In den kommenden Jahren will die Gemeinde Reichenau bei den Finanzen in neue Dimensionen vorstoßen. Große Projekte wie das Neubaugebiet Lindenbühl West sowie die Sanierungen von Yachthafen und Schloss Königsegg stehen an.

Die Sanierung der maroden Uferpalisaden beim Yachthafen sind eine der Maßnahmen, die sich die Gemeinde Reichenau fürs kommende Jahr vorgenommen hat. | Bild: Zoch, Thomas

Hier will man Schritt für Schritt vorgehen, die Kosten sind auf mehrere Jahre verteilt. „Wir müssen das entzerren“, sagte Rechnungsamtsleiterin Bettina Meier bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2020 im Gemeinderat. Sonst seien die Projekte finanziell nicht darstellbar.

Gute Ausgangslage Das Haushaltsjahr 2019 werde nach aktuellem Stand besser abschließen als Anfang des Jahres kalkuliert, so Rechnungsamtsleiterin Bettina Meier. Das liege an höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer und bei Zuweisungen vom Land. Zum anderen seien auch einige geplante Investitionen noch nicht umgesetzt worden. Dies bedeute voraussichtlich, dass ein eingeplanter Kredit über eine Million Euro nicht nötig sein werde, auch müssten wohl nicht rund 1,17 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden – im Gegenteil. Nach heutigem Stand werde man die Bankkonten der Gemeinde sogar mit rund 161 200 Euro auffüllen können.

hohe Ausgaben erfordern realistische Planung

Zum anderen müsse das Ganze auch zu bewältigen sein, so Meier: „Wir müssen eine realistische Planung haben, was die Umsetzung angeht. Wichtig ist, dass wir Prioritäten setzen.“ Das kommende Jahr werde schon nicht einfach, 2021 noch kritischer, schätzte sie.

Für 2020 sieht der Entwurf die Rekord­investition von 7,3 Millionen Euro vor. Allein 4,5 davon sind für den Grundstückskauf vom Land Baden-Württemberg für das Neubaugebiet Lindenbühl West eingeplant. Hierfür wolle man einen Kredit aufnehmen, so Bürgermeister Wolfgang Zoll und Bettina Meier.

Reichenau Die Gemeinde Reichenau plant ein Neubaugebiet: Im Lindenbühl sollen bald viele günstige Wohnungen entstehen Das könnte Sie auch interessieren

weiterer Kredit führt zu Neuverschuldung

Im Jahr 2022 soll dann feststehen, wie viel Fläche von den gut sechs Hektar zu Bauland wird, entsprechend falle noch eine Nachzahlung ans Land an. Deshalb hat Meier in der mittelfristigen Finanzplanung für 2022 einen weiteren Kredit in Höhe von 3,8 Millionen Euro vorgesehen. Das wird zu einer massiven Neuverschuldung führen. Weitere Kredite seien bis 2023 kaum möglich, meinte Meier.

Der aktuelle Schuldenstand liege bei 1,76 Millionen. Allerdings werde man diese Kredite dann wieder auflösen können, so Meier, wenn die Einnahmen aus dem Neubaugebiet in die Gemeindekasse fließen. Der Bürgermeister sagte: „Ich gehe von einem Gewinn aus, aber wie hoch er ausfällt, können wir im Moment nicht einmal schätzen.“

Schloss Königsegg wird generalsaniert

Für die Generalsanierung von Schloss Königsegg kalkuliert Bettina Meier mit Gesamtkosten von 1,6 Millionen Euro, verteilt bis zum Jahr 2023. Aus der Städtebauförderung rechnet sie im Gegenzug mit 828 800 Euro.

Im kommenden Jahr sieht der Haushaltsentwurf 250 000 Euro vor für Arbeiten an der Statik und im Sanitärbereich. Zudem soll am Nebengebäude für 120 000 Euro eine Fluchttreppe gebaut werden.

Steht im kommenden Jahr auf der Liste ganz oben: Die Sanierung von Schloss Königsegg. | Bild: Zoch, Thomas

Beim Großprojekt Yachthafen will die Gemeinde mit der Sanierung des Kiosk-Restaurants beginnen, hierfür sind 111 000 Euro im kommenden Jahr eingeplant. Ferner hat Meier für die Planung eines neuen Sanitärgebäudes in den Jahren 2020 und 2021 60 000 Euro eingeplant und für die Umsetzung 300 000 im Jahr 2022.

