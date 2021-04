Maskenpflicht, Abstände zwischen den Stühlen, Desinfektionsspender: Auch der Inselfeiertag Markusfest auf der Reichenau war natürlich geprägt von der Corona-Pandemie. „Es ist kein Inselfeiertag, wie wir ihn gewohnt sind“, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll in seiner Begrüßung der rund 300 Gottesdienstbesucher. „Aber es nähert sich langsam an.“ Denn immerhin sorgten kleine Abordnungen von Bürgerwehr und -musik sowie der Trachten für das vertraute festliche Bild. Inselseelsorger Pater Stephan Vorwerk sagte in seiner Begrüßung: „Es ist freudig und wir dürfen dankbar sein, dass wir überhaupt feiern dürfen.“

Doch mehr noch war es eine besondere Atmosphäre, die das Markusfest prägte. Gefeiert wurde im Freien, bei der Markus-Statue vor dem Münster. Dort und vor dem Rathaus waren 230 Stühle gestellt, doch etliche Besucher standen noch um den Platz herum. Und die Kirchenband sorgte mit neuem geistlichen Liedgut für eine schwungvolle Note. Da wurde auch mal mitgeklatscht.

Der Schrein mit der Reliquie des Heiligen Markus stand vor der Markus-Statue. | Bild: Zoch, Thomas

Passend zum ungewohnten Rahmen war auch die beeindruckende, intensive Predigt des Bischofs Franz-Josef Overbeck aus Essen, der Hauptzelebrant im Gottesdienst war. Zum einen schlug er eine Brücke vom Markus-Evangelium in die heutige Zeit und das Leben mit der Pandemie. Zum anderen mahnte er, dass die Kirche sich den Erfahrungen dieser Welt stellen müsse. Der Missbrauchsskandal sei wie das offene Grab, das der auferstandene Jesus hinterließ. Es brauche Entscheidungsfähigkeit, man müsse mutig den nächsten Schritt voraus gehen, so der Bischof: „Einen Segen können wir allen spenden, die zusammen bleiben wollen“, sagte er mit Blick auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Die Kirche dürfe auf Fragen von morgen nicht Antworten von gestern geben, betonte Bischof Overbeck.

Das Markus-Evangelium ende zum einen mit Angst und Schrecken, mit dem Abgründigen – wie in der heutigen Pandemie-Zeit, so der Bischof. Frauen flüchten von dem leeren Jesus-Grab. Es gehe um die Verwundung der eigenen Seele; um Wunden, die das Leben schlägt. „In solchen Zeiten leben wir.“ Doch Markus lasse die Frauen nicht mit ihrem Schrecken zurück, sondern er vermittle ihnen durch den Engel dort am Abgrund auch eine Ahnung von Gott. Sie sollen nicht bei der Erfahrung bleiben, dass sie das Geschehen nicht verstehen. Es gehe darum, die Realität des Todes zu erleben, aber zugleich Gott zu begegnen, erklärte der Bischof. Und der Engel sage, die Jünger sollen zurück nach Galiläa gehen – nach Hause, nicht in eine andere religiöse Welt. Dies gelte auch für uns Menschen heute. Markus schicke uns dahin, wo wir leben.

Hauptzelebrant im Gottesdienst war Bischiof Franz-Josef Overbeck aus Essen (Zweiter von links). Mitgestaltet wurde der Gottesdeinst von den Patres (von links) Stephanos Petzolt, Stephan Vorwerk und Hugo Eymann. | Bild: Zoch, Thomas

Die Pandemie sei eine Prüfung für die Menschen, an der wir wachsen und reifen könnten, auch in der Frage, von welchen Dämonen wir besessen seien. „Es gibt das Dämonische, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen“, meinte Bischof Overbeck – und nannte als Beispiel „die Hysterie ums Impfen“. Seiner Ansicht nach hätten die Leute an der Supermarktkasse, die mit vielen Menschen in Kontakt kommen, zuerst eine Impfung verdient.

Und der Bischof erinnerte daran, dass nicht nur wir in Deutschland die Impfung bräuchten, um die Pandemie zu besiegen. Als Beispiel nannte er die vielen armen Menschen in Brasilien, dessen „dämonische Regierung“ das Virus leugne. Und im Evangelium gehe es natürlich auch um Heilung, um den Segen, für den heute das Gesundheitssystem stehen soll. „Wer gesund geblieben ist, sollte dankbar sein“, meinte Bischof Overbeck, und mit Gottvertrauen durchs Leben gehen. „Bleiben Sie gesund an Leib und Seele“, schloss er seine Predigt – und mit der Fürbitte: „Bitten wir für alle, an die keiner denkt.“

Etwas Normalität gab es am Inselfeiertag Markusfest. Eine kleine Abordnung der Bürgermeusik spielte das Markuslied zum Einzug der Geistlichkeit, bei der eine kleine Abordnung der Bürgerwehr und der Trachten vorneweg gingen. | Bild: Zoch, Thomas

Die Gottesdienstbesucher spendeten Applaus für die Predigt und die ganze Gestaltung. „Es war sehr schön“, sagte Madeleine Keller. „Ein toller Gottesdienst, tolles Ambiente, ein sehr sympathischer Bischof. Man hat den Inselfeiertag gefühlt.“ Johannes Böhm war mit seiner Gattin extra zum Inselfest aus Tannheim gekommen. „Der Gottesdienst war sehr schön. Das waren sehr beeindruckende Worte des Bischofs. Die Atmosphäre ist was ganz Besonderes hier auf der Reichenau.“ Lucia und Roland Nägele meinten, man merke, dass dieser Bischof die Menschen liebe.

„Der Gottesdienst war wunderschön und sehr feierlich, sehr festlich, bereichernd, sehr intensiv und innig, kraftvoll“, sagte Lucia Nägele. Roland Nägele erklärte: „Es ist mir sehr zu Herzen gegangen und hat mich nachdenklich gemacht, dieses ‚Geht zurück nach Galiläa und in den Alltag‘. Das Evangelium und die Predigt helfen mir für den Alltag.“ Sehr beeindruckt äußerten sich auch Bärbel und Claus Frick. „Die Predigt hat uns wahnsinnig berührt“, sagte er, „und auch die ganze Gestaltung, der Ideenreichtum. Die Vielfalt der Musik fand ich super mit Bürgermusik und Kirchenband.“ Und Bärbel Frick fügte an: „Es war eine Herzlichkeit dabei.“

Zugleich Georgs-Fest Mit dem Fest des Inselpatrons, des Heiligen Markus, beginnt auf der Reichenau am 25. April der Reigen der besonderen Inselfeiertage, die auf die große Klosterzeit zurückgehen. In diesem Jahr feierten die katholische Pfarrgemeinde und die Gläubigen zugleich das Georgs-Fest, also das Patrozinium der St.Georgs-Kirche in Oberzell. Deshalb stand auf dem von Ober-Ministrant Lukas Hafner gebauten Altar das Kreuz mit der Georgs-Reliquie, während der Schrein mit der Markusreliquie hinter dem Altar vor der Markus-Statue aufgebaut war. Als nächstes folgt am Montag nach Pfingsten der höchste Inselfeiertag, das Heilig-Blut-Fest, bei dem eine Jesus-Reliquie im Mittelpunkt steht. Und am 15. August folgt Mariä Himmelfahrt, das Patrozinium des Münsters. (toz)