Wer am Dienstag, dem 31. Dezember um 14 Uhr ahnungslos nahe der Hochwart auf der Reichenau spazieren geht, wird sich da fragen: Wie schallt‘s von der Höh‘? Und denken, er sei in den Alpen. Denn schon seit 25 Jahren eröffnet das Alphornensemble Alptraum den musikalischen Jahresabschluss auf dem höchsten Punkt der Insel – mit klassischen Schweizer Stücken.

So ist die Tradition entstanden

„Wir haben uns früher eigentlich als Jahresabschluss zum Proben auf der Hochwart getroffen“, berichtet Matthias Graf, der vor rund drei Jahrzehnten Mitbegründer des in der Region ungewöhnlichen Ensembles war. „Dann sind da Leute gekommen – immer mehr.“ Und so sei das zum festen Silvesterständchen geworden. Bei schönem Wetter kämen da bis zu 300 Zuhörer, sagt Benedikt Wehrle. Um 14.30 Uhr erklingen die Alphörner dann im Münster – mit eher sakralen Stücken einer Alphornmesse, die das Ensemble im Repertoire hat. Im Reichenauer Münster mit seiner tollen Akustik klinge das ganz anders, so Graf und Wehrle.

Als Gruppe sind sie einzigartig

Neben ihnen gehören aktuell Manfred Krämer von der Reichenau, Bernhard Frindt aus Langenrain sowie die Konstanzer Wolfgang Reuß und Hans Weckerle zum Ensemble. Mit Jakob Graf und Noah Klug gibt es sogar seit ein paar Jahren eine kleine Jugendabteilung. Benedikt Wehrle meint, es gebe zwar mittlerweile in etlichen Orten und Musikvereinen Alphornbläser, doch in dieser Langlebigkeit und Gruppenstärke sei Alptraum schon einzigartig in der Region.

Die Gruppe hat nur selten Zeit zum proben, deshalb treffen sie sich bei Auftritten. | Bild: Thomas Zoch

Man spiele auf Einladung bei Familienfesten oder Vernissagen, sagt Graf. Hans Weckerle fügt an: „Von der Geburt bis zum Tod.“ In den Nuller-Jahren trat das Ensemble, das früher Alphornbläser Konstanz-Reichenau hieß, auch einige Male auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt auf. Und Graf berichtet, der erste offizielle Auftritt sei 1990 beim Partnerstädtetreffen in Konstanz gewesen.

Alles begann bereits in den 1980er-Jahren

In der Stadt lag auch in den 1980er-Jahren der Ursprung, so Graf. Der frühere Ortspolizist und Korbmacher Franz Mayer aus Allmannsdorf habe das Ganze ins Leben gerufen. Der habe in der Musikschule Alphorn gelernt beim selben Lehrer, bei dem er selbst im Posaunenunterricht war. „Dann habe ich den Franz mal gefragt, ob ich auch mal reinblasen darf“, sagt Graf schmunzelnd. Es seien auch Töne rausgekommen, weil das Spielen eines Alphorns im Ansatz so funktionere wie bei einer Posaune, einem Jagdhorn oder einer Fanfare.