Verhaltene Freude und einige Unsicherheit gibt es im Gastgewerbe am Gnadensee. Zwar dürfen Speiselokale ab dem 18. Mai wieder öffnen. Angesichts der Auflagen haben die Wirte aber einen großen Aufwand und können deutlich weniger Gäste bedienen, was weniger Umsatz bringt.

Campingplätze dürfen auch nur einen Teil der möglichen Gäste aufnehmen. Und Hotelbetreibern hat die Regierung zwar einen Start am 29. Mai in Aussicht gestellt. Es fehlen in der neuen Corona-Verordnung aber noch Angaben zu den Auflagen.

„Ein erster Schritt“

Der Reichenauer Tourismuschef Karl Wehrle sagt: „Es ist zumindest ein erster Schritt, damit man einen Zeitplan vor Augen hat.“ Das hätten die Betriebe immer gewünscht, weil sie sich vorbereiten müssen. „Es braucht eine gewisse Vorlaufzeit.“

Einerseits sagt Wehrle: „Wir sind froh, dass im Bereich des Tourismus wieder einiges möglich ist in den nächsten Tagen und Wochen.“ Aber klar sei: „Es ist bei weitem nicht ein Normalzustand. Es ist ein reduziertes Wirtschaften.“ Deshalb hoffe er, dass es weiterhin eine finanzielle Unterstützung für die Betriebe geben werde. „Wir haben immer gehofft, dass alles schneller geht. Für die Betriebe ist das eine existenzbedrohende Situation.“

„Wir fahren auf Sicht“

Doch es sei auch klar, dass es nur schrittweise voran gehen könne. „Wir fahren auf Sicht. Wir müssen immer abwarten, was passiert.“ Für Hotels gebe es zwar eine Perspektive ab dem 29. Mai, aber es werde sicher Hygieneauflagen und Beschränkungen geben. Dennoch erhofft sich Wehrle eine Stärkung für den Tourismus am See dadurch, dass Auslandsreisen noch längere Zeit nicht möglich oder erwünscht sein dürften.

Das sagen Betreiber am Gnadensee dazu:

Hotel Mein Inselglück: Nadine Staiger vom Hotel Mein Inselglück auf der Insel Reichenau bemängelt die noch fehlenden Angaben für die Hotellerie: „Da hängen wir noch in der Luft.“ Das gehe allen so. Sie habe für das Pfingstwochenende schon recht viele Anfragen von Gästen vorliegen. Aber sie wisse nicht, wie viele der 32 Zimmer sie belegen dürfe. Und es gebe das Gerücht, dass Zimmer nach einer Belegung einige Tage frei gehalten werden müssten. Daher wisse sie nicht, wie vielen Gästen sie zusagen könne.



„Es ist alles sehr schwierig“, sagt Staiger. Sie hoffe auf eine wieder gute Belegung in den Sommermonaten. Den Gastronomiebereich werde sie erst am 21. Mai öffnen. Das Restaurant werde wegen der Abstandsregeln entsprechend umgebaut. Auf der Terrasse sei ausreichend Platz. Doch der Aufwand sei organisatorisch und finanziell groß. Und Staiger sagt: „Es wird erst mal langsam anlaufen. Die Gäste sind vorsichtiger.“ Beim Personal, das in Kurzarbeit sei, sei der Blick auf die Einteilung wichtig. Die Freude über die Wiedereröffnung sei groß, aber: „Ich glaube nicht, dass das rentabel ist.“

Nadine Staiger vom Hotel Mein Inselglück auf der Insel Reichenau bemängelt die noch fehlenden Angaben für die Hotellerie: „Da hängen wir noch in der Luft.“ Das gehe allen so. Sie habe für das Pfingstwochenende schon recht viele Anfragen von Gästen vorliegen. Aber sie wisse nicht, wie viele der 32 Zimmer sie belegen dürfe. Und es gebe das Gerücht, dass Zimmer nach einer Belegung einige Tage frei gehalten werden müssten. Daher wisse sie nicht, wie vielen Gästen sie zusagen könne. „Es ist alles sehr schwierig“, sagt Staiger. Sie hoffe auf eine wieder gute Belegung in den Sommermonaten. Den Gastronomiebereich werde sie erst am 21. Mai öffnen. Das Restaurant werde wegen der Abstandsregeln entsprechend umgebaut. Auf der Terrasse sei ausreichend Platz. Doch der Aufwand sei organisatorisch und finanziell groß. Und Staiger sagt: „Es wird erst mal langsam anlaufen. Die Gäste sind vorsichtiger.“ Beim Personal, das in Kurzarbeit sei, sei der Blick auf die Einteilung wichtig. Die Freude über die Wiedereröffnung sei groß, aber: „Ich glaube nicht, dass das rentabel ist.“ Riebels Fisch-Bistro. Das sieht Urs Riebel vom Fisch-Bistro in der Reichenauer Seestraße ähnlich. „Aufmachen ist besser als nichts“, sagt er, schätzt aber: „Die Umsätze diesen Sommer werden sich im Bereich von 20 bis 25 Prozent des normalen Umsatzes bewegen.“ Statt 100 Sitzplätze habe das Bistro vielleicht noch 30. Und der Aufwand sei groß. „Wir müssen auch lernen, wie man das machen kann.“ Das werde sicher ein paar Tage dauern, bis es funktioniere.



