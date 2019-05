Die neue Fähre soll nun zunächst die Schiffsanlegestelle ansteuern und dann den Westteil der Insel umrunden und bis zum Yachthafen fahren.

Ursprünglich wollte Bügler irgendwo in Oberzell mit einem Bugklappenboot für maximal acht Personen anlanden – und damit eine historische Verbindung wiederbeleben. Doch weil es gegen zwei angedachte Landungsstellen im Bereich Fährenhorn massive Bedenken von Anwohnern gegeben hatte, habe die Verwaltung nach Alternativen gesucht, so Bürgermeister Wolfgang Zoll im Gemeinderat.

„Es ist eine Möglichkeit, die Insel auf dem Seeweg zu erschließen“, meinte er. „Ich denke, dass es eine Bereicherung wäre.“ Denn diese Verbindung und diesen Bootstyp gebe es bislang nicht.

Der Gemeinderat bewilligte nach kontroverser Diskussion schließlich mit elf Ja- und drei Gegenstimmen bei einer Enthaltung den Probebetrieb in diesem Jahr.

Unklar blieb, wann das Unternehmen starten soll. Bügler erklärte auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass er dies für den 1. Juni plane. Doch es gibt noch ein paar offene Fragen.

Zum einen die, wo Bügler mit seinem flachen Boot anlegen soll. Der Bürgermeister sagte zu, dass die Verwaltung dies kurzfristig klären werde. Wobei er auf Nachfrage anmerkte, die Möglichkeit beim Löchnerhaus sei bereits vom Schifffahrtsamt abgelehnt worden. Unabhängig davon gehe es ihm darum, dass Bügler jetzt mal loslegen könne.

Unklar blieb in der Sitzung auch, wie oft die neue Personenfähre verkehren wird. Bügler erklärte auf Nachfrage, es seien vier Fahrten geplant plus eine am Morgen auf Anfrage. Karin Blum (CDU) fragte nach, wer dies kontrolliere. „Ich finde die Sache nicht richtig ausgereift.“

Kritik gab es zudem an der geplanten neuen Verbindung von der Freien Liste Natur und dem Betreiber der Solarfähre nach Mannenbach, Tom Geiger, wegen der befürchteten Konkurrenz.

Letzterer fragte das Gremium: „Will die Gemeinde keine Solarfähre mehr?“ Er befürchte, dass er Fahrgäste verliere, weil Bügler am selben Steg anlegen soll. Dort gehe es jetzt schon eng zu. Gabriel Henkes (FLN) monierte, dass die Verwaltung nicht andere, wie etwa die Schifffahrtsbetriebe Baumann, ebenfalls um ein Angebot gebeten habe.

Ines Happle-Lung (FLN) beklagte das Fehlen eines klaren Konzepts. Es gebe ja eine Verbindung zur Schweiz. Und die Tour zum Yachthafen könnte auch die Solarfähre machen – auf ökologische Weise. Hubert Schmidt (Freie Wähler) meinte, es müsse eine gemeinsame Lösung geben. Und auch in Oberzell ließe sich sicher ein Ort finden, wo Bügler anlanden könnte.

Der Bürgermeister meinte, die grundsätzliche Entscheidung sollte sich an der Sinnhaftigkeit des Angebots orientieren und nicht an der Konkurrenzsituation. Unterstützung erhielt er von Armin Okle und Britta Sauer-Böhm (beide FW). Doch Zoll sagte auch zu, in einem Vermittlungsgespräch zu klären, wie die verschiedenen Anbieter nebeneinander klarkommen können.

Bügler erklärte auf Nachfrage des SÜDKURIER: „Ich möchte keinen Streit vom Zaun brechen, ich glaube, dass ein gutes Miteinander möglich ist. Mir ist es von Anfang an darum gegangen, eine Schiffsverbindung zu schaffen, die einzig­artig ist. Deshalb die Grundidee mit Oberzell.“ Mit der Verlängerung der Route bis zum Yachthafen würden sich aus touristischer Sicht neue Möglichkeiten eröffnen, die es so bis jetzt nicht gab und ein neues Zielpublikum ansprechen würden. Daher sollte dies kaum mit der Solarfährverbindung nach Mannenbach konkurrieren, erklärte Bügler.