Die Sanierung des Kiosk-Restaurants beim Yachthafen ist eine der größeren Baumaßnahmen, die sich die Gemeinde Reichenau fürs kommende Jahr vorgenommen hat. Im Innern ist schon vieles ausgebaut worden. | Bild: Zoch, Thomas

Beim Yachthafen steht im kommenden Jahr die Erneuerung der maroden Uferpalisade an, was Bettina Meier mit 135 000 Euro veranschlagt hat.

2020 stehen größere Sanierungsmaßnahmen an

Als weitere größere Maßnahme, die 2020 umgesetzt werden soll, nannte der Bürgermeister die Toilettenanlage auf dem Kindlebildparkplatz. Diese soll 270 000 Euro kosten.

Auf dem Kindlebildparkplatz neben der B 33 will die Gemeinde Reichenau nun im kommenden Jahr auf der hellen Fläche im Straßenrondell eine Toilettenanlage bauen. | Bild: Zoch, Thomas

Ferner soll das Haus in der Burgstraße, in dem früher der Laden am Kloster war, für 440 000 Euro umfassend saniert werden. Und die Gemeinde wolle das neue Feuerwehrgerätehaus endlich fertigstellen, was aus Kostengründen einige Jahre aufgeschoben worden war.

Im kommenden Jahr sei der Carport am östlichen Gebäude-Ende für 260 000 Euro eingeplant, im Jahr darauf der Schlauchturm für 200 000 Euro. Auch die Rathaussanierung müsse weitergehen. Für restliche Maßnahmen im Westflügel sind 67 000 Euro eingeplant, für umfangreiche Untersuchungen der Substanz im Südflügel 120 000 Euro.

Reichenau Ärger bei Reichenauer Rathaus-Sanierung: Alles wird teurer und die Auftragsvergabe wird zum Streitpunkt Das könnte Sie auch interessieren

Zur Finanzierung des Gesamtpakets will die Verwaltung nicht nur den besagten Kredit aufnehmen. Meier hat zudem Zuschüsse für diverse Maßnahmen in Höhe von insgesamt 643 300 Euro eingeplant.

finanzielle Rücklagen sind nötig

Und es sollen 1,3 Millionen Euro aus den finanziellen Rücklagen der Gemeinde entnommen werden. Diese sind mit voraussichtlich rund 4,6 Millionen Euro zum Jahresende 2019 zwar gut gefüllt.

Dennoch meinte die Finanzfachfrau: „Es ist sicher sinnvoll, wenn wir nicht zu sehr aus dem Vollen schöpfen.“ Denn ihre Planung sieht im Jahr 2021 eine weitere Entnahme in Höhe von 1,4 Millionen Euro vor, erst ab 2022 soll es nach ihrer Kalkulation der Gemeinde möglich sein, wieder Geld auf die hohe Kante zu legen.

Auf der Einnahmenseite, mit der die laufenden Kosten der Verwaltung und Unterhaltsmaßnahmen gedeckt werden müssen, rechnet Meier mit etwas mehr als im Jahr 2019. Vor allem bei den wichtigsten Einnahmequellen erwartet sie ein Plus gegenüber der Planung im Vorjahr.

Reichenau Im Reichenauer Ortsteil Mittelzell soll angepackt werden: Dieses Projekt wird zehn Jahre dauern und viele Millionen Euro verschlingen Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat hat viel Diskussionsstoff

Die Gewerbesteuer soll demnach 2,5 Millionen Euro bringen. Den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sie mit rund 3,7 Millionen Euro veranschlagt, die Schlüsselzuweisungen vom Land mit knapp zwei Millionen.

Auf der Gegenseite rechnet sie mit einem Anstieg bei den Personalkosten. Dies hat sie mit rund 4,6 Millionen Euro einkalkuliert. Der Gemeinderat soll sich am Dienstag, 14. Januar 2020, intensiver mit dem Planentwurf befassen, sagte der Bürgermeister – und fügte an: „Wir werden mit Sicherheit über vieles diskutieren müssen.“