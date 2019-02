von SK

Vier unbekannte, mit weißen Strumpfmasken maskierte Jugendliche haben am Samstag gegen 22 Uhr einen 22-Jährigen in der Straße "Am Vögelisberg" attackiert. Dabei traktierten sie ihn laut Polizeibericht mit Fäusten und Füßen derart, dass er mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nachdem die Begleiterin des 22-Jährigen die Polizei verständigte, flüchteten die Unbekannten.

Zeugenaufruf und Beschreibung

Die etwa 170 bis 175 Zentimeter großen und schlanken junge Männer entfernten sich vom Tatort mit drei Fahrrädern Richtung Inseldamm. Laut Polizei sind die Jugendlichen etwa 16 Jahre alt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Allensbach, Telefon 07533/97149, anzurufen.