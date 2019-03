von SK

Der Schmotzige auf der Reichenau: Wir haben die Weckerparade, den Rathaussturm und den Narrenbaum-Umzug in der Waldsiedlung begleitet. Hier sind die Bilder.

Der Morgen

In der Waldsiedlung

Der Narrenbaumunzug in der Reichenauer Waldsiedlung ist gestartet. Erstmals wird der Baum von einem Schaufellader und nicht von einem Traktor gezogen. In der Schaufel fingiert Pfaffenmooser-Narrenrat Marc Schmidt-Ströbele als Kühlerfigur.

Nach dem Narrenbaumumzug versammelt sich viel Narrenvolk auf dem Schulhof in der Waldsiedlung verfolgt das Stellen des Baums. Danach kommt noch ein Auftritt des Bürgermeisters. Bild: Thomas Zoch

Der Narrenbaumunzug in der Reichenauer Waldsiedlung ist unterwegs. Die Narrenräte Jens Clasen (links) und Christof Sauer achten daraiuf, dass der Baum gut um die Kurven kommt.

Schön schwarz als Raben Abraxas aus der kleinen Hexe waren in der Waldsiedlung (von links) Narrenrätin Kerstin Sauer und Christine Weißhaar – hier zusammen mit Stefan Weßhaar und Finn.

Die Lok Emma als schönes Karrele beim Narrenbaumumzug in der Waldsiedlung hatte Pfaffenmooser-Präsident Eddy Morgenthaler (hinten) als Lukas, der Lokomotivführer, gebastelt – passend zum Motto Augsburger Puppenkiste.

Der Narrenbaum in der Waldsiedlung kommt allmählich in die Höhe. Die Pfaffenmooser haben diesmal mit 17 Metern einen etwas kürzeren Baum als sonst, was aber ganz gut passt, weil es recht windig ist.

Bei der Kärrele-Prämierung in der Waldsiedlung kürt der Narrenrat Die wilde 13. Kurioserweise hat diese zuvor beim Narrenbaumumzug schlapp gemacht, weshalb die Piraten ohne Beute auf den Schulhof zurückkehren (von links): Stefan Weißhaar mit Finn, Frank Machler, Irina Machler, Britta Sauer-Böhm und Christof Sauer.

Der abgesetzte Reichenauer Bürgermeister Wolfgang Zoll hat in der Waldsiedlung Asyl gefunden. Dort tauft er zusammen mit Präsident Eddy Morgenthaler die neue Vesperhütte für den Verkauf von Narrenfutter mit Bier auf den Namen Zollhäuschen. Bild: Thomas Zoch