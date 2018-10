Auf der B33 herrscht derzeit reges Treiben an der Eisenbahnbrücke bei der Waldsiedlung. Dort bauen Arbeiter die Lärmschutzwände an der Nordseite der Straße auf, deren neue Fahrbahn auch bereits beschriftet wurde. „Wir sind nahe am Zeitplan“, sagt Oberbauleiter Robert Kloker von der Neubauleitung, der erklärt, dass die Schutzwände bis Ende dieser Woche fertiggestellt seien.

Voraussichtlich ab der nächsten oder in der übernächsten Woche könne der Verkehr dann ein weiteres Stück aus Richtung Konstanz auf der neuen Strecke der Bundesstraße fahren, fährt Kloker fort. Bis die B33 an dieser Stelle durchgehend vierspurig sein wird, dauert es jedoch noch eine Weile, da zunächst der alte Teil der Brücke saniert wird.

Hier muss der Verkehr auf zwei Spuren fließen

„Der Verkehr wird bei einer Mittelstreifenüberfahrt, einige hundert Meter weiter, wieder auf die Südfahrbahn gelegt, um die Sanierung der alten Bahnbrücke ungestört voranzubringen“, sagt Robert Kloker. Die Arbeiten an der Brücke dauern laut Neubauleitung bis Ende April des kommenden Jahres. Erst dann ist die B33 bis nördlich der Eisenbahnbrücke vierspurig befahrbar.

Zunächst wird aber direkt nach der Brücke der Verkehr wieder auf zwei Spuren reduziert, da weiter nördlich ein Tunnel bei der Waldsiedlung geplant ist. Die ersten Vorarbeiten dafür sind noch in diesem Jahr geplant, erklärt Kirsten Martin von der Neubauleitung. Dies geschieht abseits des Verkehrs, weil die neue Trasse mit Tunnel etwas südlicher verläuft.

Der Tunnelbau beginnt im kommenden Jahr

Für den Tunnelbau, der Anfang des Jahres 2019 beginnen soll und für den bereits eine Baufirma beauftragt wurde, braucht es eine kleine Umleitung östlich der jetzigen B33, weil die alte Trasse das südliche Tunnelende kreuzen wird.

„Die Umleitung wird aber erst Ende 2019, Anfang 2020 kommen, da der Tunnel von Hegne aus gebaut wird“, fährt Kirsten Martin fort. Fest steht dagegen, dass noch bis Ende dieses Jahres der Schotterweg an der Bahnlinie als Aushilfsradweg asphaltiert werden soll.

