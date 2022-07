Reichenau vor 4 Stunden

Was Besucher über das Wein- und Fischerfest 2022 wissen müssen

Beim Reichenauer Yachthafen wird wieder gefeiert: Los geht‘s am 5. August. Was ist auf dem Festgelände geboten? Und was sollten Besucher unbedingt beachten? Alles rund ums Wein- und Fischerfest.