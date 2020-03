Schwarz schimmerte der Film, der sich über den Wasserkanal am Wollmatinger Ried gelegt hatte. Dort, gleich am Anfang des Gottlieber Weges, hatten Unbekannte offenbar in der Nacht ein Mofa in einem Gebüsch entsorgt. So berichtete es die Polizei.

Bild: Robert Hahn Bauer

Deshalb rückte die Feuerwehr Konstanz heute Nachmittag aus. Sie entfernte mit Pumpen den Film.

Bild: Robert Hahn Bauer

Bild: Robert Hahn Bauer

Der Einsatz der Feuerwehr ist beendet, der der Polizei fängt erst an. Sie suchen den oder die unbekannten Täter, die vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Mofa ins Gebüsch warfen. Die Polizei vermutet, dass die Täter versucht hatten, das Fahrzeug kurzzuschließen. Als ihnen das nicht gelang, warfen sie es weg. Dann lief das Öl aus dem Fahrzeug und ins Wasser.

Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten beim Polizeiposten Allensbach anzurufen: (07533) 97 15 0.