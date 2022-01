Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie fällt die Reichenauer Tourismusbilanz wieder besser aus. „2021 war unterm Strich einen Tick besser als das erste Corona-Jahr“, erklärt Karl Wehrle, der Geschäftsführer des Verkehrsvereins.

Die Zahl der Übernachtungen habe bei 214.821 und damit um 5,1 Prozent höher als 2020 gelegen. Allerdings waren es immer noch rund 14 Prozent weniger als 2019, als es noch keine Pandemie gab. In den Jahren vor Corona seien die Übernachtungszahlen stets um die 250.000 gelegen, so Wehrle.

Mehr Reisen im eigenen Land

Die Touristiker geben sich wieder zuversichtlich. „Wir hoffen, dass sich die Situation in 2022 weiter entspannt“, so Wehrle. „Wenn es Corona zulässt und das Wetter mitspielt, rechnen wir mit einer Zunahme bei den Übernachtungen.“ Denn Reiseanalysen zeigten, dass viele Deutsche Lust, Zeit und auch die Mittel zum Urlaub hätten.

Weiterhin gebe es die Tendenz zum Urlaub im eigenen Land. Dies liege wohl zum einen an Corona, so Wehrle, doch es würden auch andere Faktoren eine Rolle spielen – wie etwa Flugscham wegen der Klimadebatte. Der Tourismuschef verweist allerdings auch darauf, dass Übernachtungsbetriebe wie Gastronomie wegen Corona herbe Verluste verkraften mussten. „Es braucht sicher noch eine längere Zeit, bis wir aus der Talsohle heraus sind.“

Nachfrage bei Campingplätzen groß

Zur Bilanz 2021 meint Wehrle: „Es war für uns etwas überraschend, weil wir den langen Lockdown bis Mai hatten.“ Aber anders als 2020 habe es dafür keinen im Herbst gegeben. Eine große Rolle in der Tourismusbilanz spielen stets die Campingplätze: Sandseele auf der Insel und Willam bei Markelfingen, aber auf Reichenauer Gemarkung. Gerade unter Corona-Bedingungen sei die Nachfrage groß gewesen, weil man hier individueller Urlaub machen könne, erklärt Wehrle.

Und so habe man auf den beiden Plätzen 106.585 Übernachtungen registriert, was gegenüber 2020 ein Plus von elf Prozent sei. Und gegenüber 2019 liege diese Zahl nur 7,3 Prozent niedriger – also weniger als im Gesamtergebnis. Das überrascht etwas, weil im Juli oft schlechtes Wetter war. Da habe es ein Minus gegeben, so Wehrle, aber dafür ein deutliches Plus im Mai, Juni und August. Hier wirke sich auch aus, dass für Dauercamper besondere Ereignisse keine so große Rolle spielen.

Bis Mai jeweils keine Tagungen

Ebenfalls Zuwächse habe es bei den beiden Tagungs- und Ferienhäusern – der Familienferienstätte und Bürgle – gegeben. Mit 16.777 Übernachtungen sei die Zahl 14,2 Prozent höher gewesen als 2020. Allerdings lag in diesem Bereich das Minus immer noch drastisch, nämlich 43,2 Prozent, unter dem Wert von 2019.

Wehrles Stellvertreterin Irina Drewniok erklärt dies damit, dass in beiden Corona-Jahren bis Mai alle Tagungen gestrichen waren. Das Plus bei den Ferienhäusern habe sich vor allem von Juni bis August ergeben – vielleicht, weil im Gegensatz zum Vorjahr schon viele Gäste geimpft gewesen seien, vermutet Wehrle.

Minus bei Hotels und Privatunterkünften

Trotz der leicht positiven Tendenzen habe es aber bei den Hotels mit 36.101 Übernachtungen ein leichtes Minus von 1,3 Prozent gegenüber 2020 (minus 20 Prozent gegenüber 2019) gegeben. Und ebenso bei den Privatunterkünften, wo die Übernachtungszahl mit 44.879 um 2,3 Prozent niedriger war als 2020 (minus 10,1 gegenüber 2019).

Eine interessante Tendenz gebe es zudem bei der Zahl der Ankünfte, was der Zahl der Übernachtungsgäste in der Gemeinde entspricht. Diese sei mit 51.569 zwar um 5,2 Prozent niedriger gewesen als 2020 (minus 29,4 gegenüber 2019), was Wehrle vor allem mit dem langen Lockdown erklärt. Eine Rolle dürfte auch gespielt haben, dass die Zahl der Gäste aus dem Ausland rückläufig war – vor allem aus der Schweiz wegen teils erschwerter Bedingungen.

Gäste aus dem Ausland Bei den Übernachtungen in der Gemeinde Reichenau ist die Zahl der Gäste aus dem Ausland weiter rückläufig. Diese machten 2021 nur etwa fünf Prozent aus, erklärt Tourismuschef Karl Wehrle, circa zwölf Prozent weniger als noch 2020, wo es gegenüber 2019 ein Minus von 14 Prozent gegeben habe. Anfang der Zehner-Jahre war der Anteil ausländischer Gäste gestiegen, hatte dann vor Corona eher stagniert. Dies liege vor allem an Rückgängen aus dem wichtigsten Gästeland, der Schweiz. Anders sei es bei den deutschen Gästen. Wie in früheren Zeiten waren davon 2021 rund die Hälfte aus dem Ländle, deren Anteil war vor Corona auf circa 40 Prozent gesunken. Dahinter folgten NRW mit 10,5 Prozent, Bayern mit 9, Hessen mit 5,7 und Rheinland-Pfalz mit 5 Prozent. (toz)

Doch in Verbindung mit der gestiegenen Zahl an Übernachtungen ergebe dies, dass die Gäste länger blieben. Die Verweildauer sei mit durchschnittlich 4,17 Tagen weiter gestiegen (3,76 in 2020, 3,42 in 2019). Wehrle folgert daraus, dass mehr Deutsche im eigenen Land nicht nur Kurztripps machen, sondern richtigen Urlaub. Drewniok fügt an, dafür spreche auch, dass es mehr Prospektanfragen und Zugriffe auf die Homepage gegeben habe.

Führungen unter erschwerten Bedingungen

Zum Bereich Führungen – vor allem in Kirchen – erklärt Drewniok, dass es zwar gegenüber 2020 mit 344 ein Plus von 45 Prozent gegeben habe, aber gegenüber 2019 ein Minus von 71 Prozent. Zum einen wegen des Lockdowns, aber auch ab Juni sei die Lage unklar gewesen, unter welchen Bedingungen Führungen möglich waren.

Aber anders als 2020 hätten noch bis in den November Führungen durchgeführt werden können. Wobei größere Busgruppen eher storniert hätten, kleinere Gruppen dagegen verstärkt anfragten und kamen. Von Individualtouristen gut nachgefragt gewesen seien die regelmäßigen Führungen, die etwa ein Drittel der Gesamtzahl ausmachten.