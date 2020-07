Um das Parkchaos in einigen Straßen einzudämmen, will die Gemeinde Reichenau nun schon bald Parkautomaten aufstellen und Gebühren verlangen. Nachdem sich der Gemeinderat hierfür ausgesprochen hatte, werde die Verwaltung rasch handeln, kündigt Hauptamtsleiter Mario Streib an. Dabei geht es zum einen um den Bereich beim Yachthafen und Strandbad sowie beim Campingplatz. Seit Christi Himmelfahrt parkten an schönen Tagen und vor allem an Wochenende dort viele Autofahrer ihre Fahrzeuge kostenlos an den Straßenrändern, auch wenn auf den kostenpflichtigen Parkplätzen in der Nähe noch freie Plätze waren.

Zugeparkt am Yachthafen

Beim Yachthafen betreffe das die Bereiche in der Burg-, Haito- und Hermannus-Contractus-Straße, in denen kein Halteverbot gilt, so Streib. „Hierfür wird ein alter Parkscheinautomat, der glücklicherweise noch nicht entsorgt wurde, reaktiviert und aufgestellt. Um alle Straßenzüge abdecken zu können, wird der Automat im Bereich des Stromkastens in der Haitostraße aufgestellt.“ Zudem werde die komplette Strandbadstraße nun bewirtschaftet. Hierfür werde zunächst der Automat vom kleinen Parkplatz in Niederzell, wo weit weniger Bedarf bestehe, in die Strandbadstraße versetzt.

Ein Automat ist schon bestellt

„Sobald der bestellte neue Automat geliefert wird, erfolgt der Austausch“, erklärt Streib. Dies werde der Bauhof demnächst machen. Für den Bereich Sandseele/Campingplatz teste die Verwaltung aktuell noch, ob ein weiterer alter Automat eingesetzt werden könne. Wenn das nicht möglich sei, könnte alternativ der Automat von der Schiffslände dorthin versetzet werden.

Reichenau Busfahren auf der Reichenau wird billiger: Gemeinde führt Ein-Euro-Ticket ein Das könnte Sie auch interessieren

Auch Wohnmobilisten parken wild

Seit Mitte Mai und den ersten Corona-Lockerungen kamen auch viele Wohnmobilisten und stellten, wenn die beiden hierfür vorgesehenen Plätze voll waren, ebenfalls ihre Fahrzeuge an Straßenrändern und sonstigen Plätzen ab. Um diesen Wildwuchs einzudämmen, werde es nun wieder zugelassen, dass Wohnmobile über Nacht auf den Parkplätzen in Oberzell und an der Wittigowostraße stehen dürfen, so Streib.

Autofahrer sollen auf Bus umsteigen

Um die Autofahrer schon auf dem Festland zum Umstieg auf den Bus zu bewegen, werde zudem ein vorübergehendes Parkleitsystem installiert. Hierfür werde an der B 33-Abfahrt aus Richtung Allensbach eine Tafel aufgestellt, die auf die kostenlosen Parkplätze am Kindlebild und in Göldern hinweise, sagt Streib. Hierfür sowie für das Ein-Euro-Ticket in den Bussen werde auf der Internetseite von Gemeinde und Tourist-Information geworben. „Auf diese Weise erhoffen wir uns eine verstärkte Nutzung des ÖPNV und eine Reduzierung des Verkehrs auf der Insel“, sagt Streib. Und damit auch kontrolliert werden kann, ob die Parkgebühren bezahlt werden, sei der Gemeindevollzugsdienst nun wieder besetzt.

Günstig Busfahren Die Gemeinde Reichenau hat sich für einen Schritt entschieden, den andere Kommunen ebenfalls gegangen sind. Seit Juli gibt es das Ein-Euro-Ticket für Einheimische und Gäste. Damit können die Passagiere günstiger mit den öffentlichen Bussen fahren. Das Ticket gilt im gesamten Gemeindegebiet, von der Waldsiedlung bis zur letzten Haltestelle auf der Insel Reichenau. Der Landkreis hatte grünes Licht für dieses Angebot gegeben, die Gemeinde trägt den Differenzbetrag zum Normaltarif. Wer ab dem Bahnhof Reicehnau weiterfahren möchte, muss in Ticket zum Normalpreis lösen.

Gemeinderat soll beraten

Bürgermeister Wolfgang Zoll sagt zu den Sofortmaßnahmen: „Wir müssen schauen, wie wir durch diese Saison kommen.“ Er wolle das Thema Verkehr – vor allem den ruhenden – im Herbst im Gemeinderat in zwei bis drei Sitzungen als Schwerpunkt auf die Tagesordnung nehmen.