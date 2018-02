Reichenau Mietwohnung abgebrannt, keine Versicherung vorhanden, alles verloren: Ein Reichenauer Ehepaar erzählt seine traurige Geschichte

Nach einem Hausbrand im Januar 2018 blicken Wolfgang Pohl und seine Frau Sylvia Schmidt-Pohl in eine ungewisse Zukunft. Die Gemeinde Reichenau hat ihnen zumindest eine neue Wohnung besorgt.

Wolfgang Pohl musste machtlos feststellen, wie aussichtslos der Kampf gegen einen Hausbrand sein kann. Als er am frühen Abend des 8. Januar auf dem Balkon seiner Maisonette-Mietwohnung auf der Reichenau eine Zigarette raucht, realisiert er ein helles Licht in seinem Rücken. "Es war so, als würde hinter mir die Sonne aufgehen", erinnert er sich. Als er sich umdreht und durch die Fensterfront ins Innere blickt, erkennt er ein noch recht kleines Feuer in der Mitte des rund drei Meter hohen Weihnachtsbaumes. Geistesgegenwärtig rennt er hinein und steht wenige Augenblicke später im hell erleuchtenden Wohnzimmer – vor einem mittlerweile komplett brennenden Baum.

Wahr gewordener Albtraum

Dicker Rauch breitet sich rasend schnell aus und sorgt für ein schmerzhaftes Brennen in Augen und Atemwegen. Auch der Giebel steht bereits in Flammen. Ein wahr gewordener Albtraum. Er will den Baum umschmeißen, was nicht klappt, da er festgebunden ist. Wasser ist ebenfalls nicht schnell genug zur Hand. „Man kann sich nicht vorstellen, wie schnell das geht“, sagt er heute. „Jetzt weiß ich, was der Ausspruch ‚in Windeseile‘ bedeutet.“ Sein erster Gedanke gehört seiner Frau, die an Epilepsie leidet und am Nachmittag einen schweren Anfall hatte. Zusammen mit einem Nachbarn aus dem Erdgeschoss, der nach oben eilte, trägt er die Partnerin aus dem Haus. Dabei zieht er sich eine Platzwunde am Kopf zu und verliert einen Zahn, eine Bücherwand stürzt auf sie. Die Feuerwehr ist bereits alarmiert. „Ich hatte eine schwere Rauchvergiftung“, erzählt Sylvia Schmidt-Pohl. „Allerdings kann ich mich an nichts mehr erinnern.“ Sie wird mit ihrem Mann umgehend in die Klinik eingeliefert. Während Wolfgang Pohl bereits am nächsten Morgen das Krankenhaus verlassen kann, muss sie noch elf Tage bleiben.

"Es stinkt, alles ist pitschnass"

Wolfgang Pohl zieht bei seinem Sohn in Konstanz ein. Seine Frau kommt nach. "Wir wohnen zu dritt in der Drei-Zimmer-Wohnung", sagt Sylvia Schmidt-Pohl und zeigt auf Kisten und Koffer, die in den Zimmern herumstehen. Es riecht leicht verraucht. Am Tag nach dem Brand holte Wolfgang Pohl ein paar Habseligkeiten, die in der Nacht aus der ausgebrannten Wohnung in eine Garage gebracht wurden. "Natürlich stinkt das und ist jetzt noch pitschnass", erzählt er und blättert etwas verstohlen in einem Fotoalbum. "Aber immerhin konnten wir das retten. Die meisten anderen Sachen sind für immer weg." Küche, Klavier, Möbel, Kleidung – alles verbrannt. Zahlt das nicht die Versicherung? "Wir haben weder Hausrat- noch Haftpflichtversicherung", sagt Wolfgang Pohl und schüttelt den Kopf. "Daran hatten wir nie gedacht. Jetzt ist es zu spät."

Überblick verloren nach Insolvenz

Warum er keine Versicherungen hat, kann er sich nicht so richtig erklären. Als ehemaliger Selbstständiger in der Gastronomiebranche, der in Konstanz so bekannte Häuser wie das Restaurant Dischinger oder das Café Muse führte, sollte er sich eigentlich auskennen. Doch im Zuge einer Insolvenz vor ein paar Jahren hatte er den Überblick verloren. Er zog mit seiner Frau auf die Reichenau, nahm einen Job als Fahrer an, um etwas Geld in die Kasse zu spülen. "Es ging uns wieder gut", sagt er. "Wir waren total glücklich auf der Reichenau. Das ist ein wundervoller Ort und wir möchten auch sehr, sehr gerne wieder zurückkehren.

