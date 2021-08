von Thomas Zoch konstanz.redaktion@suedkurier.de

Sommerferien! Ausspannen und Sonne tanken! Schön wär‘s. Dieser Sommer mit seinem durchwachsenen Wetter drückt auf die Urlaubsstimmung, und so ähnlich ist es auch bei der Familie Baumbacher aus Graben-Neudorf. Da ist zwar das Wetter gut, doch der geplante Campingurlaub in Kressbronn am Bodensee wird von düsteren Wolken überschattet.

Denn in der Ehe von Michaela und Mike kriselt es kräftig. Und die Kinder Leoni und Jonathan haben auch nicht wirklich Lust auf diesen Urlaub. Ohne es zu wissen, leiden sie unter der Ehekrise der Eltern.

Wie Kinder oft unter Trennungen leiden

Das ist die Ausgangslage im zweiten Roman von Merit Stocker mit dem Titel „Lass uns so tun, als wäre nichts“. Es sei eine unterhaltsame Geschichte mit Hintergrund zum Nachdenken, so die seit einem Jahr in Allensbach lebende Autorin.

Dabei gehe es ihr zum Beispiel um das Thema, dass bei Ehekrisen oder Trennung meist die Bedürfnisse von Kindern untergehen. Oder auch darum, dass man wissen sollte, wie man mit einem Hund umgehen muss, bevor man ihn sich anschafft.

Vieles spielt auf der Sandseele

Merit Stocker erzählt im Grunde zwei Geschichten, es ist eine Mischung aus Familienroman und Kinderbuch. Eines Tages setzt Leonis Vater deren Mischlingsterrier Pipa genervt an einer Autobahnraststätte aus. Pipa trifft auf das Flüchtlingsmädchen Roya und bildet mit ihr eine Schicksalsgemeinschaft. Die beiden stranden nach einem abenteuerlichen Trip auf der Reichenau.

Und dort landet auch die zunächst in Kressbronn urlaubende Familie. Auf der Reichenau spielt dann ein Großteil des Romans – so etwa auf dem Campingplatz Sandseele. Für die Figuren, die ebenso wie die Handlung frei erfunden sind, läuft manches aus dem Ruder, aber am Ende dann doch wieder in – wenn auch neu – geordneten Bahnen.

Wobei Merit Stocker eher intuitiv schreibt. „Ich wusste am Anfang nicht, wie es ausgeht“, erklärt sie. Im Laufe des Schreibens kämen ihr neue Ideen, und die Figuren würden sich entwickeln, so die Autorin. Wie im Leben eben. Merit Stocker schreibt in einem munteren, gut lesbaren Erzählstil.

Das Geschehen spielt am Bodensee, weil Merit Stocker als gebürtige Reichenauerin, die lange in Konstanz gelebt hat, die Gegend bestens kennt. Die Geschichte selbst könnte auch anderswo passiert sein. Das ist bei Stockers neuem Buchprojekt anders. „Ich will ein Reichenau-Buch machen“, erklärt sie.

Die Idee sei ihr gekommen, nachdem sie 2018 einen Reichenauer kennen gelernt hatte, der als Jugendlicher einen schweren Unfall hatte und in der Folge behindert gewesen sei. Dieser habe von Hand seine eigene Geschichte auf 14 Seiten aufgeschrieben, wie er sich ins Leben zurückgekämpft habe und über das alltägliche Leben auf der Reichenau.

Für dieses Projekt sucht sie nun Einheimische, die dazu etwas beitragen. „Ich stelle mir ein Buch vor, in dem die Reichenauer selbst zu Wort kommen.“ Das könnten authentische Geschichten aus dem Leben ebenso sein wie Fiktion oder Lyrik. Interessierte Reichenauer können sich melden per E-Mail an: Das_Buch_der_Reichenauer@gmx.de