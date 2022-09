Reichenau vor 22 Minuten

Bestzeit trotz straffem Gegenwind! Sportler auf der Insel stellen sich besonderer Herausforderung

Am Insellauf nahmen am Wochenende 339 Läufer teil – viel weniger als 2021. Laut dem Organisator scheint das aber in Trend bei solchen Läufen zu sein. Die, die da waren, hatten aber ihre Freude am sportlichen Wettkampf.