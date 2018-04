Reichenau Mitbürger soll Mitfahrer werden: Reichenau arbeitet an Mitfahrmodell

Die Gemeinde Reichenau will ein Mobilitätssystem anstoßen, bei dem Autofahrer andere mitnehmen. Vorbild ist ein System, das auf der Höri recht gut läuft.

Was auf der Halbinsel Höri ganz gut funktioniert, soll nun bald auch auf der Insel Reichenau und auf deren Festland möglich sein: ein Zusteige- und Mitfahrsystem auf privater Basis. Das Prinzip ist ganz einfach, erklären Bürgermeister Wolfgang Zoll und Gemeinderätin Ines Happle-Lung (Freie Liste Natur), die das Ganze angeregt hat. In Oberzell, beim Bahnhof und in der Waldsiedlung bei der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße werde die Gemeinde farbige Sitzwürfel mit entsprechender Beschriftung aufstellen. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, also zum Beispiel von der Insel zum Bahnhof will oder umgekehrt, kann sich dort hinsetzen. Und Autofahrer, die vorbeikommen, können anhand der speziellen Sitzgelegenheit diesen Wunsch erkennen. Zoll will das Thema am 9. April noch mal im Gemeinderat vorbringen. Ein Start wäre denkbar Ende April.

In Anlehnung an das seit 2010 auf der Höri praktizierte "Höri-Mit"-System hat Happle-Lung die Reichenauer Variante "Au mit" getauft. Anne Overlack vom Bürgerforum Höri hat dies dort initiiert und sie auf diese Idee gebracht. "Es hat auch eine soziale Komponente", meint Happle-Lung, die das Ganze aber ausdrücklich nicht als Konkurrenz zum Bürgerbus der Waldsiedlung verstanden wissen will, sondern als weitere Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr.

"Ich finde es eine gute Idee", so der Bürgermeister. "Es ist ein bürgerliches Miteinander, eine gegenseitige Solidarität." Im Grunde fördere das etwas, was ohnehin schon manche Reichenauer tun würden. Er wolle das Ganze aber möglichst einfach – eben nur mit den Sitzwürfeln und nicht mit größerem organisatorischen Aufwand wie auf der Höri. Dort müssen sich Fahrer und Mitfahrer bei den Gemeinden registrieren und bekommen Karten und Ausweise. Wobei Zoll anmerkt: "Wir müssen erst Erfahrungen sammeln. Man kann es immer ausbauen." In der Reichenau-Variante gebe es auch kein weit verzweigtes Straßennetz, sondern zwei klar definierte Strecken. Happle-Lung ist dafür, dass Autofahrer sich mit Karte oder Aufkleber kenntlich machen.