" Derzeit jedoch weiß das Ehepaar nicht so genau, wie es weitergeht. Die Gemeinde Reichenau hat in der Waldsiedlung eine Wohnung gefunden, in die das Ehepaar nächste Woche einziehen kann. Heute rechnet Wolfgang Pohl nicht damit, dass er irgendetwas ersetzt bekommt. "Das Wichtigste ist, dass wir überlebt haben." Die Möglichkeit, in Regress genommen zu werden, schwebt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über den beiden. "Es kann natürlich sein, dass wir bald hohe Schulden haben."

Fahrlässigkeit oder nicht?

Hier stellt sich die Frage: Wer haftet – Mieter oder Vermieter? Hat der Mieter das Feuer nicht grob fahrlässig oder absichtlich verursacht, sind der Vermieter beziehungsweise seine Versicherung in der Pflicht, was die Sanierung des Hauses angeht. Die Polizei muss anhand eines Gutachtens ermitteln, ob eine Fahrlässigkeit vorlag. Die Ermittlungen laufen noch. Grob fahrlässig wäre in diesem Fall, wenn offenes Feuer in der Wohnung aus den Augen gelassen worden wäre. "Die Wachskerzen haben jedoch nicht gebrannt, sondern lediglich die elektrischen Lichterketten", gibt Wolfgang Pohl an. "Da gab es wohl einen Kurzschluss oder eine Überhitzung." In diesem Fall könnte auch der Hersteller der Lichterketten haftbar gemacht werden. Für die beschädigte Einrichtung ist der Vermieter jedoch nicht verantwortlich. Möbel und andere Wertgegenstände müssen von der Hausratversicherung des Mieters ersetzt werden – wenn er eine hat.

BGH-Urteil macht Hoffnung

Derzeit wird geklärt, ob die Mieter des Mehrfamilienhauses mit ihren Betriebskosten für eine Gebäudeversicherung bezahlen. In diesem Fall dürften sie verlangen, dass die Police im Ernstfall eintritt – entschied der Bundesgerichtshof. In dem vom BGH gefällten Urteil wollte eine Vermieterin ihrer Versicherung den Schaden nicht melden, weil die Kosten der Versicherung dadurch steigen würden. Außerdem seien die Mieter selbst schuld an dem Brand und sollten selber zahlen. Der Vermieter der Familie Pohl-Schmidt hat den Mietern zufolge angedeutet, dass seine Versicherung den Schaden am Haus wohl übernehmen werde.

Nachbarin erlebt Menschlichkeit

Anita Pohl wohnt mit ihrem Mann in der Wohnung darunter. Sie kommen vom Geburtstag der Enkelin heim, als sie die Dachgeschosswohnung in Flammen sehen. Nachbarn versorgen sie nach dem ersten Schock mit Heißgetränken und Schokolade. "Diese Menschlichkeit hat so gutgetan", berichtet Anita Pohl. "Das war eine tolle Erfahrung." Die Vertreterin der Versicherung, bei der sie eine Hausratversicherung haben, kommt am Tag nach dem Brand und sagt volle Unterstützung zu. "Es ist für uns das Wichtigste, dass unsere Kunden nach so einem schrecklichen Erlebnis sofort Hilfe erhalten", sagt Christian Weishuber, Pressesprecher der Allianz. "Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig eine Hausratversicherung für den Mieter ist. Die Gebäudeversicherung des Vermieters ist für die Sanierung zuständig, wir kommen für den Inhalt der Wohnung auf.

" Anita Pohl und ihr Mann wohnen heute in einer Ferienwohnung, die Kosten werden von der Hausratversicherung übernommen. "Auch unser Vermieter hat zugesagt, dass wir, wenn alles wieder hergestellt ist, wieder einziehen dürfen." Dem Nachbarn, mit dem sie trotz gleichen Nachnamens nicht verwandt ist, macht sie keine Vorwürfe: "Er kann nichts dafür. Das kann leider passieren."

Was machen, wenn es brennt?

Jährlich sterben in der Bundesrepublik etwa 600 Menschen an den Folgen von Verbrennungen oder ersticken im Brandrauch. Die Höhe der Brandschäden erreicht zwischen vier und fünf Milliarden Euro. Ein Großteil dieser schlimmen Ereignisse entsteht durch Unachtsamkeit – und wird durch Unwissenheit oft noch schlimmer. Die Feuerwehr rät: