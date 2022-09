Die Bodenseeregion ist ein beliebtes Urlaubsziel vieler Touristen – besonders die Reichenau wirbt damit, dass sie Unesco-Weltkulturerbe ist. Dieses Image zieht. Karl Wehrle, Geschäftsführer des Verkehrsvereins Reichenau, schätzt, dass jährlich bis zu 750.000 Touristen auf die Insel im Gnadensee kommen.

Aber welche Meinung haben die Touristen über die Insel? In einigen Google-Rezensionen über bekannte Sehenswürdigkeiten zeigt sich: Die Touristen lieben die Insel.

St. Georg beeindruckt mit seinen Wandbildern

364 Mal haben sich Touristen über die Kirche mit den berühmten Fresken ganz am Eingang der Insel im Internet ausgelassen – zu meist sehr positiv. Mit einem Wert von 4,5 von 5 möglichen Sternen schneidet das spätkarolingische und ottonische Kirchengebäude in Oberzell (erbaut zwischen 888 und 913 n.Chr.) sehr gut ab.

Die Kirche St. Georg auf der Reichenau gehört zum Weltkulturerbe – so wie die ganze Insel. | Bild: Robert Hahn Bauer | SK-Archiv

„Beeindruckend. Wunderschöne Kirche. Die Schlichtheit macht sprachlos. Auf jeden Fall einen Besuch Wert“, so das Urteil von Kommentator Michael Schaller. Ein anderer Besucher, der sich im Netz David Gllrt nennt, schreibt: „Die Wandmalereien sind wirklich schön.“

Die angesprochenen Wandmalereien haben auch ein berühmtes Sprichwort geprägt: Das geht auf keine Kuhhaut. Dieser Spruch könnte nach Felix Thürlemann, ehemaliger Kunstprofessor an der Universität Konstanz, seinen Ursprung in der Wandmalerei in der Kirche haben. Auf einem Spottbild sind zwei Frauen zu sehen, die sich angeregt unterhalten. Darunter befinden sich drei Teufelsfiguren, die eine Kuhhaut halten. Die Frauen tratschen so viel, dass eine Kuhhaut nicht ausreicht, um all deren Unwahrheiten schriftlich festzuhalten.

In der St.-Georg-Kirche auf der Reichenau gibt es eine Wandmalerei, die die Redewendung „Das geht auf keine Kuhhaut“ zeigt. | Bild: unbekannt

Es gibt aber auch ein paar eher schlechte Rezensionen. Meist ganz ohne Kommentar. Und wenn es Beschwerden gibt, dann meist wegen ausfallender Führungen oder das die Kirche überlaufen ist.

Sandseele – perfekt für Sonnenuntergänge

Nicht all zu viele, aber dafür recht begeistert sind die Touristen vom Sandseele. Der kleine Strandabschnitt im Westen der Insel bekommt von sieben Touristen insgesamt 4,6 Sterne in der Google-Wertung. Dort heißt es von Alfred Maier: „Ein hervorragender Platz auf der Reichenau mit bester Sicht auf den Untersee.“

Der berühmte Sonnenuntergang am Campingplatz Sandseele. | Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

Besonders der Sonnenuntergang hat es Maier angetan: „Abends begeistern spektakuläre Sonnenuntergänge über der Vulkanlandschaft des Hegaus.“ Mit nur zwei Sternen hat ein Unbekannter namens „read my comment not my name“ (also: Lies meinen Kommentar und nicht meinen Namen) den Ort bewertet. „Irreführender Name“, schreibt er. Was er damit meint, ist unklar.

Doch nicht nur die Reichenau besuchen die Touristen. Auch einen Abstecher nach Allensbach unternehmen einige. Die Gemeinde Allensbach ist auf ihrer Homepage überzeugt: „Allensbach wird Ihnen gefallen!“ Aber was gefällt den Touristen an Allensbach am besten?

Wild- und Freizeitpark erhält über 4000 Bewertungen

Ein kurzer Blick in die Google-Rezensionen zeigt: Besonders beliebt ist der Wild- und Freizeitpark. 4169 Personen haben eine kurzen Eindruck zum Freizeitpark bei Google hinterlassen. Meist sehr positive – immerhin gibt es 4,3 Sterne. Besonders gelobt werden die Gehege für die Tiere. „Der Teil mit dem Tierpark ist weitläufig und die Tiere haben jede Menge Platz in ihren Gehegen“, findet zum Beispiel Martin Schulze.

Christoph Voigt, Betriebsleiter des Wild- und Freizeitparks Allensbach, füttert die Tiere im Wildpark. | Bild: Nikolaj Schutzbach | SK-Archiv

Wenn etwas bemängelt wird, ist es, dass vor Ort keine Kartenzahlung möglich ist. Das sei nicht zeitgemäß beschwert sich etwa Jürgen Aberle, der ansonsten aber 4 Sterne gibt. Oft einen weiteren Punkt Abzug gibt es für Zusatzkosten im Park für Sonderattraktionen.

„Man sollte aber als Familie zusätzlich zum Eintrittspreis noch einiges an extra Euros einplanen, da viele Dinge im Park extra kosten“, gibt ein Bewerter mit dem Namen Kev Sim zu bedenken. Der Park antwortet prompt: „Herzlichen Dank für die tolle Bewertung und die Hinweise auf mögliche Zusatzkosten.“

Aussichtplattformen am Höhrenberg und in Hegne sind beliebt

Die Aussichtplattform Höhrenberg ist der Höhepunkte für viele Besucher in Allensbach. 4,9 Sterne hat dieser Ausflugsort erhalten – aber nur bei 18 Rezensionen. Udo Buse schwärmt: „Ein Aussichtspunkt zum Träumen und Verweilen.“

Vom Höhrenberg hat man einen herrlichen Blick über den Gnadensee, zur Reichenau, zur Höri und in Richtung Mettnau, Radolfzell und Hegau-Berge . | Bild: Hanser, Oliver

Fast genauso beliebt ist die Aussichtplattform in Hegne. 4,7 Sterne vergeben die ebenfalls 18 Kommentatoren. Gelobt wird der wunderbare Blick über Hegne und bis zur Insel Reichenau. „Eine himmlische Ruhe, nur Vogelgezwitscher und ab und zu knackt es im Unterholz. Was das wohl war?“, fragt sich Jörg Fünderich. Vielleicht war das schon der nächste Bewunderer dieser Aussichtplattform.