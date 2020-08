Wie viele Pfeifen hat wohl die große Orgel im Reichenauer Münster? 100, meinte ein Junge. Viel zu wenig, erklärte Organist Alexander Bürkle. 1000 meinte ein anderes Kind. Und weil auch das noch zu wenig war, sagte ein anderes: eine Million. Das nun nicht gerade, so Bürkle. Und ein Junge wusste es dann ganz genau. Es sind rund 2500. Das sei auch nötig, denn aus jeder Pfeife komme nur ein Ton, erklärte Bürkle. Aber im Prinzip klinge die Orgel – wie eine Blockflöte – durch Luft, zeigte er den 13 Kindern und ein paar Mamas und Omas bei seiner Einführung im Rahmen der Kinderaktionstage.

Schwer begeistert waren die Kinder – vor allem auch darüber, dass man die Orgel auch von innen sehen konnte. | Bild: Zoch, Thomas

„Das erste, was eine Orgel braucht, ist ganz viel Luft“, so Bürkle. Dafür gebe es einen Elektromotor, einen Blasebalg und dichte Schläuche im Inneren der Orgel, was er den Kindern auch noch zeigte. Früher, als es noch keine Motoren gab, hätten bezahlte Blasebalgtreter für die viel Lufte gesorgt, erläuterte er.

Diese Orgel sei eigentlich vier Orgeln, erklärte Bürkle weiter: Jede der drei Tastaturen sei eine Orgel. Und die vierte? Spielt man mit den Füßen, wusste ein Junge. Und dann gebe es noch 45 Pfeifenreihen, die man Register nenne, so Bürkle. Und das klinge dann ganz unterschiedlich: mal weich oder hart, hoch oder tief. Und ganz wichtig sei, dass man variieren könne. „Das ist wie in der Küche, da kann man verschiedene Gewürze kombinieren.“ In der Orgel gebe es dafür sogar einen Computer. Zur Demonstration spielte Bürkle Bachs berühmte „Toccata“ – „ein sehr lautes Stück“, sagte er, „also lieber die Ohren zu halten“. Das taten einige Kinder dann auch.

Chanson, Boogie oder Improvisation von den Nachwuchsorganisten

Und selber mal spielen durften auch einige Kinder – und machten das toll: ob „Sur le pont d‘Avignon“, Boogie oder Improvisation. Da setzten sich auch andere Besucher im Münster und hörten zu. Bürkle lobte die Talente. Er hoffe, dass viele jetzt Orgel lernen. Das wohl eher nicht, wie Sophie (acht Jahre) sagte, sie lerne schon Querflöte, aber: „Es war toll, es hat Spaß gemacht.“ Ebenso Amelie (10): „Es war voll schön, vor allem, dass man die Orgel auch von innen sehen konnte.“