Bei einem Notfall am Herzen zählt jede Sekunde. Deshalb ist es wichtig, dass den Betroffenen schnell geholfen wird, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft. Die Gemeinde Reichenau hat hierfür nun zwei weitere Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) angeschafft. Damit können auch Laien bei einem Notfall mittels Elektroschocks und Herzmassage helfen, erklärt Markus Blum, der zweite Vorsitzende des Reichenauer Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Einer der AED werde bei der Pfaffenmooshalle in der Waldsiedlung neben dem Eingang in einem Kasten installiert, der andere im Strandbad auf der Insel nach dem Eingang rechts beim Kassenautomat, so Blum und Bürgermeister Wolfgang Zoll. Ab 1. Februar sollen die Geräte rund um die Uhr verfügbar sein.

„Ich hoffe, wir brauchen ihn nie“

„Es war immer das Thema, dass es auch auf dem Festland einen Defibrillator geben sollte“, so Zoll. Bisher gebe es zwar schon einen beim Verwaltungsgebäude des Zentrums für Psychiatrie. Doch für den Standort bei der Halle spreche die zentrale Lage im Wohngebiet. Gemeinderätin Britta Sauer-Böhm (FW) aus der Waldsiedlung meint, dass der AED hier auch sinnvoll sei, weil es im Umfeld von Sport und anderen Veranstaltungen eher mal einen Ernstfall geben könne. „Es ist beruhigend, dass wir ihn jetzt haben. Wir hoffen, wir brauchen ihn nie“, so Sauer-Böhm.

Solche Geräte gibt es bisher auf der Insel im Eingangsbereich der Sparkasse, beim Campingplatz-Gastrogebäude und im Rathaus, wobei Letzteres nur zu den Öffnungszeiten verfügbar ist.

Geräte geben selber Anweisungen

Blum erklärt, dass nach dem Start des AED mittels grüner Taste das Gerät Anweisungen gebe, was zu tun sei: Zunächst müssten Elektrodenpads auf den Oberkörper des Patienten geklebt werden. Der AED analysiere dann, ob wirklich Elektroschocks ratsam sind. Elementar sei aber eine Herzdruckmassage, so Blum. Das DRK wolle Schulungen zu dem Gerät anbieten, so bald dies möglich sei. Er empfehle zudem die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, weil dort auch Herzmassage geübt werde.