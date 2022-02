Zwei Hausarztpraxen gibt es auf der Insel Reichenau. Doch auf dem Reichenauer Festland, in der Waldsiedlung und im Lindenbühl, gab es bis vor einem Jahr keine ärztliche Versorgung. Das hat sich geändert mit dem Bau der neuen Filiale der Bezirkssparkasse Reichenau im Gewerbegebiet Göldern.

Denn in der obersten Etage des im April 2021 eröffneten Gebäudes richteten die Gefäßchirurgin Kristina Korsake und die Orthopädin Ina Fichtel ihre Praxen ein. Korsake und ihr Mann, der Internist Jonas Korsakas, haben nun Anfang des Jahres das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) mit dem Namen Pi gegründet.

Und mittlerweile sind noch vier weitere Ärzte in den Praxisräumen tätig, die auch ein ambulantes Operationszentrum umfassen.

Kommt bald eine Hausärztin hinzu?

Korsake erklärt, Reichenau sei einer von fünf Standorten des MVZ Pi. Ihr Mann sei in Singen und Mühlhausen-Ehingen tätig. Und es gebe noch Standorte in Radolfzell und Überlingen. Teils gebe es dort auch schon Allgemeinmediziner, so Korsake – und: „Wir planen, an jedem Standort eine hausärztliche Versorgung zu bieten.“

So auch auf dem Reichenauer Festland, das sei auch der Wunsch der Gemeinde. Eine Interessentin gebe es bereits, so Korsake. Es sei nur noch unklar, ob diese zum Sommer oder Herbst anfangen könne. „Wir hoffen sehr, dass wie bis Ende des Jahres auch eine hausärztliche Versorgung anbieten können.“

Zentrum soll noch weiter wachsen

Und wenn möglich wolle man das MVZ um weitere Fachärzte ausbauen. Für Patienten bedeute das kürzere Wege und für die Ärzte weniger wirtschaftliches Risiko durch große Investitionen in Geräte. Denn die Kosten werden dann geteilt.

Bürgermeister Wolfgang Zoll erklärt, das neue MVZ sei jetzt schon ein Gewinn. Und sollte noch eine Hausarztpraxis dort entstehen, wäre dies umso erfreulicher. „Dies unterstreicht einmal mehr die Bedeutung des Gebiets Göldern-Ost für die Entwicklung der Infrastruktur auf dem Festland.“

Das sieht auch der Sparkassen-Chef Günter Weber so. „Wir sind der Überzeugung, dass das gut ins Gebäude und die Gegend passt. Das ist ein Mehrwert.“