Das Wählervotum vom 26. Mai ist nun auch in der Gemeinde Reichenau offiziell umgesetzt worden. In einer konstituierenden Sitzung verpflichtete Bürgermeister Wolfgang Zoll die neu gewählten und die im Amt bestätigten Gemeinderäte.

Die zahlreichen Besucher applaudierten. „Ich danke Ihnen für die Übernahme dieses Amtes“, sagte Zoll an die Adresse der Ratsmitglieder. Damit sei das Gremium nun wieder richtig handlungsfähig. Denn der bisherige Gemeinderat habe über grundsätzliche, weit reichende Themen seit der Wahl nicht mehr entscheiden sollen.

Bürgermeister appelliert an Beachtung der persönlichen Befangenheit

Es ist kein einfaches Amt“, sagte Zoll. Die Ratsmitglieder müssten die Bürgerschaft repräsentieren und seien oft auch das Gelenk zwischen Verwaltung und Bürgern oder Interessensgruppen. Und: „Es ist manchmal mühsam“, meinte Zoll.

Doch nur in einer repräsentativen Demokratie könne man zu Entscheidungen fürs Gemeinwohl kommen. Der Bürgermeister appellierte an alle, die Frage der persönlichen Befangenheit jeweils zu prüfen. Dies spielt gerade bei Bauangelegenheiten auf der Reichenau oft eine Rolle.

Fünf Mitglieder sind neu im Gemeinderat, was bei insgesamt 14 schon eine Zäsur bedeutet. Zudem haben die Wähler für eine deutliche Verjüngung des Gremiums gesorgt. Neu am Ratstisch sind Johannes Deggelmann und Thorsten Schneider für die Freien Wähler, Stefan Keller für die CDU sowie Loreen Ratzek und Sophie Zeller für die Freie Liste Natur.

An den Kräfteverhältnissen hat sich aber nichts geändert. Freie Wähler und CDU stellen je fünf Gemeinderäte, die Freie Liste Natur drei und die SPD hat einen Sitz.

Das sind die Bürgermeister-Stellvertreter

Trotz aller Wechsel bleibt bei den Stellvertretern des Bürgermeisters alles beim Alten. Erster Stellvertreter ist weiterhin Armin Okle von den Freien Wählern als stimmenstärkste Fraktion, zweiter Ralf Blum von der CDU. Der neue Gemeinderat folgte damit – wie auch bei der Besetzung der Ausschüsse – einstimmig den Vorschlägen der Fraktionen. Der Bürgermeister meinte, zwei Stellvertreter seien ausreichend, das habe sich bewährt.

So sind die Ausschüsse besetzt

Nicht nur wegen der fünf neu gewählten Ratsmitglieder gibt es in den Ausschüssen und Beiräten Wechsel. So vertritt künftig Matthias Graf (CDU) den Gemeinderat in der Kommission und der Stiftung Welterbe. Armin Okle, der dies bisher getan hatte, verzichtete aufgrund des Interesses des Ratskollegen. Im Vorstand des Verkehrsvereins vertritt künftig neben Britta Sauer-Böhm (FW) Ralf Blum (CDU) den Gemeinderat, nachdem sein Fraktionskollege Berndt Wagner verzichtete.

Für den erst 2015 für eine Legislaturperiode eingeführten Gestaltungsbeirat wurden die Mitglieder zunächst unter Vorbehalt gewählt: Stefan Schmidt (FW), Ralf Blum (CDU), Sandra Graßl-Caluk (SPD) und Gabriel Henkes (FLN). Der Bürgermeister hatte gemeint, dass dieser Beirat durch die Neubesetzung automatisch weiter bestehen könne. „Aus meiner Sicht hat er sich bewährt.“ Auf Antrag von Ralf Blum und Britta Sauer-Böhm (FW) soll der Gemeinderat darüber aber noch beschließen.

Diese fünf früheren Räte wurden verabschiedet

Sie wurden mit einer Würdigung und Dank für ihr Engagement aus dem Reichenauer Gemeinderat verabschiedet (von links): Hubert Schmidt, Ines Happle-Lung, Angela Gasser, Gerhard Kunkel und Michael Huber. | Bild: Zoch, Thomas

Bürgermeister Zoll und Vertreter der Fraktionen dankten mit Würdigungen für deren Engagement den ausscheidenden Ratsmitgliedern Ines Happle-Lung (nach 30 Jahren) und Angela Gasser (zehn Jahre) von der FLN, Gerhard Kunkel (20) und Hubert Schmidt (fünf) von den FW sowie Michael Huber (fünf) von der CDU.

Zu Happle-Lung meinte Zoll: „Eine Ära geht zu Ende.“ Sie habe sich stets für Mensch und Natur eingesetzt und sich gegen Widerstände durchsetzen müssen. Doch sie sei beharrlich und unbeirrbar immer ihren Weg gegangen, so Zoll.

Kunkel würdigte der Bürgermeister als jemanden, der seine Meinung fundiert und mit gesundem Menschenverstand vertreten habe.

Gasser sei stets eine Stimme für kleinere Entwicklungen im Gemüsebau gewesen, Hubert Schmidt dagegen für die Genossenschaft, aber auf Konsens orientiert.

Huber bezeichnete er als Kämpfer – vor allem für die alte Radwegverbindung nach Konstanz – und akribischen Vorbereiter der Themen.

Happle-Lung verabschiedete sich mit Geschenken und Appellen: einem Steuerrad für den Bürgermeister, damit er die Gemeinde auf gutem Kurs halten möge, und einem Inselplan, weil er immer noch nicht in der Gemeinde wohne, einem Wecker für den Gemeinderat, weil die Sitzungszeit oft überschritten werde. Ines Happle-Lung wünschte auch mehr Mut zu Visionen, auch wenn diese momentan schwer umzusetzen seien. „Ich werde den Gemeinderat kritisch im Auge behalten“, sagte sie.

Ehrungen für drei weitere Räte

Parallel zu den Verabschiedungen ehrte der Bürgermeister im Namen des Gemeindetags einige langjährige Ratsmitglieder: Ralf Blum für 25 Jahre, Berndt Wagner (CDU) für 20 und Stefan Schmidt für zehn Jahre.

So geht es im Rathaus weiter

Die nächste Gemeinderatssitzung findet nach den Ferien am 9. September statt. Dann wird es unter anderem um den Fortbestand des Gestaltungsbeirats gehen. Der Bürgermeister möchte das 2015 installierte Gremium mit Mitgliedern aus dem Gemeinderat und ausgewählten Architekten beibehalten. Es habe sich bewährt.

Über Bauangelegenheiten werde seither nicht nur wie früher unter juristischen und politischen Kriterien diskutiert, sondern auch unter architektonischen und ästhetischen. Auf Antrag von Ralf Blum (CDU) und Britta Sauer-Böhm (FW) soll der neue Gemeinderat aber noch darüber beschließen, ob der zunächst für eine Amtsperiode eingeführte Gestaltungsbeirat weiter bestehen soll.