Der Fasnachtsauftakt auf der Insel Reichenau ist schon mal gelungen. Mit Ho-Narro-Rufen und dem Grundele-Lied startete der Elferrat des Narrenvereins Grundel die Fasnachts-Kampagne 2022. Und rund 40 junge und ältere Narren feierten mit im Pirminskeller, wo Elfer Matthias Graf am Eingang alle gemäß der 2G-Regel kontrollierte und die Kontaktdaten erfasste. Präsident Berndt Wagner verkündete: „Wir haben eigentlich ein riesen Programm.“ Geplant seien Umzüge, Bunte Abende und die Generalversammlung vor und an der Fasnacht. „Wenn‘s klappt, wird‘s eine tolle Fasnacht.“ Sofern Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, die derzeit steigenden Zahlen mache vieles ungewiss.

Manche sind in Sorge

Fasnachtsbetriebsleiter Ralf Schlozi Blum sagte: „Es könnte noch strenger kommen.“ Man könne nur hoffen, dass es was wird. Es seien ja immerhin noch paar Monate Zeit. Das Problem sei es zum einen, dass Gäste in der Halle zwar gut kontrolliert werden können, aber alle dicht an dicht sitzen. Manche Reichenauer kämen aus Angst vielleicht nicht, daher mache man vielleicht nur zwei statt drei Bunte Abende. Die Straßenfasnacht finde zwar an der frischen Luft statt, Zugänge seien aber schwer zu kontrollieren. Sprich: Man müsste den Bereich um die Ergat einzäunen.

Konstanz Otto Noppel hat die Konstanzer Fasnacht geprägt: Vor 100 Jahren starb der Gründer der Elefanten AG Das könnte Sie auch interessieren

Und so habe der Elferrat kurzfristig ein neues Fasnachtsmotto gesucht, mit dem aus der Not eine Tugend gemacht werde, so Schlozi Blum: „Freudig und mit Ho Narro, kummed alle in d‘große Hergete-Zoo.“ Denn ein Zoo brauche ja ein Gehege, damit die wilden Tiere nicht abhauen. „Das bietet aktuell noch Perspektive.“ Bei diesem Motto seien die Narren frei in der Interpretation – notfalls lasse sich kurzfristig ein Häs finden, sagte er. Wobei Schlozi Blum betonte, er sei ein Querdenker der anderen Art: „Die Ungeimpften klauen uns die Freiheit“, war er der Auffassung und appellierte an alle, sich impfen zu lassen: „Das ist die einzige Chance, dass wir feiern können.“