung werde in der nächsten Gemeinderatssitzung am 28. März erfolgen. Britta Sauer-Böhm meinte dazu, dies mache es ihr auch leichter zu gehen. „Ich hätte mich schwer getan, wenn die Waldsiedlung nicht mehr vertreten wäre. Das ist eine glückliche Fügung.“ (toz)

Als es um das Thema Hotel auf dem Maurer-Areal ging, war sie zwar dagegen, weil ihr das Projekt zu groß erschien. Aber mit der anfänglichen Entscheidung dafür habe sie leben können, sagt Britta Sauer-Böhm. „Das ist halt so in einer Demokratie.“ Beim Thema touristische Eigenbetriebe, was die CDU seit Jahren fordert, meint sie nach wie vor, das gehe nicht so einfach. Die Einnahmen etwa aus dem Yachthafen würden eben nicht nur dort, sondern zum Beispiel zur Deckung der Defizite in der Kinderbetreuung oder dem Seniorenzentrum gebraucht. „Wir können nicht alles versprechen. Es muss im Haushalt aufgehen.“

Britta Sauer-Böhm ist gerührt Britta Sauer-Böhm zeigte sich überwältigt von so viel Anerkennung. Und sagte zum Abschied: „Ich wünsche euch für die Zukunft straffe Sitzungen, gute Entscheidungen – und dass der Alptraum in der Ukraine bald endet.“

Seit ein paar Jahren ist nun aber klar, dass es einen Eigenbetrieb für Kultur und Tourismus geben soll. Dass es hier nicht richtig vorangehe, sei – wie auch bei manch anderen Themen – schon auch frustrierend, so Britta Sauer-Böhm. „Wir geben viel Zeit in dieses Ehrenamt. Da freut man sich, wenn es Ergebnisse gibt.“ Aber es gebe gemessen an der Größe der Gemeinde schon eine große Vielfalt an zudem oft komplexen Themen. „Es ist ein Wahnsinn, was die Verwaltung und der Gemeinderat leisten müssen“, meint die scheidende Rätin.