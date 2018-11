Neue Regelungen und zusätzliche Parkplätze sollen den Verkehr in Mittelzell im Zentrum der Insel Reichenau entschärfen. Doch auf fast jeden Vorschlag der Gemeindeverwaltung kommen mindestens zwei abweichende Ideen aus dem Gemeinderat und zudem Bedenken von Anwohnern und Interessenvertretern.

Dabei hatte der Gemeinderat schon vor elf Monaten ein neues Verkehrskonzept für Mittelzell beschlossen. Ein wesentlicher Teil davon war und ist ein neuer Parkplatz am unteren Ende der Wittigowostraße an der Kreuzung mit der Schulstraße. 48 Stellplätze für Autos und vier für Busse sollten entstehen.

Eltern sammeln Unterschriften gegen Busparkplätze

Doch gerade gegen die Busse wandte sich der Elternbeirat der Walahfrid-Strabo-Schule wegen Sicherheitsbedenken und sammelte über 300 Unterschriften.

Auf diesem Acker an der Ecke Wittigowo-/Schulstraße will die Gemeinde Reichenau einen Parkplatz bauen – allerdings nun nur noch für Autos. Gegen Busparkplätze hatten sich Eltern von Schülern der Walahfrid-Strabo-Schule (im Hintergrund) ausgesprochen. | Bild: Zoch, Thomas

„Das war ein wertvoller Rücklauf“, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll. Hauptamtsleiter Mario Streib führte zwar an, dass Vertreter der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei bei einer Verkehrsschau einen Parkplatz auch für Busse an dieser Stelle als machbar angesehen hätten, doch: „Wenn so viele Eltern Bedenken haben, dann ist es an uns, Lösungen zu finden.“ Und diese sehen nun so aus:

Wittigowostraße: Der neue Parkplatz am unteren Ende soll nur für Autos gebaut werden – und das günstiger als die 370.000 Euro, die der Planer veranschlagt hatte. Dies hat eine Mehrheit des Gemeinderats beschlossen. Noch offen ist, wo künftig Busse parken sollen. Die Verwaltung hatte zwei Stellplätze im oberen Bereich dieser Straße vorgeschlagen. Freie Wähler und Freie Liste Natur sprachen sich dagegen aus, einige CDU-Vertreter wollten diesen Bereich auch für Autos vorsehen, um eine einheitliche Lösung zu haben. Armin Okle (FW), Sandra Graßl-Caluk (SPD) und Gabriel Henkes (FLN) betonten, es bedürfe eines Gesamtkonzepts für den ruhenden Verkehr auf der ganzen Insel. Bürgermeister Zoll sagte, es gehe hier um ein wohl durchdachtes Gesamtkonzept für Mittelzell. Zudem habe das Verkehrskonzept, das ein Fachbüro schon vor seiner Amtszeit im Auftrag der Gemeinde erstellt hatte, in der Wittigowostraße einen Parkplatz vorgeschlagen. Dort sei er auch genau richtig.

Busparkplätze: Die Verwaltung hatte neben dem neuen kleinen Parkplatz an der Wittigowostraße einen Ausbau der Busanlage an der Ergat beim Hotel Mohren vorgeschlagen. Nun beschloss der Gemeinderat, sie solle weitere Möglichkeiten prüfen. Britta Sauer-Böhm (FW) und Gabriel Henkes sagten, auch in anderen Gemeinden sei es üblich, dass Busse die Gäste an einem Ziel aussteigen lassen und anderswo parken. Wenn hierfür eine Lösung gefunden ist, will der Gemeinderat grundsätzlich den Busparkplatz am Yachthafen in einen für Autos umwandeln.

Rathausvorplatz: Bisher kann hier jeder kostenlos parken, so lange er will. Um den historischen Platz in zentraler Lage freier zu halten, wurde vor elf Monaten ein Kurzzeitparken beschlossen. Seit Anfang des Jahres ist der Platz jedoch gesperrt wegen der Rathaussanierung. Hauptamtsleiter Streib sagte: „Man hat gesehen, es funktioniert auch so." Der Rathausplatz soll daher künftig tagsüber autofrei bleiben – außer bei Gottesdiensten und Beerdigungen, so der Bürgermeister. Kurzzeitparkplätze für Besucher von Rathaus und Friedhof soll es nur an der Friedhofsmauer geben und auf der Zwischenebene zwischen Münster und Rathaus. Verwaltungsmitarbeiter und Bürgermeister sollen künftig beim Yachthafen parken. Zoll sagte, er hoffe, dass sich die Pfarrgemeinde anschließe und auch den Münstervorplatz künftig autofrei halte.

Bereich Yachthafen: Hier will die Gemeinde künftig das Parken eindämmen. Der Hauptamtsleiter berichtete, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Autofahrer auf der Wiese beim Yachthafen sowie in der Haito- und Hermanus-Contractus-Straße geparkt hätten, selbst wenn auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz beim Yachthafen noch Platz war. Hier soll es nun strikte Halteverbote geben.