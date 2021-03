Einmal in einem Porsche sitzen und durch die Gegend flitzen: Das würde vermutlich mancher Autofahrer noch heute gern. So ging es auch dem Reichenauer Horst Spicker, als ihm im Jahr 1958 ein Vetter vorgeschlagen habe, ein stark beschädigtes Porsche Cabriolet 356, Baujahr 1953/54, zu kaufen. „Davon hat man nur geträumt“, so der heute 84-Jährige.

Und so kaufte er als Jungkoch den Sportwagen, eines der ersten Porsche-Modelle überhaupt, mit 1300 Kubikzentimeter, 60 PS und bis zu 150 km/h schnell. Was auf der Insel damals ziemlich exotisch war. „Wir haben das Dach zugemacht, wenn wir auf der Reichenau gefahren sind, damit man uns nicht erkennt“, erklärt er schmunzelnd. Aber er habe damals sowieso im Frankfurter Flughafen in der Bordverpflegung für Lufthansa gearbeitet und sei nicht so oft auf der Insel gewesen.

Der Boden des Cabrios sei demoliert gewesen. „Mein Vorgänger muss ein wilder Kerl gewesen sein.“ Aber kein Karosseriebauer habe sich herangewagt. Einen Porsche müsse man besonders punktschweißen, hätten die gesagt. So sei er in Frankfurt ins Porsche-Zentrum gegangen, wo sonst vermutlich vor allem reiche Leute verkehrten. Doch der Werkstattleiter habe ihm geholfen, weil er wie er Kolping-Mitglied war.

„Praktisch ein Käfer-Cabrio mit aufgemotztem Motor“

Spicker musste innen alles ab- und ausbauen – unproblematisch, weil der Porsche aus vielen VW-Käfer-Teilen bestanden habe: „Es war praktisch ein Käfer-Cabrio mit aufgemotztem Motor.“ Er habe dann noch die mit einer Leiste geteilte Frontscheibe durch eine moderne, gebogene austauschen lassen – worauf der Autoglaser gebrummt habe, so etwas Schwieriges mache er nie mehr.

Er habe den Porsche nach zwei Jahren verkauft, im Familienbetrieb Insel-Hof brauchte er einen größeren Wagen. Und einen Porsche habe er auch nie wieder gekauft, so der 84-Jährige. Aber sein – vermutlich – letztes Auto heute sei wieder ein Cabrio: ein BMW 328.