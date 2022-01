Nach einer teils zähen Debatte im Gemeinderat steht nun der Reichenauer Haushalt für 2022 weitgehend fest. Rund 40 Änderungsanträge wurden diskutiert, einige davon beschlossen. Doch am Ende blieb es dabei: Die Großprojekte Neubaugebiet Lindenbühl-West und die Sanierung von Schloss Königsegg und der Karl-Beck-Straße behalten oberste Priorität.

Rechnungsamtsleitern Bettina Meier bilanzierte am Ende grob, dass nach den Änderungen im Gesamt-Finanzhaushalt rund 50.000 Euro als Überschuss für Investitionen herauskommen werden. Das sei eigentlich zu wenig, es sollten mindestens die 356.000 Euro sein, die zur Tilgung von Krediten anfallen werden.

Doch Meier meinte: „Der Haushalt ist vermutlich genehmigungsfähig.“ Die genauen Zahlen und die endgültige Abstimmung stehen im Gemeinderat am 7. Februar an. Hier die wichtigsten Themen der Debatte:

Neubaugebiet Lindenbühl-West soll vorankommen

In diesem Jahr lässt die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie erarbeiten, wie das Neubaugebiet Lindenbühl-West umgesetzt werden könnte. 80.000 Euro sind hierfür eingeplant. Die Freien Wähler (FW) hatten zudem die Anstellung eines externen Projektleiters und hierfür 100.000 Euro beantragt.

Das Neubaugebiet müsse oberste Priorität haben, so Britta Sauer-Böhm und Armin Okle: „Da müssen wir Gas geben, weil auch Geld zurückfließt.“ Bürgermeister Wolfgang Zoll stimmte zwar zu: „Lindenbühl ist der Dreh- und Angelpunkt.“ Aber man solle erst das Ergebnis der Studie abwarten, um zu sehen, für was man Geld benötige und dies dann im Haushalt 2023 veranschlagen.

Asylunterkunft bleibt Diskussionsthema

Die Gemeinde muss mehr Flüchtlingen unterbringen. In den nächsten Monaten soll hierfür mit Containern im Sandseele Wohnraum für 20 Menschen geschaffen werden. Eine weitere Unterkunft ist bislang im Gewerbegebiet Tellerhof auf der Insel angedacht.

CDU und FW hatten beantragt, diese zusätzliche Unterkunft im Gewerbegebiet Göldern auf dem Festland zu schaffen – auf einem Grundstück südlich des Park-and-Ride-Platzes. Damit nicht immer mehr Flüchtlinge nur auf der Insel untergebracht werden. Bürgermeister Zoll sagte, er wolle das Thema separat am 7. Februar beraten lassen.

„Wir müssen uns in Ruhe Gedanken machen.“ Auf Antrag der Freien Liste Natur (FLN) wurde aber schon einmal mehrheitlich beschlossen, im Haushalt 25.000 Euro für einen Mitarbeiter zur Betreuung der Flüchtlinge vorzusehen.

Straßensanierung wird teuer

Wie bisher vorgesehen soll die Karl-Beck-Straße in der Waldsiedlung in diesem Jahr komplett saniert werden, inklusive Kanäle. Mit 728.000 Euro ist dies das teuerste Projekt 2022. Die FW hatten zunächst eine Aufschiebung beantragt, weil andere Maßnahmen ihrer Meinung nach höhere Priorität hätten – wie die Fertigstellung des Feuerwehrhauses, Schloss Königsegg und das Vorantreiben des Neubaugebiets Lindenbühl-West.

„Man muss die Ressourcen einteilen“, so Sauer-Böhm. Die FW zogen den Antrag dann aber zurück, der Gemeinderat ließ sich vom Ortsbauamt überzeugen, dass diese Sanierung dringend nötig sei. Auf Antrag der CDU wird allerdings die Sanierung der Unteren Rheinstraße von 2023 auf 2025 geschoben.

Matthias Graf (CDU) und Gabriel Henkes (FLN) befürchteten, dass man sonst im Jubiläumsjahr 2024 auf dieser wichtigen Straße eine Baustelle hätte. Die Verwaltung will aber nun 2023 die Sanierung einer anderen Straße vorsehen.

