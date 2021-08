von Jana Mantel

Natürlich ist der Romanautor Matthias Moor, der im wahren Leben Carsten Arbeiter heißt und Lehrer ist, passenderweise mit einem kleinen Berufsfischerboot auf dem Bodensee unterwegs. Im Jahr 2005 hat sich der leidenschaftliche Angler dieses Boot bauen lassen, um damit in See zu stechen.

Diese kleinen Auszeiten nutzt er nicht nur zum Entspannen und Angeln, sondern er lässt sich auch für Buchthemen wie das aktuelle „Fischerkrieg am Bodensee“ inspirieren.

„Wir Angler stehen in einem konstruktiv kritischen Verhältnis zu den Berufsfischern“, erzählt er offen. „Wir angeln als Hobby, die Fischer haben dies als Beruf.“ Seit Jahren treibe ihn das Thema Fischerei auf dem Bodensee um, und er verfolge die teils heftigen Debatten sehr genau.

Nun hat er sich an dieses heikle Thema rund um die Berufsfischerei am Bodensee herangetraut und den Plot der Handlung seines aktuellen Kriminalromans „Fischerkrieg am Bodensee“ in das Berufsfischermilieu gelegt.

„Ich habe einige Jahre für das Buch recherchiert und mit Experten rund um das Thema gesprochen“, erklärt Arbeiter. Das Thema Berufsfischen umreißt er als „sehr komplexe“ Angelegenheit.

„Viele Menschen wollen hier am See Fisch essen, doch ist den wenigsten klar, dass die meisten Fische, die sie in den Restaurants bekommen, aus Ländern wie Norwegen und Russland eingeflogen werden.“

Das ist Carsten Arbeiter Carsten Arbeiter wurde am 7. August 1969 in Duisburg geboren. 1976 fing er seinen ersten Fisch – einen Flussbarsch. Von 1991 bis 1998 studierte er die Fächer Germanistik, Geschichte und Anglistik in Konstanz, Cork (Irland) und Bristol. Seit 2004 ist er Lehrer an der Geschwister-Scholl-Schule in Konstanz, seit 2008 Fachberater für Geschichte am Regierungspräsidium Freiburg und seit 2020 am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg. Die Bücher von Matthias Moor Im Jahr 2013 erschien unter dem Pseudonym Matthias Moor sein erster Bodensee-Krimi „Finstersee“. 2014 folgten „Flammensee“ und 2015 „Geistersee“. 2021 erschienen „Irische Finsternis“ und „Fischerkrieg am Bodensee“. Geplante Lesungen: 30. September um 20 Uhr in der Zimmerbühne Konstanz und 28. Oktober ab 18 Uhr im Rosgartenmuseum.

Dabei war das auch einmal anders, denn in den 1990er-, Anfang 2000er-Jahren konnten zirka 200 Berufsfischer die benötigte Menge für Einheimische und Touristen an Felchen oder Kretzer durchaus liefern.

Grund dafür war ein besserer Phosphatgehalt des Sees. Dieser sinkt seit zehn Jahren weiter und führt zwar einerseits zu hoher Sauberkeit, andererseits aber zu schlechteren Nährstoffbedingungen für die Fische.

Besser hier fangen als anliefern

„Natürlich spielen auch die Kormorane eine Rolle, der Bestand hat sich vergrößert und gefährdet zusätzlich die Fischbestände“, berichtet der Autor voller Leidenschaft. „Aber in Zeiten, in denen alle Menschen darauf bedacht sind, regional zu essen, ärgert mich die Debatte um die Berufsfischerei. In meinen Augen hinterlassen sie einen wesentlich kleineren CO2-Abdruck, als wenn Fische aus der ganzen Welt herangekarrt werden.“

Diese kontroversen Themen werden im Roman behandelt, inklusive der Einstellung der Berufsfischer selbst. „Ich habe mit einigen gesprochen und gelernt, dass es ein anspruchsvoller, aber auch erfüllender Beruf ist“, sagt der Autor. „Ich selbst habe auch einen sehr erfüllenden Beruf als Lehrer und verstehe, wie wichtig das für einen Menschen ist.“

Berufsfischer wie kürzlich Berno Spicker, der einen großen Wels gefangen hatte, bieten Angriffsflächen. Die Organisation Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) greift so etwas gern auf, um die Berufsfischerei grundsätzlich zu kritisieren. Dabei ist, laut Arbeiter, der Bodensee ein nachhaltiges Ökosystem, und zwar auch dank der Berufsfischer selbst.

Fischer gaben sich selbst Regeln

Bereits 1893 hätten sie aus eigener Initiative heraus ein Schutzprogramm gegründet. Es handelt sich um die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei. Diese hat bis heute Gültigkeit. Sie regelt unter anderem die Maschengrößen von Fangnetzen, Schonzeiten und Mindestgrößen von Fischen.

Mit diesen Vorgaben ist gewährleistet, dass am gesamten Bodensee jeder Fisch mindestens einmal laichen und bis zum Fang ein selbstbestimmtes Leben führen kann.

„Die Recherche zu diesem Buch hat meine Haltung zum Thema Berufsfischerei noch ein wenig mehr verändert“, stellt Carsten Arbeiter fest: „Ich bin beeindruckt von dieser Berufsgruppe, und ja, vielleicht wollte ich diesen Menschen in diesem Buch auch ein wenig eine Stimme geben.“