Auf die Nachfrage des SÜDKURIER, ob das Land mit der Förderung des Individualverkehrs in Zeiten des immer deutlicher werdenden Klimawandels nicht ein falsches Zeichen setze, erklärte Wolf, das Land fördere unterschiedliche Verkehrsmittel und Verkehrswege. Ein Beispiel sei die Gäubahn und die Möglichkeit, dass dort Fahrgäste ihre Fahrräder mitnehmen können sollen. Und es gebe hierfür unterschiedliche Fördertöpfe.

Zu Wolfs Aussage, es gebe ein gut ausgebautes Radwegnetz am Bodensee, merkte der FDP-Landtagsabgeordnete Jürgen Keck an, dass es im Landkreis noch etliche Lücken zu schließen gebe: „Beim Radwegausbau ist der Kreis abgehängt.“

Der Minister meinte: „Wir wollen den Gästen nicht vorschreiben, wie sie ihr Ziel erreichen.“ Wichtig sei vielmehr all das zu fördern, was die Gäste zu den touristischen Destinationen bringe.

Tourismus werde in Baden-Württemberg immer wichtiger. „Diese Arbeitsplätze gibt‘s nur hier im Land.“ Und ein Parkplatz sei natürlich auch eine touristische Einrichtung, aber keineswegs Schwerpunkt des Förderprogramms. Wobei Wolf meinte: „Investitionen in den Tourismus sind auch immer Investitionen in die Lebensqualität der Menschen, die hier leben.“

Gemeinderätin Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur) sagte, der Parkplatz mit 82 Stellplätzen an der Wittogowostraße nahe Schule und Seeufer sei der falsche Weg. Das Land sollte zukunftsorientierter investieren. Wolf meinte, das Land respektiere hier den Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte, der Parkplatz sei Teil eines Konzepts; anderswo, etwa vor dem Rathaus, entfielen dafür Stellplätze. Das Land fördert zudem mit maximal 128.000 Euro eine WC-Anlage und einen Infopoint auf dem neuen Kindlebildparkplatz.