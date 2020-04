Es waren furchtbare Zeiten vor rund 400 Jahren in der Region und ganz Deutschland. Der Dreißigjährige Krieg wütete auch in Süddeutschland, brachte Zerstörung, Hungersnöte und Seuchen über die Menschen. Und gegen Ende dieses grausamen Infernos, im Jahr 1644, wurde die Kindlebildkapelle am Beginn des Damms zur Insel Reichenau von einer Rosenkranzbruderschaft errichtet. Der Reichenauer Kulturchef Karl Wehrle, zugleich Vorsitzender der Welterbe-Stiftung, sieht hier durchaus einen Zusammenhang. Darauf weise die Gestaltung des Innenraums hin, der nun dank der Unterstützung vieler Spender bald restauriert werden könne, so Wehrle.

Da die Jahreszahl 1644 in den Altar aus Sandstein gemeißelt ist, dürfte zumindest dieser aus jenem Jahr stammen. Darauf dargestellt sei in Reliefs eine Kreuzigungsgruppe, erklärt Wehrle. Die Kreuzigungsgruppe besteht aus vier Szenen aus der Leidensgeschichte Christi sowie den vier Evangelisten. „Diese Leidensgeschichte weist auf die Umstände in dieser schwierigen Zeit hin, wo es das Gebet brauchte“, erläutert Wehrle. Hinzu kommen an den Seitenwänden die Reliefs des Heiligen Georg und des Heiligen Michael. „Beides sind in der Kirche Kämpfer gegen das Böse“, erklärt der Kulturchef. Daher könne man davon ausgehen, dass diese beiden Heiligen ganz bewusst für die Gestaltung des Innenraums gewählt worden seien.

Woher der Name Kindlebildkapelle stammt Der Überlieferung nach rührt der Name der Kindlebildkapelle daher, dass in diesem Bereich früher ein Begräbnisfeld für ungetaufte Kinder war. Denn Säuglinge, die vor der Taufe verstarben, durften zur Klosterzeit im Mittelalter nicht in der als heilig geltenden Erde der Klosterinsel Reichenau begraben werden. Tatsächlich ist es so, dass es vor der Kapelle an dieser Stelle einen Bildstock gegeben habe, der eben auf ein solches Grabfeld hinwies, erklärt der Reichenauer Kulturchef Karl Wehrle. Das stehe zumindest in der großen Klosterchronik des Geistlichen Gallus Öheim aus dem 16. Jahrhundert. Allerdings gibt es bislang keine Belege, dass in diesem Bereich einst Kinder begraben wurden. Im Vorfeld der Baumaßnahmen am Kindlebildknoten hatten Archäologen Probegrabungen gemacht, aber keine menschlichen Überreste gefunden. (toz)

Der Standort und die Gestaltung stehen natürlich aber auch in Zusammenhang mit der Insel Reichenau, betont Wehrle. Zum einen gebe es an einer Seitenwand auch ein Relief der Muttergottes Maria. Und diese ist seit der Klostergründung im Jahr 724 die Patronin des Klosters und der ganzen Insel. Zudem könne man davon ausgehen, dass an dieser Stelle, wo heute der Inseldamm das Entrée zum Weltkulturerbe sei, auch in früheren Jahrhunderten zeitweise ein Zugang zur Insel gewesen sei. Der Damm sei Mitte des 19. Jahrhunderts bewusst in der Flachwasserzone gebaut worden. Vor allem bei Niedrigwasser im Winter dürfte hier eine Furt entstanden sein, durch die die Menschen selbst mit Karren zur Insel gelangen konnten. Insgesamt könne man also sagen, so Wehrle: „Die Darstellungen passen ganz gut zur Zeit und zur Reichenau.“

Umgeben von Bäumen und Verkehr

Doch: „Die Kindlebildkapelle hat sozusagen seit Jahrzehnten einen Dornröschenschlaf gehalten“, so der Kulturchef. Sie stand eher etwas verdeckt durch Bäume neben der damals östlich von ihr verlaufenden Straße. Und sie habe gelitten durch den vielen Verkehr. Früher habe es nur eine Gittertür an der Kapelle gegeben. So seien Dreck und Staub in den Innenraum eingedrungen, habe sich auf dem Altar, den Reliefs und den Wänden abgelagert. „Es ist alles sehr stark verschmutzt“, so Wehrle. Zudem seien Risse entstanden, kleine Teile von den Reliefs abgebrochen und auch Farbe abgeplatzt. „Das war ja Wind und Wetter ausgesetzt.“

Der Innenraum könne jetzt bald instand gesetzt werden, so Wehrle. „Es ist in der nächsten Zeit mit dem Beginn der Arbeiten zu rechnen.“ Die Stiftung Weltkulturerbe Klosterinsel Reichenau hatte hierfür Anfang 2019 eine Spendenaktion gestartet. Rund 100 überwiegend private Spender hätten seither insgesamt circa 15.000 Euro gegeben, berichtet der Stiftungs-Vorsitzende. Hinzu kämen 10.000 Euro als Zuschuss vom Ordinariat in Freiburg, das im Aufsichtsrat der Stiftung vertreten ist. Vorsitzender in diesem Gremium ist Bürgermeister Wolfgang Zoll. Er erklärt, mittlerweile sei auch die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die Restaurierung bei der Gemeinde eingegangen. „Es freut mich sehr, dass wir so viele Spenden einnehmen konnten“, so Zoll. „Das bringt zum Ausdruck, dass die Bürger sehr verbunden sind mit den hiesigen Traditionen.“

Die Kindelbildkapelle soll bei der Renovierung eine schützende Glastür erhalten. | Bild: Zoch, Thomas

Den Auftrag für die Instandsetzung habe die Gemeinde, der die Kapelle gehört, bereits vor zwei Jahren an den Reichenauer Restaurator Robert Lung zum Preis von 26.280 Euro vergeben, erklärt Wehrle. Weil bei den Arbeiten aber noch unvorhergesehene Dinge auftreten könnten, schätze er die Kosten am Ende eher auf rund 30 000 Euro. Daher sagt Wehrle: „Wir nehmen gern noch Spenden an.“ Ansonsten müsse die Gemeinde die noch nicht gedeckten Kosten übernehmen. „Ich hoffe, dass noch in diesem Jahr die restaurierte Kapelle wieder eingeweiht werden kann.“

Wieder ein Raum für Andachten

Karl Wehrle ist überzeugt: „Sicherlich wird die Kindelbildkapelle ein kleines Schmuckstück werden.“ Zum Schutz des Innenraums werde die Gemeinde künftig hinter dem Gitter eine Glastür einbauen lassen. Das Umfeld der Kapelle habe die Neubauleitung Singen im Zuge des Umbaus des Kindlebildknotens neu gestaltet, so Wehrle, mit Tischen, Bänken und Anpflanzungen. Die Gemeinde wird auf dem dortigen Parkplatz zudem noch eine Toilettenanlage errichten. Somit werde ein Bereich mit einer gewissen Aufenthaltsqualität entstehen, meint Wehrle. Die Gemeinde wolle ja auch, dass die Autofahrer, die die Insel besuchen wollen, dort anhalten und aufs Fahrrad umsteigen. Und die Kindlebildkapelle könne dann für Besucher wie Einheimische ein Ort zum Innehalten sein. Denn schließlich solle die Kapelle künftig auch wieder als Andachtsraum genutzt werden können.

Wer noch spenden möchte, kann sich melden unter der E-Mail-Adresse info@welterbe-reichenau.de