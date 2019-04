Als Weltkulturerbe- und Gemüseinsel ist die Reichenau weithin bekannt. Doch die Insel biete noch viel mehr, was manche Gäste und vielleicht sogar auch Einheimische gar nicht so wüssten, sind sich Gemeinde und Tourist-Information (TI) einig.

Mit einem Aktionswochenende am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, unter dem Slogan „Entdecken, verweilen, genießen“ eröffnet die Reichenau ihre Saison.

Gewerbe

Es gebe mehr als 50 Betriebe aus den Bereichen Gartenbau, Gastronomie, Handel sowie weitere Gewerbe wie Fahrradverleih, Kosmetik und Kunsthandwerk, sagt Sabine Lück von der TI.

Darunter seien auch neue Geschäfte. So habe der Winzerverein erst Anfang April seine neuen Verkaufsräume für den Inselwein eröffnet. In Oberzell gebe es neu das Schatzkischtle. Bei den Kunsthandwerkern neu dabei sei Anja Greuter mit ihrem Taschen-Atelier Drachenfliege, so Lück.

Gastronomie

Alle gastronomischen Saisonbetriebe wie der Campingplatz Sandseele oder das neue Strandbadrestaurant hätten wieder geöffnet.

Neue Mitfahrgelegenheit: Was die farbigen Würfel bedeuten

Eine Besonderheit beim diesjährigen Saisonstart auf der Insel Reichenau ist es, dass zugleich der Auftakt des neuen Mitfahrsystems "Au-Mit" stattfindet. Flugblätter hierzu gibt es beim Infostand in Oberzell.

Die Freie-Liste-Gemeinderätin Ines Happle-Lung hatte dies initiiert, die Gemeinde dafür die nötigen speziellen Sitzmöbel für die Haltestellen herstellen lassen. „Au-Mit ist ein Anhalte- und Zusteige-System, das bereits in vielen Gemeinden – zum Beispiel auf der Höri – erfolgreich praktiziert wird“, erklärt Happle-Lung. „Es gibt ein festes Streckennetz mit Haltestationen ähnlich dem öffentlichen Personennahverkehr.“

Wer eine Mitfahrgelegenheit suche, könne sich an den Haltepunkten auf farbige Sitzwürfel setzen. Vorbeifahrende Autofahrer könnten daran erkennen, dass die Person gern mitfahren möchte und wohin. Denn die Farben der Würfel stünden für den Zielort. Haltepunkte von Au-Mit gebe es zunächst in Oberzell an der Bushaltestelle, beim Bahnhof Reichenau und an der westlichen Ortsausfahrt der Waldsiedlung, so Happle-Lung. Ab Pfingsten seien weitere Stopps an der Ergat/Museum in Mittelzell sowie in Niederzell im Genslehorn, nahe Campingplatz geplant.

Sie bittet darum, dass sich keine Kinder auf die farbigen Würfel setzen und ­Autofahrer auch keine Kinder mitnehmen sollen.

Was am Wochenende geboten ist

Das Wochenende wird zwar als offizieller Saisonstart bezeichnet, doch: „Der Fokus ist auf dem Überblick über die Saison“, betont Lück, die die Aktion koordiniert, „die Vielfalt der Reichenau gibt es ja das ganze Jahr.“ Die Betriebe erhielten die Möglichkeit, sich und Neuigkeiten darzustellen. Tourismuschef Karl Wehrle sagt: „An diesen beiden Tagen kann man das leistungsfähige und reichhaltige Angebot unserer Gewerbetreibenden und Gastronomen kennenlernen und genießen. Dieses Schaufenster der Vielfalt lädt zum Wiederkommen ein.“