Schloss Königsegg: Künftige Nutzung noch nicht bekannt

Das historische Gebäude will die Gemeinde in diesem und dem nächsten Jahr statisch sanieren lassen. Die Arbeiten sollen im Herbst beginnen, so Ortsbauamtsleiterin Bettina Grathwohl. Die CDU hatte eine Aufschiebung beantragt.

Blum argumentierte, das Schloss sei ja nun noch bis Sommer an die IB-Schule vermietet, länger als zunächst geplant. Und nachdem klar ist, dass dort nicht die Landesausstellung im Jubeljahr 2024 stattfinden kann, habe man Zeit gewonnen und sollte erst in Ruhe überlegen, wie und von wem das Schloss künftig genutzt werden soll.

Sanitärgebäude Hafen: Neubau oder Sanierung

Einen Neubau des Sanitärgebäudes beim Yachthafen hat die Verwaltung aktuell im Jahr 2025 mit 830.000 Euro vorgesehen. Die CDU hatte beantragt, das bestehende Gebäude stattdessen für geschätzt 600.000 Euro von Grund auf sanieren zu lassen und dies in den Jahren 2022 und 2023.

„Dann hätten wir mal ein großes Problem weg, auch mit Blick auf das Jubiläum 2024“, meinte Ralf Blum. Dies lehnte eine Mehrheit ab, weil die CDU zur Finanzierung ein Aufschieben der statischen Sanierung von Schloss Königsegg und von Straßensanierungen beantragt hatte.

Und weil diese Maßnahme erst geplant werden müsste im Gegensatz zu den anderen, betonte der Bürgermeister. „Es wäre ein Kaltstart.“ Die Idee, das Gebäude nur zu sanieren, finde er aber grundsätzlich gut.

Busführung soll noch einmal beraten werden

Seit Jahren plant die Gemeinde ein Buswartehäuschen an der Haltestelle Museum/Ergat. Die Verwaltung will dies 2022 umsetzen. Der Bürgermeister: „Die Barrierefreiheit muss bald kommen.“ Die SPD hatte dennoch ein Aufschieben auf 2023 beantragt, weil erst klar sein sollte, welche Route der Bus künftig fahren wird, und ob er hier überhaupt noch hält.

Die Bushaltestelle beim Museum an der Ergat soll endlich ein Häuschen bekommen. Zuvor will der Gemeinderat aber noch klären, wo genau der Bus künftig halten soll. | Bild: Zoch, Thomas

Den Antrag lehnte zwar eine Mehrheit ab, aber Ralf Blum (CDU) und Stefan Schmidt (FW) meinten ebenfalls, über eventuelle Routenänderungen müsse diskutiert werden. Zoll sagte, er wolle das Thema am 21. Februar beraten.

Klimaschutz soll mehr beachtet werden

Auf Anträge der CDU und der FLN werden in diesem Jahr im Haushalt 200.000 Euro für Maßnahmen zum Klimaschutz vorgesehen. Das wurde einstimmig beschlossen. Der Bürgermeister räumte ein: „Dass wir da bisher relativ schlecht aufgestellt sind, ist wahr.“

Er meinte, die Gemeinde sollte erst mal eine CO2-Bilanz erstellen lassen. Blum schlug als konkrete und recht bald umsetzbare Maßnahme Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Gemeinde vor – so etwa auf den Wohnhäusern in der Mittelteller Straße. Blum meinte: „Das kann man sofort beauftragen.“ Die FLN beantragte eine Energieberatung und weitere Förderung von E-Ladestationen und Carsharing.

Sitzungssaal im Obergeschoss des Rathauses

Den früheren Musikproberaum im Obergeschoss des Rathauses hat die Verwaltung als neuen Sitzungssaal und Veranstaltungsraum auserkoren. Im Haushaltsentwurf standen für die Ausstattung mit Möbeln und Technik 25.000 Euro (plus 50.000 Euro, die aus dem Jahr 2021 übertragen werden können).

Es steht aber noch die Entscheidung über die Art der Ausstattung und künftige Nutzung aus. Die FLN hatte deshalb die Streichung des Postens beantragt, die CDU eine Reduzierung und die SPD eine Aufschiebung ins Jahr 2023. „Wir sollten erst mal ordentlich planen“, begründete Sandra Graßl-Caluk. Ihr Antrag wurde mehrheitlich angenommen.