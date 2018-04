Reichenau Schilfbrände: Sie hören einfach nicht auf. Nun ermittelt die Polizei.

Auf der Reichnau steht das Röhricht wieder in Flammen, und die Polizei geht zumindest beim letzten Fall von möglicher Brandstiftung aus. Die Gemeinde hält an ihrem eigenen Konzept fest, damit es nicht mehr zu Brandlegungen kommt.

Drei Jahre lang war so gut wie Ruhe – jetzt steht auf der Insel Reichenau wieder Schilf in Flammen. Schon mehrfach musste die Feuerwehr der Gemeinde ausrücken, um Brände zu löschen. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt. Gerade beim jüngsten Fall von Mittwoch liegt der Verdacht nahe, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war. Die Gemeinde will an einem Pflegekonzept festhalten, in das sie weiterhin große Hoffnung legt.

Gefahr für Feuerwehrleute

Es ist im Jahr 2015 entstanden als Reaktion auf etliche Schilfbrände auf der Insel. Sie stellten und stellen eine Gefahr dar, indem sich Feuerwehrleute wie im Jahr 2009 verletzen oder Flammen bereits an angrenzenden Gebäuden züngeln wie 2014. Ob es sich jeweils um mutwillige Brandstiftung handelte, darüber kann die Polizei nur spekulieren. Wenn es aber wie am vergangenen Mittwoch an gleich drei Stellen gleichzeitig brennt, ist das aber schon mehr als ein Verdacht. "Wir ermitteln gegen unbekannt", sagt hierzu Roland Fleischer, Sprecher zuständigen Wasserschutzpolizei.

Gründe fürs Abbrennen

Warum aber die Brandlegung? Der Wunsch nach freier Aussicht? Eine Argumentation gilt als sehr wahrscheinlich, dass Brandstifter vermodertes Schilf beseitigen wollen und der schlickige Grund wieder Sauerstoff erhalten soll. Umweltschützer sehen das anders: Nur durch ein geeignetes Konzept werde ökologisch sinnvoll gepflegt. Zudem nisteten Vögel wie die Rohrammer und Drosselrohrsänger sowie Wildbienen und -wespen im Schilf, die durch ein Abbrennen gefährdet würden. Aber nicht alle Umweltschützer sprechen sich für Pflegemaßnahmen aus: Junge Halme benötigten den Schutz alter Halme, und durch eine Mahd würden die Tiere ebenfalls bedroht, sagen manche.

Konzept zur Schilfpflege

Dennoch hat sich die Gemeinde für die Umsetzung eines Konzepts ausgesprochen, um vorsätzlicher Brandstiftung zuvorzukommen, und sie führt den Rückgang von Bränden darauf zurück: "Wir werden an unserer Politik festhalten, in dem wir die Uferpflege konsequent fortsetzen", sagt Reichenaus Bürgermeister Wolfgang Zoll. Sollten wirklich Brandstifter am Werk sein, dann sei vermutlich abgestorbenes Schilf der Grund. "Der Weg kann nur über Bewusstseinsbildung und Pflegemaßnahmen erfolgen." Solch ein Mentalitätswandel sei wohl ein langer Prozess, weil es in früheren Jahrzehnten für manche Reichenauer als Normalfall gegolten habe, das Streichholz zu zücken. In Betracht kommt generell noch fahrlässige Brandstiftung: eine weggeworfene Zigarettenkippe, die bei Trockenheit die Halme entzündet.

Ein Verband unterstützt Gemeinde

Bei den Pflegemaßnahmen unterstützt der Landschaftserhaltungsverband. Er hat auch in diesem Jahr Hilfestellung geleistet und zu Fachunternehmen vermittelt. Wie von der Gemeinde Reichenau gewünscht, sei am Baurenhorn mehr als im Vorjahr, westlich des Yachtclubs weniger Schilf geschnitten worden. Im Streichen und an der Seestraße Ost hätten die Arbeiten nicht umgesetzt werden können, sagt der stellvertretende Geschäftsführer, Rainer Grimminger, auf Anfrage. Das Zeitfenster sei zu klein gewesen. Es dürfe nur zwischen Oktober und Februar gemäht werden. Witterung und Pegelstand seien ungünstig gewesen, weshalb die Maschinen in diesen zwei Gebieten nicht zum Einsatz gekommen seien. Im Streichen hat es am 13. April gebrannt.

Fischer geht von Zufall aus

Fischer Stefan Riebel kennt sich mit dem Uferbereich gut aus und ist bei der Feuerwehr. Er hält es für unwahrscheinlich, dass zuletzt in den meisten Fällen Brandstifter am Werk waren. Zum einen spreche der Zeitpunkt dagegen, die Vegetation sei schon recht fortgeschritten. In früheren Jahren habe das Schilf – mutmaßlich bewusst angezündet – schon von Januar bis März gebrannt. Vor allem beim großflächigen Brand am Fährenhorn vermutet er die Ursache eher im warmen und windigen Wetter, also bestenfalls fahrlässige Brandstiftung. Zum einen habe es dort seit Jahrzehnten nicht gebrannt, erklärt er, zum anderen sei der Brand mittags entdeckt worden – ein Täter hätte riskiert, ertappt zu werden, meint er: "Jeder sieht, wenn da einer rumläuft." Von Brandstiftung müsse man seiner Erfahrung nach eher ausgehen, wenn es nachts brenne – oder wie am Baurenhorn über Jahre hinweg immer wieder an denselben Stellen. "Da glaube ich nicht an einen Zufall", so Riebel, der zu Schilfbränden betont: "Kein Mensch hat davon etwas."

Brände auf der Reichenau "ein Phänomen"

"Es darf so nicht weitergehen, das ist kein Kavaliersdelikt. Jeder Schilfbrand ist ein Brand zuviel. Es ist eine Gefahr für Menschenleben, vor allem für die Feuerwehrleute, für die Natur und für Sachwerte. Gerade der Brand am Fährenhorn hat gezeigt, wie gefährlich das sein kann und wie schnell das eskaliert – vor allem bei starkem Wind", sagt der Bürgermeister zu den Schilfbränden. Die Polizeisprecher Roland Fleischer als Phänomen der Insel Reichenau bezeichnet. Nirgendwo anders am Bodensee sei das so zu beobachten wie dort.

Gefährliche Einsätze

Für die Feuerwehrleute bergen diese Einsätze mehrere Gefahren. Bei der Anfahrt wissen sie nicht, was auf sie zukommt. Sie stehen unter Stress, obwohl ein Schilfbrand in der Regel nicht die größte Gefahr bedeutet. Vor allem nachts, wenn die Einsatzkräfte aus dem Schlaf gerissen werden, sei das belastend, sagt Pressesprecher Thomas Baumgartner. Zudem gibt es im Schilf eine enorme Hitzeentwicklung. Da die Kameraden in das abgelegene Gelände keine Wasserleitungen legen können, müssen sie mit Feuerpatschen nah ran. Umso schwieriger werde der Einsatz, wenn ein Brand gar Gebäude oder Menschenleben gefährde.