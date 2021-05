Nach alter Tradition, aber auf neue Art haben die katholischen Gläubigen auf der Insel Reichenau am Montag das Heilig-Blut-Fest gefeiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Heilig-Blut-Reliquie, die direkt auf Jesus verweist. Wegen der weiterhin geltenden Corona-Einschränkungen hatte die Pfarrgemeinde wie im Vorjahr den Festgottesdienst ins Freie, in den Klostergarten, verlegt, weil dort mehr Besucher mit Abstand Platz finden konnten. Rund 300 waren es. Inselseelsorger Pater Stephan Vorwerk zeigte sich erfreut, dass das sonnige Wetter mitspielte.

Abt Andreas Werner trug als Ehrengast die Heilig-Blut-Reliquie unter dem Baldachin. Bild: Thomas Zoch | Bild: Zoch, Thomas

Die besondere, wenn auch andere Atmosphäre kam wieder gut an bei den meisten Besuchern. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte: „Corona ist ja manchmal auch eine Chance.“ Sonst wäre vermutlich niemals die Idee entstanden, im Klostergarten zu feiern; mit Abstand zwischen den Plastikstühlen, Desinfektionsmittel und dem Tragen von Masken beim Kommen und Gehen.

Wolfgang Zoll: Immerhin lasse sich wieder etwas normaler feiern.

So war zwar keine Prozession nach dem Gottesdienst möglich. Aber der Ein- und Auszug der Geistlichkeit wurde von kleinen Abordnungen der Bürgerwehr und der Trachtengruppe sowie dem Bürgermeister begleitet – allesamt seien am Morgen negativ auf eine Corona-Infektion getestet worden, betonte Zoll. Einige Bläser der Bürgermusik begleiteten den Gottesdienst musikalisch. Frauen und Männern aus der Münsterschola gestalteten diesen mit unter der Leitung von Klaus Paul und begleitet von Alexander Bürkle an der E-Orgel.

Als Gast predigte der Abt Andreas Werner aus Pater Stephans Heimat-Abtei Gerleve. Er ging anhand des Johannes-Evangeliums auf die Freundschaft, Freiheit und Liebe ein. Wenn man den Apostel Johannes heute fragen würde, was das Ziel sei in der Beziehung zu Jesus, dann würde er wohl, so Werner, sagen: „Nimm sein Angebot an und werde sein Freund. Mit diesem Freund wirst du deine Überraschungen erleben. Er wird dir sehr Persönliches mitteilen. Und du kannst dich ihm ganz öffnen.“ Denn Freundschaft sei schon generell bedeutsam. In der heiligen Schrift heiße es: „Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Nichts wiegt seinen Wert auf.“

Freut sich, dass das Fest stattfindet: Johannes Graf. | Bild: Zoch, Thomas

Doch die Formulierung im Johannes-Evangelium klinge streng, so der Abt. Jesus sagt dort: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage.“ Und dieses Wenn wirke so, als würden Erwartungen gesetzt, als würde die Freundschaft eingegrenzt. Doch wenn man genauer hinschaue und frage, was denn die Bedingung sei, die Jesus setzt, dann zeige sich, es sei die Liebe. Nun schränke zwar eine Bedingung ein, aber die Liebe sei Beziehung und Bindung. Und hierfür gebe jeder Mensch einen Teil seiner Freiheit – auf der einen Seite. Aber je größer der Aufwand sei, den ein Mensch in einer Bindung einbringt, desto größer sei seine Freiheit. Je größer das sei, an was er sich bindet, desto größer sei erst recht seine persönliche Freiheit, sagte der Abt.

Loben die Atmosphäre im Klostergarten: Ingrid und Marcus Günther. | Bild: Zoch, Thomas

Etwas Größeres als Gott gebe es nicht. Insofern sei der Glaube an Gott des Menschen Freiheitsraum. Die Liebe, die Jesus uns auftrage, sei die Bedingung für die immer größere Weite unserer Freundschaft, so folgerte Abt Andreas Werner, also keineswegs eine Einengung. „Die Liebe ist der größtmögliche Raum, in dem sich menschliche Freiheit entwickeln kann.“ So sei dieses Wenn im Evangelium sozusagen die Pforte in die Weiten der Liebe, das Herz Gottes.

Das Heilig-Blut Die Reichenauer Heilig-Blut-Reliquie ist in einem kleinen, aus vergoldetem Silber gearbeiteten byzantinischen Abtskreuz. Dieses enthält Holzsplitter, die der Überlieferung nach vom Kreuz Christi stammen, und ein Seidentüchlein mit Tropfen seines Blutes. Weil es somit eine Christus- oder Herren-Reliquie ist, die direkt auf Jesus Christus hinweist, ist das Heilig-Blut-Fest der höchste der drei besonderen Inselfeiertage, die auf die große Klosterzeit im Mittelalter zurückgehen. In dessen goldener Zeitepoche, die zwischen 800 und 1100 war, nämlich im Jahr 925 kam die Heilig-Blut-Reliquie auf die Reichenau. Dass das Fest heute noch gefeiert wird, gilt als gelebte Tradition als Teil des Weltkulturerbes Klosterinsel Reichenau. (toz)

Als Zeichen dafür steht für die Gläubigen die Jesus-Reliquie, das Heilig-Blut. Dieses sei der kostbarste Schatz des Münsters, sagte Pater Stephan. Mit Blick auf das Heilig-Blut, sagte der Pater: Man bete für alle Frauen und Männer der Kirche, damit sei inspiriert seien; für Ärzte, Pfleger und Menschen in Impfzentren; für die Einsamen, die keinen Besuch bekämen in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder zu Hause; für die jungen Menschen, auch auf der Insel, die bald die erste Kommunion erhalten; und für alle Verstorbenen. „Du bist ein Gott des Lebens“, schloss Pater Stephan.

Beim Heilig-Blut-Fest, dieses Mal wieder im Klostergarten: Einige Frauen und Männer aus der Münsteschola gestalten unter der Leitung von Klaus Paul (links) den Gottesdeinst mit. | Bild: Zoch, Thomas

Viele der Besucher applaudierten am Ende. Marcus Günther sagte: „Es war eine schöne Atmosphäre. Man merkt, dass man wieder mehr machen kann und nicht nur Zuhörer ist. Das st schön.“ Seine Frau Ingrid sagte: „Ich finde es schön, dass die Erdskulptur und dieser Bereich des Klosters einbezogen wird in den Gottesdienst.“ Johannes Graf sagte: „Ich fand den Gottesdienst sehr gut. Ich finde das schön im Klostergarten. Gesanglich finde ich es aber in der Kirche schöner, weil da mehr Klang ist. Aber der Chor hat es gut umgesetzt. Schön, dass es wieder in kleinerem Rahmen stattfinden konnte.“ Sibylle Häringer sagte: „Es war toll, dass diese größere Freiheit kam. Damit hatte keiner gerechnet. Die Predigt des Abts hat mir sehr gut gefallen und dass er auf die Freiheit der Liebe eingegangen ist. Es ist doch das Heilig-Blut-Fest rübergekommen – mit dieser Freiheit zu feiern.“