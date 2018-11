Unter etwas anderen Vorzeichen stehen in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte in Allensbach und auf der Insel Reichenau, die beide am Samstag, 1. Dezember, stattfinden.

In Allensbach organisiert zum ersten Mal der Angelsportverein (ASV) den Markt auf dem Rathausplatz, da die Eisenbahnfreunde Allensbach (Efa) mit ihrer Modellbahnausstellung ausgelastet sind. Auf der Insel Reichenau muss die Jugendfeuerwehr als Ausrichter damit klarkommen, dass wegen der Rathaussanierung im Klosterhof Bauzäune stehen. Deshalb werden knapp die Hälfte der rund 30 Stände erstmals auf dem Vorplatz des Münsters sein, so Jugendwart Sebastian Böhler.

Bei beiden Märkten sollen aber in bewährter Weise nur Privatleute, Vereine und Institutionen aus dem Ort und der näheren Region Stände betreiben und überwiegend selbst gemachte Sachen anbieten, so Böhler und der ASV-Vorstand. Die meisten Standbetreiber aus den Vorjahren seien auch wieder dabei.

In Allensbach sind das zum Beispiel der Montessori-Verein oder die Handball-Damen. Wolfgang Platz baue neben seinem Likör- und Gutsle-Stand wieder eine Modellbahn auf. Neu dabei ist unter anderem Anita Fehrenbach mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck. Auf der Insel Reichenau bietet das DRK wieder Glühwein und Strubete an, das DLRG nostalgischen Weihnachtsschmuck, das Zentrum für Psychiatrie Arbeiten aus Holz oder die evangelische Gemeinde Dritte-Welt-Produkte. Neu dabei auf der Reichenau sind Hannah Huber mit Deko und Nutzartikeln aus Holz, so Böhler, zudem Gudrun Unger mit Holzdeko und Priszilla Keller mit Deko, Karten oder Taschen.

Der ASV-Vorsitzende Björn Zimpel erklärt: "Im Prinzip haben wir das Konzept der Eisenbahnfreunde übernommen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden." So werde der ASV auch wie die Efa einen Stand machen mit Glühwein, Punsch und Bratwurst. Das bewährte Konzept mache Vieles einfacher. Das sorge für Kontinuität. Etwas völlig Neues zu machen, wäre auch ein Risiko. Zudem unterstützten die Efa und die Gemeinde den ASV gut. Eine Herausforderung sei es natürlich, so der zweite Vorsitzende Hubert Königsdorfer. Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung habe der ASV noch nicht als allein Verantwortlicher gestemmt. Gut 30 der 115 Mitglieder werden im Einsatz sein, so Zimpel.

Ein paar Kleinigkeiten werde man ändern, so Kassierer Gernot Hartel und Zimpel. So werde es nicht wie bisher an jedem der 30 Stände einen Tannenbaum geben, weil das manche Standbetreiber nicht wollten, erklärt Hartel. Stattdessen werde man rund zehn Bäume auf dem Platz verteilen, um ein weihnachtliches Ambiente zu erzeugen, so Hartel. Zudem stelle der ASV den Standbetreibern Tannenreisig zur Verfügung, um die Stände zu dekorieren. Zimpel sagt zudem, dass es einen Markt- und einen Essbereich geben werde. Der Stand der Handball-Damen mit weißem Glühwein und Waffeln werde deshalb neben dem des ASV bei der Torkel stehen. Damit wolle man verhindern, dass Leute, die Glühwein trinken, anderen Besuchern beim Einkaufsbummel im Weg stehen. "Wir haben uns im Vorstand viele Gedanken gemacht, wie es optimal funktioniert", fügt Königsdorfer an.

Die Efa hatten den Weihnachtsmarkt alle zwei Jahre im Wechsel mit ihrer Modellbahnausstellung organisiert. Viele Besucher wünschten einen jährlichen Markt. Laut Zimpel sei die Idee, der ASV könne die Organisation im Wechsel mit den Efa übernehmen, auf große Zustimmung gestoßen.

Über viel Unterstützung freut sich auch der Jugendwart der Reichenauer Feuerwehr Sebastian Böhler. Wegen der Baustelle im Klosterhof habe man bei der Feuerwehr und Gemeinde überlegt, den Markt an einen anderen Ort zu verlegen. Zugleich seien aber alle der Meinung, dass der Klosterhof den schönsten Rahmen biete. Erfreulicherweise habe die katholische Gemeinde gleich zugestimmt, den Münstervorplatz mit zu nutzen. Zudem stelle die Pfarrei den Kapitelsaal zur Verfügung für das Kasperletheater und die Ausgabe der Tombolapreise.

Der Erlös aus Tombola und Standgebühren gehe in diesem Jahr an die Kinderkrippe der evangelischen Kirche, erklärt Böhler. Diese wolle ihren Außenbereich vergrößern und sei auf Spenden angewiesen. Die Standbetreiber hätten entschieden, dies zu unterstützen, jeder spende zudem drei Preise – so auch die evangelische Krippe selbst, die erstmals einen Stand mache. Wegen der anderen Gewinne, habe er wieder alle Reichenauer Betriebe angeschrieben, so Böhler.

Wie jedes Jahr wollen auch die drei Inselbäckereien zusammen rund 200 Klausenmänner spenden, die der Nikolaus an Kinder verteilt. Außerdem unterstützt der Bauhof der Gemeinde die Jugendfeuerwehr, die mit allen sieben Jugendleitern und 14 Mitgliedern im Einsatz sein werden. "Wir freuen uns", erklärt Böhler. "Ich denke, es wird ein toller Markt."

Die Termine

Die beiden Weihnachtsmärkte finden am Samstag, 1. Dezember, statt: In Allensbach auf dem Rathausplatz von 11 bis 18 Uhr, auf der Reichenau im Klosterhof und auf dem Münsterplatz von 12 bis 18 Uhr. Beide Märkte sind beliebt wegen ihrer Atmosphäre und weil es keine kommerziellen Händler gibt. Auf der Reichenau gibt es ein Programm. Um 13 Uhr begrüßt Bürgermeister Wolfgang Zoll. Hendrikje Brandt zeigt ein Kasperletheater im Kapitelsaal. Der Schulchor der Walahfrid-Strabo-Schule singt um 16.30 Uhr. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus.

