In der Corona-Krise ist schon manche kreative Idee entstanden. So nun auch bei der Reichenauer Bürgermusik: Sie hat gerade noch rechtzeitig vor dem neuerlichen Lockdown genügend Stücke für einen Video-Adventskalender aufgenommen, der auf ihrer Internetseite zu sehen und hören ist.

„Da geht jeden Tag ein Türchen auf im Wechsel. Dann wird ein Stück in Bild und Ton online gestellt“, erklärt der Vorsitzende Benedikt Wehrle. Wobei die Aufnahmen dann im Netz bleiben, man kann sich also auch zum Beispiel am 20. Dezember das Stück vom 11. Dezember anschauen.

Aufnahmen drinnen und draußen

Mal sei die Bürgermusik selbst mit rund 50 Mitgliedern, mal die Jungmusik mit 25 Akteuren zu sehen, und auch die einzelnen Bläserregister hätten professionelle Aufnahmen bei Proben gemacht, erläutert Wehrle. An drei Wochenenden seit Oktober sei das Ganze unter der Leitung von Florian Link, der die nötige Ausbildung habe, über die Bühne gegangen.

Ab 1. Dezember online Die Bürgermusik und die Jungmusik Reichenau veröffentlichen ihren Online-Adventskalender ab dem 1. Dezember auf ihrer Internetseite und in den sozialen Medien auf Instagram, Facebook und Youtube. Im Verein sind neue aktive und passive Mitglieder willkommen. Kontakt: benedikt.wehrle@buergermusik-reichenau.de oder Telefon (0 75 34) 9 95 61 00

Die Aufnahmen seien teils in der Inselhalle entstanden, mit acht bis zehn Kameras, damit es verschiedene Einstellungen der Kapellen gibt. Zum Teil sei man auch an andere Orte gegangen. So habe etwa das Querflötenregister auf der Hochwart gespielt, die Posaunen im Münster und er selbst mit den Hörnern am Brunnen vor der Schule – am späten Abend, berichtet Wehrle.

Man habe noch öfter ins Freie gehen wollen, aber dazu habe die Zeit vor dem Lockdown nicht mehr gereicht. Und Dirigent Thomas Umbscheiden, der als Rektor des Engener Gymnasiums wegen der Corona-Lage derzeit nicht auf die Insel komme, habe zusammen mit seinem Sohn Peter noch ein Stück aufgenommen.

Weihnachtslieder von Swing bis Pop

Aufgenommen habe man die klassischen Weihnachtslieder, zum Teil in anderer Fassung – so spielen etwa die Saxofone eine Swingversion von „Alle Jahre wieder“. Es gebe zudem auch Märsche oder mal ein poppiges Stück wie „Downtown“, verrät der Vorsitzende. Insgesamt seien es 28 Stücke, weshalb an manchen Tagen zwei zu sehen sein werden.

Die Idee, für den Advent ein paar Stücke aufzunehmen, habe er selbst gehabt, um ein Probenziel zu haben. Denn das Weihnachtskonzert im Münster sei bereits abgesagt. Und ohne Ziel würden manche Mitglieder eine Pause machen. Melanie und Marcel Saumweber sowie Tim Deggelmann hätten dann die Idee mit dem Adventskalender gehabt und das Ganze organisiert.