Die großen Biertische würden bis auf ein oder zwei für Familien entfernt. Stattdessen würden kleine Tische und Stehtische aufgestellt. Riebel werde den Eingang absperren, Gästen Tische zuweisen und einen separaten Ausgang einrichten. „Schlussendlich ist alles machbar“, sagt er. „Wenn wir es so hinkriegen, wie ich denke, werden die Personalkosten nicht so hoch sein.“ Das Angebot Essen zum Mitnehmen werde beibehalten. Riebel rechnet, dass höchstens ein Bruchteil des üblichen Gewinns bleibt.





Nicole Noller vom Campingplatz Hegne sagt, man freue sich, bald öffnen zu dürfen, aber es sei schwierig mit all den Einschränkungen. | Bild: Zoch, Thomas

Campingplatz Hegne: Eine gemischte Stimmungslage gibt es auch auf dem Campingplatz Hegne. „Wir freuen uns, aber es ist halt schwierig mit den ganzen Einschränkungen“, erklärt Nicole Noller, Assistentin des Pächters Matthias Kunz. Zum einen gebe es sehr viele Anfragen – rund 300 in fünf Tagen. Das sei fast doppelt so viel wie üblich. „Man merkt, dass die Leute jetzt raus wollen.“ Derzeit erhielten Interessenten die Antwort, dass zunächst nur Gäste kommen dürfen, die sich selbst versorgen können.



Die Sanitäranlagen müssen noch geschlossen bleiben. Das sei vielen noch nicht klar, erklärt Noller, und: „Es ist ein erheblicher Mehraufwand bei den Buchungen.“ Die Gastronomie am Campingplatz in Hegne werde voraussichtlich am 18. Mai öffnen, aber nur auf der Terrasse. Der Innenraum sei zu klein. Wer zur Toilette müsse, erhalte den Schlüssel mit Beleg. Eine Überlegung sei nach wie vor, erst mit dem Kiosk-Verkauf mit Essen zur Mitnahme anzubieten.

Eine gemischte Stimmungslage gibt es auch auf dem Campingplatz Hegne. „Wir freuen uns, aber es ist halt schwierig mit den ganzen Einschränkungen“, erklärt Nicole Noller, Assistentin des Pächters Matthias Kunz. Zum einen gebe es sehr viele Anfragen – rund 300 in fünf Tagen. Das sei fast doppelt so viel wie üblich. „Man merkt, dass die Leute jetzt raus wollen.“ Derzeit erhielten Interessenten die Antwort, dass zunächst nur Gäste kommen dürfen, die sich selbst versorgen können. Die Sanitäranlagen müssen noch geschlossen bleiben. Das sei vielen noch nicht klar, erklärt Noller, und: „Es ist ein erheblicher Mehraufwand bei den Buchungen.“ Die Gastronomie am Campingplatz in Hegne werde voraussichtlich am 18. Mai öffnen, aber nur auf der Terrasse. Der Innenraum sei zu klein. Wer zur Toilette müsse, erhalte den Schlüssel mit Beleg. Eine Überlegung sei nach wie vor, erst mit dem Kiosk-Verkauf mit Essen zur Mitnahme anzubieten. Restaurant Casa Mia: „Wir freuen uns natürlich, dass wir uns jetzt langsam auf die Sommersaison vorbereiten können“, sagt Burim Veseli, Betreiber des Restaurants Casa Mia am Allensbacher Seeufer. Er hofft auf weniger Auflagen bis in einem Monat. „Wir müssen schauen, wie es kommt und langsam, vorsichtig rangehen.“ Im Innenbereich werde er jeden zweiten Tisch frei lassen. Auf der großen Terrasse seien die Abstandsregeln leicht einzuhalten, so Veseli.



Wenig begeistert ist er davon, dass Kellner Masken und Handschuhe tragen müssen: „Ich komme mir vor wie im Krankenhaus. Aber wir müssen uns daran halten.“ Das Essen zum Mitnehmen werde er weiterhin anbieten. So geht Veseli davon aus, dass der Umsatzverlust etwas milder ausfallen wird. Aber: „Es ist bei weitem nicht ausreichend.“ Der Wirt hat ein weiteres Problem. Der neue Wintergarten auf der Terrasse sei erst zu 80 Prozent fertig, die versenkbaren Glaswände fehlten noch. „Die Monteure stecken in Kroatien fest.“ Daher hoffe er auf eine baldige Grenzöffnung.





Reichenau Produktion des Reichenauer Inselbiers bleibt an angestammter Stelle Das könnte Sie auch interessieren