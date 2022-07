Zwischen Baurenhorn und Giessen in Reichenau-Mittelzell ist es am Wochenende zu einem Blitzeinschlag gekommen, der ein Feuer auslöste. Das geht aus einer Pressenotiz hervor. Demnach gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 23. Juli, ein kurzes Gewitter, das mit Blitz und Donner über die Insel Reichenau zog.

Ein Segler beobachtete einen Blitzschlag und konnte danach an dieser Stelle ein Feuer erkennen. Er rief die Feuerwehr, die um kurz vor 1 Uhr nachts per Meldeempfänger und Sirene zum Brandeinsatz alarmiert wurde. Die 15 Einsatzkräfte unter der Einsatzleitung von Kommandant Andreas Schlegel konnten die Stelle erst nach Absuchen des gemeldeten Uferabschnitts finden.

Baum und Böschung stehen in Flammen

Ein Baum wurde durch den Blitzschlag stark in Mitleidenschaft gezogen und brannte im Bodenbereich. Die Böschung um den Baum war ebenfalls in Brand geraten. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Brandstelle mittels einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester untersucht und vollständig abgelöscht.

Der Uferweg, an dem der beschädigte Baum steht, wurde aus Sicherheitsgründen mit Absperrgitter abgesperrt. Einsatzende war um 2.15 Uhr, doch kurz danach wurde die Freiwillige Feuerwehr schon zum nächsten Einsatz gerufen: Die Brandmeldeanlage im neuen B33-Tunnel an der Waldsiedlung hatte ausgelöst.