Reichenau vor 8 Stunden

Dank aufmerksamer Nachbarn wird eine Seniorin aus einer Notlage gerettet

In der Reichenau-Waldsiedlung achten die Menschen aufeinander. Deshalb ist es aufgefallen, als am Haus einer Seniorin am Wochenende nicht die Rollläden hochgezogen wurden. Die Nachbarn waren besorgt – zurecht.