Von Beginn an war es für die Macher des Reichenauer Inselbieres, Sigrun und Thomas Bundschuh, wichtig, ein dichtes Netzwerk mit vielfältigen Partnerschaften zu knüpfen – idealerweise aus der Region. So entsprangen einige Bierkreationen aus der Reichenauer Brauwerkstatt aus Kooperationen, die man so zunächst vielleicht nicht erwartet hatte.

So wurde nach einem Kontakt mit dem Singener Fleisch-Großhändler Büffelbill ein Bier gebraut, das zum Büffelfleisch passt. Außerdem geht es den Bundschuhs in den aktuellen schweren Zeiten darum, „näher zusammenzurücken und sich gegenseitig zu stärken“.

Gemeinsam entstehen neue Ideen

Und so konnte das Inselbier-Team eine ganze Reihe von Gästen aus dem Bereich der Kulinarik in ihren Räumen zum ersten Brauwerkstatt-Treff auf der Insel Reichenau begrüßen, um bei gutem Essen und vielfältigen Getränken Partnerschaften zu pflegen, aber auch den Gästen die Chance zu geben, neue Kontakte zu knüpfen. Unter den Anbietern war auch der langjährige SÜDKURIER-Koch und Lokalredakteur Andreas Schuler, der seit mehreren Wochen den Food-Blog „Hincooker“ für das SÜDKURIER-Medienhaus betreibt.

Der Hincooker besucht Woche für Woche Gastronomen, Brauer, Winzer oder andere Unternehmen, die im weitesten Sinne etwas mit Kulinarik und Lifestyle zu tun haben, und dreht Videos über sie und ihr Wirken. Darüber hinaus kocht er in der eigenen Küche, filmt diese Aktivitäten und stellt auch diese Videos auf der Plattform www.hincooker.de online. Auf der Reichenau bot er eine Kürbiscremesuppe sowie eine Maronisuppe mit Trüffel an.

Urs Riebel kredenzte seine weit über die Reichenau bekannte Fischsuppe, es gab frisch gegrilltes Büffelfleisch, Pesto aus dem Hegau, Wein vom Reichenauer Winzerverein, Most und Birnoh von der Stahringer Streuobstmosterei bis hin zu Hochprozentigem vom Dingelsdorfer Fuchshof.

Fachsimpeln, um noch besser zu werden

Und da viele der Gäste aus der regionalen Gastronomie-Szene kamen, entwickelten sich etliche Gespräche rund um die gereichten Gerichte. Die Herkunft des Trüffels für die Maronensuppe von Andreas Schuler interessierte ebenso wie die Zubereitung von Büffelfleisch oder die Zutaten der Fischsuppe oder auch die Nutzung einer App zur Arbeitszeiterfassung für kleinere mittelständische Betriebe. „Man trifft immer wieder neue Leute, sieht interessante Produkte“, brachte es Benni Fuchs vom Fuchshof auf den Punkt.

Daher konnte gegen Ende des Abends Thomas Bundschuh überaus zufrieden sein, war es ihm und seinem Team doch gelungen, eine gesellige Ideen- und Kontaktbörse zu organisieren. Der Brauwerkstatt-Treff auf der Reichenau hat auf jeden Fall das Potenzial, zu einem regelmäßigen Termin zu werden.