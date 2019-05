Wie kann und soll sich die Gemeinde Reichenau langfristig weiterentwickeln? Um diese Frage geht es beim Dialogprozess Zukunftsperspektive Reichenau 2030, der vor einem Jahr gestartet worden ist.

Für die weitere Fortführung in diesem und nächsten Jahr hat der Gemeinderat nun Prioritäten festgelegt.

Am wichtigsten ist es demnach, zusammen mit Fachplanern einen sachbezogenen Teilflächennutzungsplan (FNP) für den Außenbereich zu erarbeiten. Dabei gehe es unter anderem darum, wo künftig noch Gewächshäuser möglich sein sollen, aber auch wo nicht, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll.

Als ebenso wichtig stufte der Gemeinderat die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein. Dieser soll vor allem in einem geplanten Neubaugebiet westlich des Lindenbühls auf dem Festland entstehen. Für beide Projekte solle der Startschuss in den nächsten Monaten fallen, kündigte Zoll an. Armin Okle (Freie Wähler) merkte an, bezahlbarer Wohnraum für Bürger der Gemeinde sollte auch auf der Insel Thema sein.

Ebenfalls weit oben auf der Agenda steht ein Reichenauer Tag zur Stärkung der Gemeinde-Identität. Zoll hatte diesen bereits für den Herbst 2019 anvisiert. Bis dahin soll nun aber nur ein Konzept für die Gestaltung des Tages entstehen und der Tag selbst 2020 stattfinden. Generell sollen die Bürger des Festlands im Prozess verstärkt einbezogen werden, so Zoll.

Weiterhin betreuen die externen Moderatoren Michael Baldenhofer und Manfred Walser das Projekt.

Sie haben in Workshops mit Vertretern der verschiedenen Interessengruppen wie Gemüsebau, Tourismus, Natur, Gewerbe und Bürgerschaft Zielvorstellungen gesammelt und ein Modell erstellt, um Wechselwirkungen daraus aufzuzeigen und sieben zentrale Handlungsfelder.

Eines davon ist der Verkehr. Die Moderatoren empfahlen, bestehende ältere Verkehrskonzepte zu überprüfen und ein neues zu erstellen. Das wollte Bürgermeister Wolfgang Zoll ebenso als Priorität sehen. Britta Sauer-Böhm (FW) und Ralf Blum (CDU) sagten jedoch, die Verwaltung solle sich erst um die Umsetzung von konkreten Maßnahmen kümmern, über die bereits diskutiert worden sei. Dabei geht es vor allem um Tempo 50 und eine Parkverbotszone für die ganze Insel. Zoll erklärte, er werde hierfür demnächst das Gespräch mit den zuständigen Behörden suchen.

Die räumliche Entwicklung haben die Moderatoren zudem als ein entscheidendes Thema bezeichnet, angesichts der begrenzten Flächen und unterschiedlichen Interessen der Gruppierungen. Neben dem Flächennutzungsplan und der Schaffung von Wohnraum geht es dabei um eine aktive Bodenpolitik. Mit dem Kauf des Hauses Keller in der Burgstraße hat die Gemeinde bereits damit begonnen. Die Fortführung hänge stark von finanziellen Mitteln ab, so Zoll.