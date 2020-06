Bei der Planung für das Neubaugebiet Lindenbühl-West auf dem Reichenauer Festland hat der Gemeinderat nun einen wichtigen Schritt vollzogen. In der jüngsten Sitzung wurde der Auslobungstext beschlossen, auf dessen Basis 15 Planungsbüros im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs nun Entwürfe machen sollen, wie das Gebiet bebaut werden könnte.

Eine lange und intensive Diskussion mit unterschiedlichen Meinungen gab es – wie schon im Vorfeld und bei der vorgeschalteten Bürgerbeteiligung – über die Dichte der Bebauung und darüber, wie viele Menschen hier einmal leben können sollen. Schließlich stimmte eine knappe Mehrheit mit acht „Ja“- und sechs „Nein“-Stimmen für den Vorschlag der Verwaltung, dass pro Hektar im Schnitt 120 Menschen hier ein Zuhause finden sollen.

Die Diskussion: Stimmen und Standpunkte Britta Sauer-Böhm (FW) meinte: „Es braucht keine städtebauliche Verdichtung an dieser Stelle.“ 1000 Einwohner würden einen Zuwachs von 20 Prozent der Bevölkerung bedeuten. So viel Bedarf gebe es mittelfristig nicht in der Gemeinde.

Planerin Bettina Nocke, die den Entwurf des Auslobungstextes gefertigt hatte, erwiderte, dass die Dimension vielleicht im Moment groß erscheine, aber es sei die einzige Entwicklungsfläche der Gemeinde. Und es wäre schwieriger, einen Entwurf später zu verdichten, als eventuell wieder Bebauung zu streichen. Die vorgegebene Dichte der Bebauung sei zeitgemäß.

Ralf Blum (CDU) plädierte für den Verwaltungsvorschlag. „Städtisch ist 300 plus pro Hektar“, meinte er. 120 sei der richtige Kompromiss. Denn vor ein paar Wochen hatte die Verwaltung noch von 150 Menschen pro Hektar und damit rund 1200 Bewohnern geredet.

Matthias Graf (CDU) warnte davor, dass bei einer weniger dichten Bebauung die Grundstückspreise zu hoch werden könnten. Sandra Grassl-Caluk (SPD) meinte dagegen: „Wir sind nicht Stuttgart und nicht die Stadt Konstanz.“ Man müsse sich den Verhältnissen anpassen.

Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) wiederum plädierte für eine verdichtete Bebauung, aber auf weniger Fläche, was auch eine Reduzierung der Bewohner auf etwa 850 Menschen bedeutet hätte.

Armin Okle (FW) argumentierte: „Wir sind angetreten mit der Prämisse, auch etwas für unsere Bürger zu machen.“ Familien, die auf der Insel keinen Bauplatz finden, habe man das Neubaugebiet als mittelfristige Möglichkeit in Aussicht gestellt. „Wenn wir das nicht machen, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit und wir verlieren vielleicht den einen oder anderen Bürger.“

Bei der Gebietsgröße von 8,4 Hektar bedeutet dies, dass es im Neubaugebiet mittelfristig rund 1000 Bewohner geben kann. Klar abgelehnt wurde der Antrag der Freien Wähler, diese Zahl auf 90 Bewohner pro Hektar zu reduzieren, knapp abgelehnt der Kompromissvorschlag von Sandra Grassl-Caluk (SPD) mit 100 bis 110 Bürgern pro Hektar.

Nun soll es viele mehrgeschossige Gebäude mit Mietwohnungen für Normalverdiener und Familien geben und auch geförderten Wohnungsbau. Aber auch verdichteter Einfamilienwohnungsbau ist geplant. Auf Antrag der FW wird dessen Anteil von zehn auf 20 Prozent an der Gesamtwohnfläche erhöht. Das können Doppel- oder Reihenhäuser sein.

Mehr Wohnraum für Normalverdiener?

Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte, er sei fest davon überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung sei. Sonst wäre man vom eigentlichen Ziel abgekommen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Für Normalverdiener habe die Gemeinde nichts zu bieten und „dass wir uns am Bedarf der Gemeinde orientieren, steht im Mittelpunkt.“ Man sollte verhindern, dass Menschen aus der Gemeinde wegziehen.

Das Neubaugebiet Das Gebiet besteht zum einen aus einem sechs Hektar großen Grundstück westlich des Lindenbühls entlang der Gemeindeverbindungsstraße. Zum anderen gehören dazu die angrenzenden 2,4 Hektar der bisherigen Gärtnerei des Zentrums für Psychiatrie (ZfP). Auf dessen Wunsch sollen dort Drei- bis Vierzimmerwohnungen für Familien der Mitarbeiter entstehen. Auf dem Grundstück der Gemeinde soll es 30 Prozent sozialen Wohnungsbau geben, 30 Prozent geförderten Wohnungsbau und 40 Prozent für den freien Markt. 15 Planungsbüros sollen im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs Entwürfe anfertigen. Am 6. Juli werden die Unterlagen an die Planungsbüros ausgegeben. Im Jahr 2021 will die Gemeinde den ersten Bebauungsplan angehen.

„Wie viele Einwohner es dann werden, wird man sehen über die Jahrzehnte hinweg“, meinte Zoll. Denn klar ist, dass das Neubaugebiet in mindestens drei Bauabschnitten über einen längeren Zeitraum entstehen soll. Am Ende sollen auf rund 47.500 Quadratmetern Geschossfläche rund 475 Wohneinheiten entstehen, so die Vorgabe an die Planungsbüros.

Reichenau Reichenauer wollen weniger Zuzügler im Neubaugebiet

Manfred Walser vom Beraterteam, das die Bürgerbeteiligung durchgeführt hatte, verwies darauf, dass sich eine deutliche Mehrheit der rund 350 Bürger, die teilnahmen, für eine mehrgeschossige Bauweise ausgesprochen habe. Nur zwölf hätten angegeben, dass sie selbst im Neubaugebiet ein Haus bauen möchten.

Die kleineren Häuser sollen vor allem im östlichen Teil des Grundstücks entstehen also angrenzend an die bestehende Bebauung. Der Bürgermeister betonte: „Man muss den Übergang schaffen vom Lindenbühl zum neuen Baugebiet.“

Bild: Gora, Aldo

Die Grundschule in der Waldsiedlung bleibt erhalten. Bei etwa 20 Kindern pro Jahrgang müsste diese lediglich etwas erweitert werden, meinte Zoll. Aber die Planungsbüros sollen im Neubaugebiet eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen für Kinder über drei Jahren und fünf für Kinder unter drei Jahren auf etwa 2500 Quadratmetern vorsehen.

Und ein Quartierszentrum mit zentralem Platz, Veranstaltungsraum und Café wird mehrheitlich gewünscht. Aber auch hier gingen die Meinungen auseinander. Jochen Reutter, der Betriebsdirektor des Zentrums für Psychiatrie, sagte, der Festsaal und die Cafeteria im ZfP stünden auch den neuen Bewohnern offen.

„Es braucht einen sozialen Treffpunkt“

Grassl-Caluk meinte dagegen, das habe sich schon bisher nicht als Treffpunkt für Lindenbühler erwiesen. Sie forderte zudem ein Angebot für Jugendliche. Auch Zoll meinte: „Es braucht einen sozialen Treffpunkt.“

Das Neubaugebiet soll energetisch möglichst klimaneutral sein und Verkehr soll reduziert werden. 1,3 Stellplätze pro Wohneinheit werden vorgeschrieben, die in einem zentralen Parkhaus sein könnten. Dabei haben die Planer kreative Freiheiten. Nocke sagte: „Die Stellplätze sind nachzuweisen in einer zeitgemäßen Form.“